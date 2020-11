Kommentti: Trumpin kosto käynnistyi – vaikka vaali ei edes ole ratkennut

Donald Trump ei ole huolissaan amerikkalaisen järjestelmän tulevaisuudesta tarrautuessaan valtaan, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Yhdysvaltain presidentinvaalin tuloksia jännitetään yhä. Yksi mies näyttää tehneensä silti johtopäätöksen. Presidentti Donald Trumpin kosto on alkanut.

Sanotaan, että kosto pitäisi tarjota kylmänä, mutta Trumpin raivo on tulikuumaa.

Trump on vaalipäivän jälkeisen aamun koitettua ollut jatkuvalla sotaretkellä. Hän on useissa twiiteissä väittänyt, että Joe Bidenille on ilmestynyt äkkiä jostain outoja ääniä. Trumpin mukaan hän johti vielä eilisiltana monissa demokraattien hallitsemissa osavaltioissa, joissa nyt tapahtuu kummia.

Kukaan muu ei ole tällaista havainnut.

Trumpin kannattajat ovat osoittaneet uskollisuutensa, vaikka se ei hänen vallalleen jatkoa ehkä riitäkään tuomaan. Mutta he uskovat johtajansa sanaan. Jos Bidenista tulee presidentti, hän on suurelle joukolle amerikkalaisia väärä valtias. Bidenille ja seuraaville presidentiksi pyrkiville demokraateille vannotaan kostoa, joka kestää isältä pojalle.

Vastuullinen johtaja rauhoittelisi joukkojaan tässä tilanteessa. Hän korostaisi, että demokratiassa kansan tahto ratkaisee ja eteenpäin päästään vain yhdessä.

Trumpin kampanja on kuitenkin ehtinyt jo pyytää lahjoituksia hänen kannattajiltaan. ”Massiivisella rahapussilla” suojeltaisiin ”vaalien rehellisyyttä”. Tämä tarkoittanee oikeustoimia, jotka Trump aikoo käynnistää vaalituloksen kiistämiseksi. Hän tuntuu toimivan juuri kuten monet ennustivat.

Jos Biden häviää myös demokraattien katkeruus tulee olemaan suurta ja vaarallista. Vaalien jälkeen Biden ei kuitenkaan ole antanut Trumpin kaltaisia kommentteja, joissa lietsotaan epäluuloa ja vihaa.

Trump voi vielä voittaa vaalit. Silloin hän tuskin häpeäisi nyt esittämiään kommentteja.

Jos Trump häviää, kylvetyt myrkynsiemenet ovat paljon vaarallisempia. Ne voivat kantaa hedelmää vielä vuosikymmenien kuluttuakin.