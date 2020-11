Seida Sohrabin kolumni: Islam, minne olet menossa?

Islamin on syytä katsoa itseään peiliin, eikä syyttää kaikesta Lähi-idän vääryydestä Eurooppaa, Seida Sohrabi kirjoittaa kolumnissaan.

Islamilaisessa terrorissa ei nimenomaan ole kyse lännen ja idän välisestä arvojen eroista, vaan politiikasta. Islam on nimenomaan sisä- ja ulkopolitiikan väline geopolitiikassa. Esimerkiksi Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin retoriikka länttä vastaan ja toisaalta kyky hivellä herkkien muslimien tunteita, on osoitus presidentin pyrkimyksestä nousta islamilaisen maailman johtajaksi.

Islam on poliittinen ideologia. Olihan sen perustaja sotapäällikkö.

Muslimit ovat satojen vuosien ajan vallanneet alueita, alistaneet naisia, katkoneet käsiä ja viime aikoina päitä. Islamin nimissä on alistettu kansoja tottelemaan valloittajien uskontoa ja kulttuuria.

Tästä hyvänä esimerkkinä ovat kurdit. Kun Saddam Hussein surmasi Irakissa kurdeja hermokaasulla, hän perusteli kemikaalien käyttöä koraanilla. Kun Turkki käynnisti vuonna 2018 Oliivinoksa-operaationsa iskeäkseen kurdeja vastaan, se perusteli sotaa islamilaisella retoriikalla. Iranissa taas ajettiin vuoden 1979 islamilaisen vallankumouksen jälkeen kymmenet tuhannet kurdiperheet, omani mukaan lukien, maanpakoon sen jälkeen kun Ajatollah Khomeini oli julistanut jihadin ja fatwan kurdeja vastaan.

Arabivaltiot ovat harvoin osoittaneet tukeaan kurdeille. Lähi-idässä poikkeuksen tekee demokraattinen juutalaisvaltio Israel. Kurdit ja juutalaiset jakavat samat kokemukset etnisestä puhdistuksesta.

Voitamme taistelussa terrorismia vastaan silloin kun:

1. Suljemme moskeijat, joiden tiedämme edistävän dogmaattista islamia.

2. Käännytämme takaisin jokaisen ekstremistin, jolla on kaksoiskansalaisuus.

3. Emme edistä äärimuslimien kuten al-Holissa olevien kotiinpaluuta. Sen sijaan ajamme kansainvälisten toimijoiden järjestämiä, Nürnbergin kaltaisia, paikallisia tuomioistuimia.

4. Tuemme kaikin mahdollisin keinoin maallistuneita muslimeja.

” Islamin päivitys on pahasti kesken.

Kurdistanin autonominen alue (KRG) voisi olla oikeudenkäynneille sopiva maaperä. Kurdit ovat olleet luotettava yhteistyökumppani. Siitä osoituksena KRG:n presidentti Nechirvan Barzanin tuen osoitus Ranskalle ja Itävallalle.

Lännen ei pidä olla sinisilmäinen maahanmuuton ja islamin suhteen. Virheet historiassa eivät anna aihetta uusille virheille.

Islamin on syytä katsoa itseään peiliin, eikä syyttää kaikesta Lähi-idän vääryydestä Eurooppaa. Sen sijaan, että valo kohdistetaan kynän tekosiin, se on kohdistettava kriisissä olevaan islamiin, kuten Ranskan presidentti Emmanuel Macron kuvaili.

Miksi te herkkähipiäiset muslimit olette niin herkkiä? Ettekö ole nähneet tasapuolista arvostelua muista? Vaikeutatte väkivallan puolustamisella sekä omaa elämäänne että maltillisten muslimien. Jos vapaus on liikaa vaadittu, niin takaisin voi aina lähteä. Emme halua tänne sitä roskaa, jota lähdimme pakoon.

Jos rasismin kokeminen, ankeat olot ja syrjäytyminen ovat syitä barbaarisiin tekoihin, niin missä ovat srilankalaiset, perulaiset, vietnamilaiset ja etiopialaiset terroristit?

Islamin päivitys on pahasti kesken. Huolimatta siitä, että islam ja muslimit ovat eri asioita, ei tarkoita, ettemmekö tarvitsisi muslimeita korjaamaan islamin tähän päivään sopivaksi. Muutos tapahtuu sisältäpäin.

Molemmilla maanosilla on oma historiallinen taakkansa kannettavana. Eurooppa on tunnustanut omat syntinsä ja korjannut ne, milloin on islamilaisen maailman vuoro?

Kirjoittaja on valtiotieteiden maisteri ja Lähi-idän asiantuntija.