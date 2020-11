Miksi gallupit menivät taas mönkään Yhdysvalloissa? Taloustutkimuksen Rahkonen: ”Ennustajilla on lähtenyt mopo käsistä”

Yhdysvaltojen presidentinvaaleista tuli odotettua tasaisemmat. Trump voitti useissa osavaltioissa, joissa hänen ennustettiin häviävän selvästi Bidenille.

Selvä peli, istuvalla presidentillä Donald Trumpilla ei ole mitään mahdollisuuksia.

Tällaisen käsityksen saattoi saada etukäteen Yhdysvaltojen presidentinvaaleista mielipidemittausten perusteella.

Demokraattien ehdokas Joe Biden johti kansallisissa mielipidemittauksissa republikaanien ehdokasta Trumpia 5–12 prosenttiyksiköllä.

Mikä vielä olennaisempaa, Bidenin arvioitiin olevan niskan päällä useissa vaa’ankieliosavaltioissa, jotka käytännössä ratkaisevat vaalin.

Quinnipiacin yliopisto arvioi Bidenin voittavan Floridassa viidellä prosenttiyksiköllä. Myös FiveThirtyEight-sivusto arvioi Bidenin nappaavan Floridan 29 valitsijamiestä.

Quinnipiacin mittauksen mukaan Bidenin piti voittaa Trump selvästi myös Ohiossa. Wisconsinin osavaltiossa Bidenilla oli ABC Newsin ja Washington Postin kyselyssä tyrmäävä 17 prosenttiyksikön etumatka.

Donald Trump piti uhmakkaan puheen kannattajilleen vaaliyönä. Myöhemmin Twitterissä Trump kirjoitti, että mielipidemittaukset menivät historiallisella tavalla pieleen. Etualalla Melania Trump.­

Tärkeässä Pennsylvanian osavaltiossa FiveThirtyEight arvioi Bidenin etumatkaksi viisi prosenttiyksikköä.

Vaaliyönä Suomessa ja muualla maailmassa havahduttiin siihen, että vaalista näyttikin tulevan tiukka. Trump voitti Floridassa ja Ohiossa. Biden oli voittamassa Wisconsinissa erittäin niukasti noin 20 000 äänellä. Pennsylvaniassa voiton oli viemässä Trump. Trump oli johdossa myös Georgiassa ja Pohjois-Carolinassa, joiden FiveThirtyEight ennusti menevän Bidenille.

Epäonnistuttiinko Yhdysvalloissa, mielipidemittausten kotimaassa, jo toistamiseen Trumpin nousun ennustamisessa? Tuoreessa muistissa on myös Iso-Britannian EU-kansanäänestys, jonka ei pitänyt päättyä gallupien perusteella eroleirin voittoon.

Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Juho Rahkonen katsoo, että mielipidetutkijoilla on peiliin katsomisen paikka. Rahkonen kritisoi erityisesti FiveThirtyEightin etukäteisarviota, jonka mukaan Trumpilla oli vain kymmenen prosentin mahdollisuudet vaalivoittoon.

– Todennäköisyyslaskelmat ovat saaneet suhteettoman suuren painoarvon. Ennustajilla on lähtenyt mopo käsistä. Käsitys kymmenen prosentin mahdollisuudesta tarkoittaa, että voi melkein unohtaa sen mahdollisuuden, että Trump voi voittaa. Sitten näyttää, että tilanne on aivan tasan. Jos tilannetta verrataan tähän ennusteeseen, se vaikuttaa järkyttävältä epäonnistumiselta, Rahkonen sanoo.

Rahkonen arvioi, että kaikki Yhdysvalloissa ennen vaaleja tehdyt gallupit eivät ole olleet riittävän laadukkaita, ja mielipidemittauksia on tehty liian pienellä otannalla, jolloin kyselyjen virhemarginaali on kasvanut.

Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Juho Rahkonen sanoo, että mielipidemittauksissa pitää kiinnittää huomiota ennen kaikkea siihen, miten vähemmän aktiiviset vastaajaryhmät tavoitetaan, ettei kyselyihin tule eliittivääristymää.­

Esimerkiksi ABC Newsin ja Washington Postin mittauksen arvio Bidenin ylivoimasta Wisconsinissa perustui 809 todennäköisen äänestäjän mielipiteeseen.

– Trumpin kannattajia on vaikeampi saada vastaamaan. Bidenin kannattajissa on enemmän valkokaulustyöläisiä, jotka ovat netissä tai puhelimen ääressä pitkin päivää kuin terästyöläistä tai hiilikaivoksessa työskentelevää. Suomessakin hyväosaiset ihmiset ovat aktiivisempia vastaamaan kyselytutkimuksiin varsinkin, kun ne tehdään verkkokyselyinä.

Toisaalta Rahkonen katsoo, että ennen presidentinvaaleja tehdyt gallupit ovat antaneet oikean kokonaiskuvan, kun nyt huomio kiinnittyy muutamiin osavaltioihin.

– Mutta onhan gallupeissa ollut sillä tavalla vikaa, ettei jokainen osavaltio ole mennyt kohdalleen. Bidenin kannattajissa hyvätuloiset korostuvat liikaa, tätä ongelmaa yritettiin taklata muuttamalla painokertoimia, mutta vähemmän koulutettuja vastaajia on jäänyt silti pimentoon. Koulutus on erittäin tärkeä selittävä tekijä ihmisen äänestyspäätöksissä, varsinkin tässä tapauksessa.

Neljä vuotta sitten Yhdysvaltojen presidentinvaaleissa Trump sai kannattajansa liikkeelle viimeisen kampanjaviikkonsa aikana ja vei esimerkiksi Pennsylvanian, Michiganin ja Wisconsinin demokraattien ehdokkaan Hillary Clintonin nenän edestä.

Kantar TNS:n tutkimusjohtajan Sakari Nurmelan mukaan on ihmisiä, jotka heräävät viime hetkellä, kun ”joku sytyttää tavallaan liekin ja onnistuu puhumaan oikealla tavalla”. Yhdysvalloissa tempun on tehnyt Trump, ja Suomessa loppukirissä on onnistunut perussuomalaiset.

– Ainakin kotimaisissa tapauksissa ja ehkä Yhdysvalloissa neljä vuotta sitten on ollut sellainen puolue tai ehdokas, joka on kyennyt vastaamaan johonkin emootioon sellaisissa ihmisissä, jotka eivät välttämättä käy aina edes äänestämässä tai tekevät päätöksen ihan viime tipassa.

Kantar TNS:n tutkimusjohtaja Sakari Nurmela sanoo, että ennen vaaleja tehtävät mielipidemittaukset eivät ole ennusteita, vaan niissä kuvataan kerätyn aineiston pohjalta mielipiteiden muodostumista tiettynä ajankohtana. Ennustavaa vaikutusta kyselyillä on Nurmelan mukaan siinä tapauksessa, jos tiedonkeruun ajankohdan ja varsinaisen vaalipäivän välillä ei tapahdu mitään ihmeellisempää.­

Rahkonen pitää Nurmelan tavoin kotimaisia kyselyjä luotettavina.

– Viime presidentinvaaleissa Sauli Niinistön voitto pystyttiin ennustamaan lähes prosenttiyksikön tarkkuudella. Suomen kaltainen hyvinvointivaltio, jossa on melko homogeeninen väestö, on paljon helpommin hallittavissa.

Yhdysvaltojen presidentinvaalien tulos oli vielä tiistai-illalla auki, vaikka Biden johti valitsijamiehissä ja Bidenin kampanjatiimi uskoi ehdokkaansa voittavan.

Rahkonen veikkasi jo hyvissä ajoin ennen vaalipäivää Trumpin voittavan. Panoksena leikkimielisessä vedossa oli konjakkipullo.

Miksi ennustit Trumpin voittavan?

– Istuva presidentti häviää tosi harvoin. Ajattelin, että Yhdysvaltojen sisäiset asiat korostuvat, mikä suosii Trumpia, kun Bidenilla ja demokraateilla on enemmän maailmaa syleileviä teemoja, ilmastonmuutosta ja muuta. Lisäuskoa antoi Trumpin raivokas kampanjointi Pennsylvaniassa. Kaveri ehdotti, että tuplataanko veto, eli panos on nyt konjakki tuplana, Rahkonen naurahtaa.