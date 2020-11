Jännitysvaalit yllättivät asiantuntijatkin – näin presidenttikisan kehittymistä seurattiin Twitterissä

Yhdysvaltain presidentinvaaleista muodostui vaalipäivän edetessä jännitysnäytelmä ja asiantuntijoiden arviot ovat vaihdelleet ääntenlaskennan edetessä.

Vaalit muuttuivat odotettua tiukemmiksi, kun Trump voitti alustavasti Floridan osavaltion, jossa kisan ennustettiin olevan ehdokkaiden välillä tiukka.

Vielä keskiviikkoaamuna Trump näytti olevan johdossa myös monissa tärkeissä vaa’ankieliosavaltioissa kuten Wisconsinissa ja Michiganissa, vaikka iltaan mennessä tilanne on kääntynyt.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola kirjoitti Floridan kallistuessa Trumpille, että polku Trumpin voittoon on olemassa. Hän myös kritisoi mielipidemittauksia, jotka ennustivat Bidenin voiton hyvin todennäköiseksi.

– Jos Trump pääsee toiselle kaudelle suuri häviäjä on mielipidetiedustelut tiedon lähteenä. Kysymys on todennäköisyyden arvioimisesta, mutta silti jotain on vialla kyvyssä ennakoida, Aaltola kirjoitti.

Poliitiikan tutkija Antti Ronkainen pohdiskeli Twitterissä noin kahdeksan aikaan Suomen aikaa, miten ratkaisevien vaa’ankieliosavaltioiden käy. Vielä tuossa vaiheessa Trump oli johdossa niin Pennsylvaniassa, Michiganissa kuin Wisconsinissakin.

– Trump johtaa Pennsylvaniaa (56%-41%), Michigania (54-44) ja Wisconsinia (51-46), mutta sotkeeko tilannetta eri äänien (vaalipäivän äänet, postiäänet & ennakkoäänet) eritahtinen laskeminen, Ronkainen kirjoitti.

Ronkainen myös huomautti, että gallupit näyttivät ennustaneen Trumpin kannatuksen todellista pienemmäksi.

Laskennan edetessä Wisconsinissa ja Michiganin ääntenlaskenta alkoi kallistua vähitellen Bidenin eduksi. Yhdysvaltain politiikan ja historian väitöskirjatutkija Jani Kokko twiittasi keskiviikkoiltapäivällä Suomen aikaa, että ruostevyöhykkeen postiäänet toisivat Bidenille voiton.

– Postiäänten jakautuminen ruostevyöhykkeellä prosentein 65–25 demokraattien eduksi takaa Bidenille riittävän äänimäärän voittaa vaalit mikäli ääntenlaskenta tulee jatkumaan keskeytyksettä, Kokko kirjoitti.

Myös Mika Aaltola kirjoitti, että suurin osa jäljellä olevista äänistä Wisconsinissa, Michiganissa ja Pennsylvaniassa voi mennä Bidenille.

Aaltola myös pehmensi aiempaa kritiikkiään mielipidemittauksia kohtaan, kun kisa vaa’ankieliosavaltioista alkoi näyttää jälleen paremmalta Bidenille.

– Otan takaisin kritiikkiäni: Keskeisten mielipidetutkimustalojen, niistä keskiarvoa laskevien tahojen ennustehaitari oli Trumpin niukasta voitosta Bidenin selkeään voittoon. Nyt alkaa vähitellen hahmottua mahdollinen tulos, joka suhteellisen lähellä ennustevälin keskikohtaa, hän kirjoitti.