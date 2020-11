Entinen astronautti voittamassa Arizonan senaattorikisan – vaimolla traaginen tarina

Tunnettu ex-astronautti Mark Kelly on nousemassa Arizonasta senaattiin.

Maailman huomio keskittyy Joe Bidenin ja Donald Trumpin presidenttitaistoon, mutta taustalla ratkotaan Yhdysvaltojen tulevaisuutta myös muissa vaaleissa.

Jaossa ovat kaikki edustajainhuoneen paikat sekä noin kolmasosa senaatin paikoista.

Arizonassa entinen Nasan astronautti, demokraattien senaattoriehdokas Mark Kelly haastoi nykyisen republikaanisenaattori Martha McSallyn senaatin vaalissa.

Uutistoimisto Associated Pressin ennusteen mukaan uusi demokraattikasvo Kelly on voittamassa Arizonan senaattorikisan. Asiasta kertovat myös muun muassa Bloomberg ja New York Times.

Kelly on käynyt neljästi kansainvälisellä avaruusasemalla. Hän toimi muun muassa komentajana avaruussukkula Endeavourin viimeisellä lennolla vuonna 2011.

Myös Kellyn identtinen kaksoisveli Scott Kelly on tunnettu astronautti. Scott Kelly vietti kansainvälisellä ISS-avaruusasemalla 340 päivää historiallisessa kokeessa. Maassa tuolloin ollut Mark Kelly osallistui puolestaan testeihin, joissa veljesten fysiologiaa vertailtiin keskenään avaruuslennon aiheuttamien muutosten tarkkailemiseksi.

Mark Kellyn vaimo on niin ikään tuttu kasvo poliitikasta, sillä hän on demokraattien entinen kongressiedustaja Gabrielle Giffords Arizonasta.

Tammikuussa 2011 pariskunta kohtasi tragedian, kun Giffords joutui ampumisen uhriksi.

Parikymppinen mies avasi tulen poliittisessa tilaisuudessa Arizonan Tucsonissa. Giffords haavoittui vakavasti päähän ammutusta luodista, mutta selvisi hengissä.

Ampumisessa kuoli kuusi ihmistä. Ampujan pääkohteena oli Giffords, joka oli supermarketin parkkipaikalla tapaamassa ihmisiä kongressiedustajan roolissa.

Giffords jätti kongressin jonkin aikaa tapahtuneen jälkeen voidakseen keskittyä toipumiseensa. Vuonna 2014 hän kertoi New York Timesille, että hänellä oli tuolloin yhä muun muassa yhä puhevaikeuksia, eikä hänen näkönsä ollut hyvä.

Giffords ja Kelly perustivat yhdessä yhdistyksen, jonka päämääränä on estää aseellista väkivaltaa.

Edustajainhuone on ollut Trumpin presidenttikaudella demokraattien hallinnassa, kun taas senaatissa on ollut republikaanienemmistö.

Senaatin vaalilla on iso merkitys, sillä senaatin enemmistö pystyy torppaamaan presidentin aloitteet monessa kysymyksessä, kuten tuomarivalinnoissa.

Siksi demokraatit janoavat paitsi Bidenia presidentiksi myös hänelle myötämielistä senaattia.