Mediat: Trumpin puhe vilisi vääriä faktoja – tässä esimerkit

Presidentti Trumpin vaaliyön puheesta löydettiin useita vääriä faktoja.

Presidentti Donald Trump esitti useita vääriä väitteitä vaaliyönä pitämässään puheessa, kertovat puheen faktoja tarkistaneet mediat kuten CNN ja Financial Times. Tässä puheesta eräitä kohtia, joiden faktat olivat pielessä. Lue tästä jutusta sanasta sanaan, mitä Biden ja Trump puheissaan sanoivat.

Trump: ”Miljoonat ja miljoonat ihmiset äänestivät meitä tänä iltana. Hyvin murheellinen joukko ihmisiä yrittää riistää äänioikeuden tältä ryhmältä, ja sitä me emme voi sietää.”

Ei ole todisteita äänioikeuden ”riistämisestä” Trumpia äänestäneiltä. Sen sijaan ääntenlasku jatkuu yhä. Laskematta on myös Trumpin saamia ääniä. Demokraattijohtajatkin ovat vain kannustaneet ääntenlaskun jatkamista.

Trump: ”Me olimme jo valmistautumassa suuriin juhlallisuuksiin. Olimme voittamassa koko pottia, mutta yhtäkkiä kaikki peruuntui. ”

Trump ei ole ollut ”voittamassa koko pottia”. Trumpin puhuessa sekä hän että Biden olivat jo voittaneet osaltaan useissa osavaltioissa, mutta ääntenlaskenta oli kesken vaa’ankieliosavaltioissa.

Trump: ”On myöskin selvää, että me voitimme Georgian 2,5 prosentin marginaalilla, eli 117 000 äänellä, kun laskematta oli vielä seitsemän prosenttia äänistä. Ne eivät saa meitä enää kiinni. ”

Trumpin puhuessa laskenta oli Georgiassa kesken, eikä kumpaakaan ollut julistettu voittajaksi. Useimmat laskemattomista äänistä ovat Atlantan alueelta, joka on vahvasti demokraattien. Joten vaikka Trump oli yöllä johdossa, saattaa tilanne kääntyä. Trump esitti vastaavat väärät väitteet voitostaan myös Pennsylvaniassa ja Michiganissa.

Trump: ”Me voitimme kaikki nämä osavaltiot – ja yhtäkkiä: mitä tapahtui näille vaaleille? Ikään kuin ne olisi peruutettu. Kaikki nuo tulosten kuuluttajat kysyvät, mitä tapahtui ... Me tiesimme, etteivät nuo voi voittaa. Ja sitten he sanovat, että nyt mennään oikeuteen ... Olen sanonut näin siitä lähtien, kun kuulin, että kymmenet miljoonat äänestysliput lähetetään (postitse).”

Trump on pitkin vaalikampanjointiaan väittänyt – ilman todisteita – että postiäänestäminen voi johtaa vaalitulosten väärentämiseen. Sekä demokraatit että republikaanit ovat nostaneet useita oikeusjuttuja ennen vaaleja koskien äänestyssääntöjä.

Trump: ”Tämä on Yhdysvaltain kansalle tehty vääryys. Tämä nolaa meidän maamme. Me valmistauduimme voittamaan nämä vaalit. Suoraan sanoen me voitimme nämä vaalit.”

Trumpin puhuessa ei ollut esitetty mitään todisteita vaalivääryyksistä. Ääntenlaskua ei voi kutsua vääryydeksi.

Trump: ”Me haluamme, että lakia sovelletaan oikealla tavalla. Siispä me menemme Yhdysvaltain korkeimpaan oikeuteen. Me haluamme, että kaikki äänestäminen lopetetaan. Me emme halua, että aamuneljältä löydetään enää uusia äänestyslippuja ja lisätään ne tuloslistalle.”

Äänestäminen oli loppunut jo tunteja ennen Trumpin puhetta. Ainoastaan ääntenlaskenta oli enää käynnissä. Oikeudet tuskin määräävät ääntenlaskennan keskeyttämistä, vaikkakin Trumpin kampanja voi yrittää vedota siihen, että jotkin äänet olisi annettu lainvastaisesti.

Trump myös vetosi konservatiivienemmistöiseen korkeimpaan oikeuteen toivoen, että se vahvistaisi hänen voittonsa. Kaikki oikeusjutut täytyy ensin nostaa ja käydä osavaltioissa ennen kuin ne päätyvät korkeimpaan oikeuteen.