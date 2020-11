Kommentti: Täpärä voitto olisi Bidenille hankalampi – Trump voisi riemuita siitä

Trumpin uran voitto kruunaisi, Bidenin koettelemukset vasta alkaisivat, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Yhdysvaltain presidentinvaalissa saatetaan elää ratkaisevia tunteja. Selvää on jo, että taistelu oli tiukka ja päättyi täpärästi. Riippumatta siitä, kumpi voittaa.

Mutta voitoilla on eroja, eivätkä ne riipu vain äänimääristä. Jos Trump voittaa, hän on voittanut useimmat ennustajat. Istuva presidentti on yllättäjä. Hän voi ottaa voitosta kaiken irti, sanoa voittaneensa demokraatit ja ”valemedian”. Trumpista tulee oikeistopopulistien legenda lopullisesti, eikä tämä koske vain Yhdysvaltoja.

Trump lähtisi toiselle kaudelleen selvästi vahvistuneena tekemään mitä huvittaa. Korkeintaan päänvaivaa toisi mieleisen seuraajan löytäminen. Trumpin asemasta republikaanisessa puolueessa tulisi niin vahva, että käytännössä hän voisi päättää tästäkin.

Bidenin tilanne täpärän voiton jälkeen olisi aivan toinen. Hän olisi pettänyt suuret odotukset maanvyörymävoitosta. Jos senaatti jää republikaanien käsiin, se pystyisi torppaamaan tehokkaasti Bidenin hankkeita.

Maltillinen Biden oli demokraattien järkiehdokas. Puolueen vasen siipi on vahvistunut Trumpin aikana. Se vaatisi Bidenilta ratkaisuja, joihin tämä on tuskin valmis.

Virasta äänestetty Trump tuskin edes jaksaisi pysyä hiljaa. Hänestä Yhdysvallat saisi oppositiojohtajan, jollaista maassa ei yleensä ole. Trump saattaisi pyrkiä uudelleen ehdolle vuonna 2024. Jos hän tuntee itsensä raihnaaksi jälkikasvusta löytyy parikin sopivaa perinteen jatkajaa.

Sitten on vielä korona. Tilanne on viime viikkoina Yhdysvalloissa pahentunut. Trump saattaisi sulkea silmänsä, mutta asiaa esillä pitäneen Bidenin on pakko tehdä jotain. Kun tauti jyllää kautta maan, siitä tulee epäkiitollinen savotta.

Jos voittaja on Biden, hänen suuri testinsä alkaa vasta nyt.