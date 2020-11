Republikaanit haastoivat Pennsylvanian vaalivirkailijat oikeuteen postiäänistä

Republikaanit suivaantuivat päätöksestä, jossa äänestäjille on annettu lupa äänestää uudelleen, jos heidän postiäänensä oli virheellisesti hylätty.

Pennsylvaniassa annetuista postiäänistä on noussut iso poru republikaanien leirissä.­

Republikaanit ovat ryhtyneet oikeustoimiin Pennsylvanian osavaltion vaalivirkailijoita vastaan. Washington Times kertoo, että kaksi oikeusjuttua on pantu vireille vaalipäivänä Pennsylvaniassa.

Istuvan presidentin Donald Trumpin jatkokautta haluavat republikaanit ryhtyivät oikeustoimiin sen jälkeen, kun osavaltion vaalivirkailijat päättivät myöntää piirikunnille oikeuden olla yhteydessä postiäänestäjiin, joiden äänet on hylätty äänestyslipukkeen virheellisyyden takia.

Mikäli hylkäyspäätös oli johtunut virheestä äänestyslipukkeessa, äänestäjille annettiin mahdollisuus äänestää uudelleen.

Republikaanit ovat kannelleet asiasta sekä osavaltion että liittovaltion tuomioistuimeen. Heidän mukaansa toiminta on Pennsylvanian vaalilakien vastaista.

Tuomareiden on määrä kuulla kanteiden nostajia keskiviikkona. Lisäksi tuomarit kuulevat Trumpin kampanjan vaalitarkkailijoita, joiden mukaan he eivät ole päässeet seuraamaan riittävästi ääntenlaskentaa.

Merkittävä enemmistö osavaltion postiäänistä on mennyt Joe Bidenin eduksi. New York Timesin mukaan Biden on napannut postiäänistä tähän mennessä peräti 78 prosenttia.

Donald Trumpilla on vielä toistaiseksi reilu johto Pennsylvaniassa, mutta tilanne saattaa muuttua, kun kaikki postiäänet on laskettu. Kuvassa Trumpin kannattajia Pennsylvanian Bellvillessä.­

Laskematta osavaltiossa on vielä 1,4 miljoonaa postiääntä. Aiemmissa ennusteissa Trumpin kerrottiin johtavan Bidenia 700 000 äänellä. Mikäli Bidenin etulyöntiasema postiäänissä jatkuu ääntenlaskennan edetessä samansuuntaisena, hänelle tulee 800 000 ääntä lisää, ja mahdollisuudet voittoon ovat hyvät.

Pennsylvania on vaalien lopputuloksen kannalta tärkeä vaa’ankieliosavaltio.

Republikaanit vaativat, osavaltiotuomioistuin kieltää vaaleista vastaavaa ministeriä Kathy Boockvaria ottamaan yhteyttä hylättyjen äänten lähettäjiin ja eroamaan tehtävästään. Boockvar kuuluu kuvernööri Tom Wolfin tavoin osavaltiota johtavaan demokraattipuolueeseen.

Joe Bidenin kannattajat pitivät lippua korkealla Philadelphiassa.­

– Tämä on puolueellinen hyökkäys Pennsylvanian vaaleja ja ääniämme vastaan. Vaalivirkailijamme työskentelevät uutterasti varmistaakseen, että jokainen ääni lasketaan ja jokaisen ääni tulee kuulluksi. Tällaiset hyökkäykset ovat yritys horjuttaa luottamusta vaalitulokseen, ja meidän kaikkien tulisi tuomita ne epädemokraattisina tekoina, joita ne ovat, Wolf sanoi.

Boockvar kertoi tiistai-iltana, ettei hän aio erota tehtävästään.