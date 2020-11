Tästä nousi myrsky – lue Trumpin ja Bidenin puheet sanasta sanaan

Donald Trumpin ja Joe Bidenin kisa presidentinvaalien voitosta päättyi aamulla Suomen aikaa erätaukoon. IS suomensi kilpakumppanien puheet sanasta sanaan. Trumpin puheessaan esittämät väitteet huolestuttivat suomalaisasiantuntijaa.

Näin puhui Biden

Demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden antoi lausuntonsa ensin. Näin Biden sanoi kotiseudullaan Wilmingtonissa, Delawaressa:

”Hyvää iltaa. Teidän kärsivällisyytenne on ihailtavaa. Tiesimme, että illasta tulee pitkä, mutta kuka tietää, tämä voi jatkua vielä huomisaamuun tai jopa pitempään. Tuntuu hyvältä olla nyt tässä, missä me olemme, todella. Tulin kertomaan teille tänä iltana, että olemme matkalla kohti vaalivoittoa. Tiesimme jo ennakko- ja postiäänten ennen näkemättömän suuresta määrästä, että (tulokset) kestävät kauan. Nyt pitää olla kärsivällinen, siihen saakka kunnes ääntenlaskennan kova työ on saatu päätökseen. Se ei ole valmis ennen kuin jokainen ääni on laskettu, jokainen äänestyslippu! Mutta nyt tuntuu hyvältä, tuntuu hyvältä olla tässä.”

Joe Bidenin puhe taltioitiin Wilmingtonissa, Delawaressa.­

”Yksi verkkouutiskanavista esitti jo, että voitimme Arizonan. Olemme sen suhteen luottavaisia, se osavaltio kääntyi meidän puolellemme. Olemme kuulleet jo voitosta Minnesotassa, ja olemme yhä pelissä mukana Georgiassa, vaikka sitä emme edes odottaneet. Luotamme voittoon myös Wisconsinissa ja Michiganissa. Ja kuulkaa, vaikka ääntenlasku kestääkin kauan, aiomme voittaa Pennsylvanian! Keskustelin ihmisten kanssa Phillyssä (Philadelphiassa, toim. huom,) ja Alleghenyn piirikunnassa, ja siellä ollaan hyvin tyytyväisiä. Tulokset saattavat tulla jo huomenna aamulla, mutta ne saattavat viipyä siitä hieman. Olen sanonut koko ajan, ettei ole minun tai Donald Trumpin tehtävä julistaa vaalin voittajaa, se on Yhdysvaltain kansan päätös. Olen optimistinen tulosten suhteen. Kiitän teittä jokaista siitä, että äänestitte näissä vaaleissa.”

”Ja sitä paitsi: onneksi olkoon (senaattori, toim. huom.) Chris Coons ja demokraatit täällä Delawaressa. Ja John Carney, kuvernööri! Olen kiitollinen kaikille kampanjatyöntekijöille, vapaaehtoisille ja kentällä kiertäneille, kaikille jotka otitte osaa tähän demokraattiseen prosessiin. Olen kiitollinen kaikille kannattajilleni täällä Delawaressa ja koko maassa. Kiitos, kiitos, kiitos. Hyvät ihmiset, olette kuulleet tämän minulta aiemminkin, mutta joka kerta kun kävelen ulos isoisäni talosta Scrantonissa, muistan kun hän sanoi: ’Joey, pidä kiinni uskostasi’, ja isoäiti nauroi, että levitä sitä muillekin. Pitäkää te siis uskonne, kyllä me voitamme. Kiitos, kiitos, kiitos, kärsivällisyytenne on suurta.”

Näin puhui Trump

Presidentti Donald Trump piti puheensa Valkoisessa talossa.

”Tämä on epäilemättä myöhäisin mediatilaisuus, jonka olen koskaan pitänyt. Haluaisin kiittää Yhdysvaltain kansaa saamastani valtavasta tuesta. Miljoonat ja miljoonat ihmiset äänestivät meitä tänä iltana. Hyvin murheellinen joukko ihmisiä yrittää riistää äänioikeuden tältä ryhmältä, ja sitä me emme voi sietää.”

Heti puheensa aluksi Trump kiitti rinnallaan esiintynyttä Melania-vaimoaan.­

”Haluan kiittää ensimmäistä naista (rouva Melania Trumpia, toim.huom.), koko perhettäni, varapresidentti ja rouva Penceä siitä että he käyvät tämän kaiken kanssamme läpi. Me olimme jo valmistautumassa suuriin juhlallisuuksiin. Olimme voittamassa koko pottia, mutta yhtäkkiä kaikki peruuntui. Illan tulokset ovat olleet ilmiömäisiä, ja ryhdyimme valmistelemaan… Aivan kirjaimellisesti, olimme valmiita lähtemään ulos juhlimaan näitä kauniita saavutuksia, näitä vaaleja ja tällaista menestystä. Tämän maan kansalaiset ovat tulleet mukaan ennätysmäärin. Tämä on ennätys, koskaan ei ole nähty vastaavaa tukea meidän uskomattomalle liikkeellemme. Me voitimme osavaltioita, joista emme odottaneet voittoa. Floridaa me emme ainoastaan voittaneet, me voitimme sen reilusti. Me voitimme suuren Ohion osavaltion, me voitimme Texasin 700 000 äänellä, joita ei edes otettu huomioon laskelmissa. On myöskin selvää, että me voitimme Georgian 2,5 prosentin marginaalilla, eli 117 000 äänellä, kun laskematta oli vielä seitsemän prosenttia äänistä. Ne eivät saa meitä enää kiinni. Samanlainen selvä voitto tuli Pohjois-Carolinassa: 1,7 prosenttia ja 77 000 ääntä, kun laskematta oli enää viisi prosenttia äänistä. Ne eivät saa meitä enää kiinni.”

”Arizonassa oli myös hyvin eläväistä – joku julisti sen jo meille voitoksi, ja asia voi hyvin olla näin. Meillä on sielläpäin paljon ääniä voitettavana, sillä ollaan Trumpin alueella, tai en minä tiedä, miksi te sitä kutsutte, mutta ainakin siellä on meille ystävällismielisiä äänestäjiä. Tilanne saattaa vielä kääntyä – mutta Arizonan meille julistanut herrasmies kertoi, että oli melko epätodennäköistä, että meidät saataisiin kiinni. Emmekä me edes tarvitse Arizonaa, vaikka se onkin osavaltio, jonka voittaminen olisi ollut mukavaa. Mahdollisuus voittoon, ehkä hyväkin, on kuitenkin olemassa. Tilanne on voinut jo muuttua siitä kun viimeksi katsoin, mutta ääniä oli kuitenkin laskematta enää vain vähän. Tietysti me haluaisimme pitää Arizonan vielä mukana pelissä.”

”Mikä tärkeintä, me olemme voittamassa Pennsylvaniaa valtavan suurella äänimäärällä. Ajatelkaapa tätä: me johdamme 690 000 äänellä Pennsylvaniassa. Tilanne ei ole edes täpärä. Kun 64 prosenttia äänistä on laskettu, meitä on lähes mahdotonta saada kiinni. Pennsylvania on aluetta, jossa satutaan pitämään teidän presidentistänne, joten johtomme saattaa vielä kasvaa. Katsoin Michiganin lukuja, ja ajettelin, että wow, onpas paljon. Lähes 300 000 äänen johto, kun 65 prosenttia äänistä oli laskettu. Ja me voitamme Wisconisinin. Me emme edes tarvitse niitä kaikkia. Me tarvitsemme – kun ottaa mukaan Texasin, jota vielä ei ole lisätty laskelmiimme – juttelin juuri hetki sitten aivan loistavan (Texasin) kuvernöörin Greg Abbottin kanssa. Hän soitti minulle onnitellakseen minua voitosta Texasissa. Me siis voitimme Texasin, mutta sitä ei ole vielä lisätty laskelmiin (valitsijamiehistä). Ääntenlasku oli siellä lähes valmis, ja hän soitti onnitellakseen minua. Hän sanoi: ’Muuten, miten teillä siellä menee? En ole koskaan ennen nähnyt mitään tällaista.’ Sanonpa teille vaan, ettei kukaan ole. Voitimme 107 000 äänellä, ja 81 prosentilla äänistä Michiganissa. Kun laskee nämä kolme osavaltiota yhteen, ja useat muut, meillä on ollut aivan suurenmoinen ilta. Katsokaa nyt näitä kaikkia hienoja osavaltioita, jotka voitimme tänään. Ja katsokaa sitten näitä voittomarginaaleja. Ja aivan kuin salamana kirkkaalta taivaalta – tilanne ole ollenkaan sama, kuin meillä olisi 12 äänen johto ja 60 prosenttia äänistä laskematta.”

”Me voitimme kaikki nämä osavaltiot – ja yhtäkkiä: mitä tapahtui näille vaaleille? Ikään kuin ne olisi peruutettu. Kaikki nuo tulosten kuuluttajat kysyvät, mitä tapahtui... Me tiesimme, etteivät nuo voi voittaa. Ja sitten he sanovat, että nyt mennään oikeuteen. Enkö ennustanutkin tämän? Olen sanonut näin siitä lähtien, kun kuulin, että kymmenet miljoonat äänestysliput lähetetään (postitse). Joko he siis voittavat, tai jos he eivät voita, he vievät meidät oikeuteen.”

Floridan tilanne näytti aamuyöstä tiukalta, mutta kääntyi lopulta Trumpin voitoksi. Trumpin kannattajat juhlivat Miamin kaduilla näkyvästi.­

”Florida oli meille loistava voitto: 377 000 ääntä. Ja Texas, niin kuin jo sanoin. Ohio, se hieno ja suuri osavaltio, minä rakastan Ohiota. Sen me voitimme 8,1 prosentin marginaalilla, ja lähes 500 000 äänellä. Pohjois-Carolina oli iso voitto. Me johdamme siellä 76 000 äänellä, kun lähes kaikki äänet on laskettu.”

”Ja yhtäkkiä kaikki sitten vain pysähtyi. Tämä on Yhdysvaltain kansalle tehty vääryys. Tämä nolaa meidän maamme. Me valmistauduimme voittamaan nämä vaalit. Suoraan sanoen me voitimme nämä vaalit. Nyt päämäärämme on varmistaa… riippumattomuus. Kansakunnan edun vuoksi – tämä on suuri hetki, ja kansakunnalle tehty suuri petos. Me haluamme, että lakia sovelletaan oikealla tavalla. Siispä me menemme Yhdysvaltain korkeimpaan oikeuteen. Me haluamme, että kaikki äänestäminen lopetetaan. Me emme halua, että aamuneljältä löydetään enää uusia äänestyslippuja ja lisätään ne tuloslistalle.”

”Tämä on hyvin surullinen hetki. Minulle tämä on hyvin surullinen hetki. Me voitamme. Jos minulta kysytään, niin me olemme jo voittaneet. Haluaisin siis kiittää teitä kaikesta saamastamme tuesta ja kiittää kaikkia kanssamme työtä tehneitä.”

Trump teki tuuletuseleen nyrkillään puheensa päätteeksi.­

Trumpin puheesta nousi tyrmistys

Bidenin kampanjapäällikkö Jen O’Malley Dillon vastasi lausunnossaan Trumpille:

”Tämä oli törkeää, sillä kyse on raa’asta yrityksestä riistää Yhdysvaltain kansalaisilta heidän demokraattiset oikeutensa. Tämä oli ennen näkemätöntä, sillä koskaan ennen historiamme aikana ei Yhdysvaltain presidentti ole yrittänyt viedä amerikkalaisilta heidän ääntää kansallisissa vaaleissa. Donald Trump on jo kannustanut republikaaneja estämään äänestyslippujen laillisen laskennan ennen vaalipäivää, ja nyt hän sanoo, ettei näitä lippuja voi laskea myöskään vaalipäivän jälkeen. Tämä on väärin, sillä näin ei tule tapahtumaan. Laskentaa ei lopeteta. Se jatkuu, kunnes jokainen laillisesti annettu ääni on laskettu. Siksi, että meidän lakimme, lait jotka suojaavat jokaisen amerikkalaisen perustuslaillista oikeutta äänestää, niin edellyttävät.”

”Toistamme sen, mitä varapresidentti sanoi illalla: Donald Trump ei päätä näiden vaalien tulosta. Joe Biden ei päätä näiden vaalien tulosta. Yhdysvaltain kansa päättää näiden vaalien tuloksen. Demokraattisen prosessin pitää jatkua, ja se myös jatkuu, päätökseensä saakka.”

Bidenin kampanjan lisäksi myös asiantuntijat ihmettelivät Trumpin puheen väitteitä.

Tutkija, kirjailija Maria Annala kertoi IS:lle pitävänsä huolestuttavana, että Trump sekoitti puheessaan tosiasioita ja puolitotuuksia. Annalan mukaan Trump puhui myös ”täysin sepitteellisiä asioita”.

Trump muun muassa sekoitti toisiinsa osavaltioita, joissa hän on tosiasiallisestikin voittanut, mutta väitti myös voittaneensa osavaltioissa, joissa tilanne on hyvin epäselvä.