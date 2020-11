Presidentti ei ole ainoa asia, mistä Yhdysvalloissa äänestettiin – kiistakapuloina marihuanan laillistaminen, aborttioikeus, minimipalkka…

Vaaleissa on muitakin kiinnostuksenkohteita kuin Valkoisen talon herruus.

Kun kaikki keskittyvät Donald Trumpin ja Joe Bidenin kaksintaisteluun, unohtuu usein, että osavaltiotasolla äänestetään paljosta muustakin kuin presidenttiydestä.

Jopa yhdessätoista osavaltiossa äänestetään marihuanan viihdekäytön laillistamisesta. Esimerkiksi Arizona, Montana, New Jersey ja Etelä-Dakota aikovat laillistaa marihuanan, sallia kannabiksen myymisen sekä uudistaa huumelainsäädäntöään, CNN kertoo.

Kannabiksen laillistamisesta äänestetään useassa osavaltiossa.­

Arizonassa annetun lakiehdotuksen mukaan yli 21-vuotiaat saisivat pitää hallussaan ja käyttää kannabista. Myös marihuanan kasvatus omaan käyttöön olisi luvallista. Kannabiksen polttaminen julkisilla paikoilla olisi kuitenkin kiellettyä.

Fox Newsin mukaan Oregonista on tullut ensimmäinen osavaltio, joka on dekriminalisoinut kovien huumeiden, kuten heroiinin ja kokaiinin käytön. Uutissivuston mukaan lain tarkoitus on, ettei huumeriippuvuudesta kärsiviä ihmisiä rangaistaisi, vaan heidät pyrittäisiin ohjaamaan terveydenhoitopalvelujen piiriin.

Alaska ja Massachusetts äänestävät vaalitavan muuttamisesta. Molemmissa osavaltioissa äänestetään lakiehdotuksesta, jossa äänestäjä voisi laittaa ehdokkaat mieleiseensä paremmuusjärjestykseen sen sijaan, että äänestäisi vain yhtä ehdokasta. Tämä vaalitapa ei koskisi presidentinvaaleja.

Mississipissä äänestäjiltä kysytään, pitäisikö osavaltion lippu uudistaa. Osavaltion lipusta äänestettiin ensimmäisen kerran jo kesällä. Tuolloin lainsäätäjät hyväksyivät muutoksen, jossa lipusta poistettiin Etelävaltioiden vanha sotalippu. Mississippi oli viimeinen osavaltio, jonka lipussa oli rotusorrosta ja orjuudesta muistuttava taistelutunnus.

Onko tässä Mississippin uusi lippu?­

Nyt äänestäjät saavat päättää hyväksyvätkö vai hylkäävätkö he 3 000 ehdotuksen joukosta valitun lippumallin, jossa 20 tähteä ympäröi magnolian kukkaa. Lipussa olisi myös sanat: In God We Trust.

Coloradossa äänestetään lakiehdotuksesta, joka kieltäisi abortin 22 raskausviikon jälkeen. Ehdotuksessa vaaditaan myös rangaistuksia lääkäreille, jotka suostuvat tekemään potilailleen abortin näiden raskausviikkojen jälkeen.

Louisianassa aborttilain muutos on jyrkempi, mikäli lakiehdotus menee läpi. Sen mukaan mikään perustuslain säännös ei suojaisi oikeutta aborttiin.

Kaliforniassa äänestetään takuumaksuista. Syytetyn ei tarvitsisi enää maksaa takuita päästäkseen vapaaksi ennen oikeudenkäyntiä. Sen sijaan vapauttaminen perustuisi yleisen turvallisuuden tai pakenemisen riskin arviointiin.

Linda Brown esittelee tyttöjen suosimaa pienoiskivääriä Lake Arielissa, Pennsylvaniassa.­

Montanassa on äänestyksessä lakiehdotus, joka rajoittaisi paikallishallinnon valtaa puuttua piilotettujen ampuma-aseiden kantamiseen. Lakialoite poistaisi paikallishallinnolta myös mahdollisuuden rajoittaa aseiden avointa kantamista kaikkialla muualla paitsi julkisissa rakennuksissa.

Floridassa äänestetään minimipalkasta. Jos lakiehdotus menisi läpi, minimipalkka tunnin työstä nousisi noin 13 euroon. Nykyinen minimipalkka Floridassa on noin 7,3 euroa.