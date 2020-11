Hurja skenaario: Yksi tietty valitsijamies voi ratkaista Bidenin voiton

Vaalimatematiikka sen kertoo: tulos voi ratketa Bidenin Nebraskasta saamaan yhteen valitsijaääneen.

Joe Bidenin ja Donald Trumpin välinen taisto Yhdysvaltain presidentin paikasta on menossa todella tiukalle. Kisa voi ratketa jopa yhdellä valitsijamiesäänellä.

On mahdollista, että laskenta päätyy tilanteeseen, jossa yksi valitsijamies ratkaisee koko vaalin kohtalon.

Pyydämme lukijalta kärsivällisyyttä.

Yhdysvalloissa vaaleja ei voita se, joka saa eniten ääniä, vaan se, joka saa eniten valitsijamiehiä. Jokaisella osavaltiolla on tietty määrä valitsijamiehiä, joiden määrä riippuu osavaltion koosta. Pienimmillä osavaltioilla on kolme valitsijamiestä, suurimmalla, eli Kalifornialla on 55.

Voittoon vaaditaan 270 valitsijamiestä, joista valtaosan kohtalo tiedetään jo nyt.

Joe Biden saattaa saada yhden valitsijamiehen taakseen Nebraskasta.­

Tällä hetkellä näyttää, että demokraattien Biden olisi voittamassa Arizonan ja Nevadan valitsijamiehet ja Trump voittaisi Georgian, vaikka Bidenin mahdollisuudet siellä ovat kasvaneet. Kaikkien kolmen osavaltion ääntenlaskenta on yhä kesken.

Valtaosa osavaltioista antaa kaikki valitsijamiehet sille ehdokkaalle, joka saa osavaltiossa eniten ääniä.

Poikkeukset ovat Nebraska ja Maine. Nebraskan viidestä valitsijamiehestä kaksi menee sille, joka saa eniten ääniä koko osavaltiossa ja loput kolme jaetaan osavaltion kolmen kongressivaalipiirin voittajille. Mainen neljästä kaksi menee koko osavaltion voittajalle ja kaksi kummankin kongressivaalipiirin voittajalle.

Trump toivotettiin tervetulleeksi vaalitilaisuuteensa Nebraskaan viikko sitten.­

TV-yhtiöiden ennusteen mukaan Trump saisi Nebraskasta neljä ja Biden yhden valitsijamiehen. Mainessa Biden olisi viemässä kolme ja Trump yhden valitsijamiehen.

Näin ollen ollaan tilanteessa, jossa Bidenilla on 244 ja Trumpilla 248 valitsijamiestä.

Kisa tiivistyy siis kolmeen osavaltioon. Wisconsiniin (10 valitsijamiestä), Michiganiin (16 valitsijamiestä) ja Pennsylvaniaan (20 valitsijamiestä).

Donald Trump näyttää saavan Nebraskasta neljä valitsijamiestä.­

Kilpailu on hyvin yksinkertainen: Se joka voittaa näistä kolmesta osavaltiosta kaksi, voittaa vaalin ja isännöi Valkoista taloa tammikuun 20. päivästä lähtien.

Jos Biden voittaa näistä Wisconsinin ja Michiganin, hän saa 26 valitsijamiestä lisää ja päätyy lukemaan 270.

Silloin se Nebraskasta, tarkemmin Omahan alueelta, saatava yksi valitsijamies olisi vaalin ratkaiseva tekijä.