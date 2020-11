Trump vaatii ääntenlaskun lopettamista – syyttää demokraatteja: ”Tämä on suuri petos”

Donald Trump puhui Valkoisessa talossa kannattajilleen ja kertoi vievänsä ääntenlaskun korkeimpaan oikeuteen.

Presidentti Donald Trump puhui kannattajilleen Valkoisen talon itäisessä huoneessa aamukahdelta Washingtonin aikaa.

Puheessaan Trump julistautui voittajaksi, vaikka ääntenlaskenta on edelleen kesken.

– Me olemme voittaneet nämä vaalit, Trump vannoi.

Hän luetteli olevansa johdossa Wisconsinissa, Pennsylvaniassa ja Michiganissa ja uskovansa voivansa voittaa vielä Arizonassa. Arizonassa tulokset näyttävät Joe Bidenin johtavan ja muissa edellä mainituissa osavaltioissa iso osa äänistä on yhä laskematta. Näiden osavaltioiden tulosten ei uskota valmistuvan yön aikana ja laskennasta puuttuu ensisijaisesti posti- ja ennakkoääniä.

– Me voitamme Pennsylvanian selvästi, tämä ei ole edes tiukkaa. Me olemme voittamassa Michiganissa ja olemme voittamassa Wisconsinissa, vaikka emme edes tarvitse sitä, Trump julisti.

– Me olemme selvästi johdossa kaikissa kolmessa osavaltiossa. Tämä vaali on selvä, he tietävät, että he eivät voittaa joten he lähtevät oikeuteen, Trump viittasi demokraatteihin.

Puheessaan presidentti sanoi ennustaneensa tämän tapahtuvan ja aikovansa estää sen.

– Me menemme korkeimpaan oikeuteen ja vaadimme, että he lopettavat ääntenlaskun, Trump julisti.

Presidentti väitti suojelevansa vaalien rehellisyyttä.

– Tämä on suuri petos!

Hän perusteli haluaan lopettaa ääntenlasku heti sen vuoksi, että epäili jostain löytyvän ”aamuneljältä yllättäen satoja tuhansia ääniä”. Tällaisesta vaalihuijauksesta ei ole esitetty mitään todisteita.

Puheessaan presidentti vaikutti olevansa pettynyt siihen, ettei hän päässyt juhlimaan vielä voittoaan.

– Olimme valmiina suureen juhlaan. Olimme voittamassa kaiken, mutta sitten kaikki vedettiin pois, Trump väitti.