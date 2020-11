Tutkijat ja WHO: Näistä syistä korona jatkaa leviämistään Euroopassa

Eurooppa ei ole saanut laajoja tartuntaketjuja estetyksi. WHO:n mukaan nyt pitää itse välttää kontakteja muihin ja ottaa vastuuta toisten suojelemisesta.

Euroopassa taistellaan koronaviruksen toiseen aallon leviämistä vastaan. Tilanne on monissa maissa yhä huolestuttavampi. Vaikka rajoitustoimia kiristetään entisestään monissa maissa, covid-19-tapaukset vain jatkavat kasvuaan.

CNN arvioi, että useiden Euroopan maiden terveydenhuolto ylikuormittuu pahimmillaan kohti murtumispistettä, jos jotain ei tehdä toisin.

Asiantuntijat pohtivat, mikä on nykyisistä toimista puuttuva ratkaisevan tehokas koronan leviämistä ehkäisevä pala, kun rokotteet eivät ole vielä käytössä.

Hoitaja ottaa koronaepäillyltä näytettä Turun yliopistollisessa keskussairaalassa. Kuvituskuva.­

Ranska otti jo käyttöön valtakunnalliset rajoitukset lokakuun lopussa, Niin tekivät myös Belgia ja Irlanti. Euroopan johtava talousmaa Saksa uskoo paikoin lievempiin toimiin. Itävalta seuraa Saksan esimerkkiä.

Britanniassa pääministeri Boris Johnson uskoo koviin rajoituksiin, kun sairastuneiden luvut jatkavat nousuaan.

Tutkijoiden mukaan yksi iso koronan leviämisen ehkäisemiseen liittyvä ongelma on jo selvinnyt.

– Emme löydä tarpeeksi nopeasti kaikkia tapauksia ja kun vihdoin löydämme ne, ihmiset eivät noudata karanteeneja ja muita rajoituksia, Edinburghin yliopiston tartuntatautien professori Mark Woolhouse kertoo CNN:lle.

Maailman terveysjärjestö eli WHO tarjoaa Euroopan koronatoimien ”puuttuvaksi palaksi” oman selityksensä The Guardian-lehdessä. WHO uskoo ratkaisun löytyvän ihmisten kontaktiverkostoista ja vastuullisesta käyttäytymisestä.

– Pelkkä sairastuneiden eristäminen ei riitä. Niiden, joilla on eniten suhteita muihin pitää nyt itse osata eristäytyä. He ovat ratkaisevasti kontakteissa muihin ihmisiin. Tartuntaketjujen entistä parempi selvittäminen on yhdessä kontaktien välttämisen kanssa nykyisistä toimista puuttuva palanen, Margaret Harris kuvailee WHO:n kantaa.

WHO ei siis suosi pelkästään rajoitusten yleistä kiristämistä ensisijaisena toimena koronavirusta vastaan. Harrisin mukaan yleiset rajoitukset kuitenkin antavat lisäaikaa testaamiseen ja sairastuneiden hoitamiseen.

Tartuntaketjujen kaikkien linkkien selvittäminen on ratkaisevaa. WHO:n Harrisin mukaan ihmisten on myös otettava vastuuta omista toimistaan ja läheistensä suojelemisesta. Suuria perhejuhlia ei pidä siksi järjestää sisätiloissa. Jo aiemmin on ollut tiedossa, että perhetapahtumat kannattaa järjestää ulkotiloissa, jossa taudin leviämisen riski on pienempi kuin sisällä.

Eurooppaa avasi taloutensa uudelleen WHO:n Harrisin mukaan ennenaikaisesti eikä asettanut tärkeitä suojatoimia.