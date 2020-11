Kommentti: Pandemiavaali kääntyi talousvaaliksi – näin Trumpin viesti puri äänestäjiin

Koronasta tuli keskeinen vaaliteema, mutta ei lääketieteellisenä tai epidemiologisena ongelmana, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Ainakin 230 000 ihmistä on kuollut koronavirustautiin Yhdysvalloissa. Pandemia on ajanut kansakunnan syvään kriisiin, se on kiistämätön tosiasia.

Presidentti Donald Trump ja demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden esittivät vaalikampanjan aika hyvin erilaisen viestin pandemiasta.

Trumpin mukaan amerikkalaisten pitää oppia elämään viruksen kanssa. Presidentti viestitti, ettei yhteiskuntaa voi sulkea pandemian vuoksi, vaan elinkeinoelämän pyörät täytyy pitää pyörimässä. Trump ei ottanut lohduttavan kansakunnan isän roolia. Hän ei juuri osoittanut myötätuntoa tautiin kuolleille ja heidän omaisilleen.

Biden sen sijaan puhui yleisölleen kuolemasta ja perheenjäsenistä, jotka eivät enää istu ruokapöytään tai tule sänkyyn viereen nukkumaan. Hänen keskeinen viestinsä oli, että presidentti on epäonnistunut katastrofaalisesti pandemian hoitamisessa. Ja että ihmishenkiä olisi säästetty, jos Trump olisi toiminut tehokkaammin eikä vähätellyt tilanteen vakavuutta.

Koronaturvallista äänestämistä. Coloradolainen Steph Smith pudotti äänestyslipukkeensa laatikkoon Coloradon Rollinsvillessä tiistaina.­

Näyttää siltä, että Trumpin viesti puri äänestäjiin paremmin kuin Bidenin.

Aamuun mennessä tulleiden tietojen mukaan Trump on menestynyt vaaleissa paljon paremmin kuin mielipidetiedustelut ennakoivat. Lisäksi uutiskanava ABC News kertoi tuoreesta kyselystä, jonka mukaan amerikkalaiset uskovat edelleen presidentin kykyyn nostaa talous ja työllisyys ylös pandemian aiheuttamasta lamaannuksesta.

Bidenin keskeinen syytös Trumpin epäonnistumisesta ei oikein tarttunut presidenttiin.

Jos Trump vie näillä eväillä voiton, se kertoo paljon sekä Yhdysvaltain politiikasta että amerikkalaisista. Positiivinen sanoma kampanjoinnissa toimii paremmin kuin suru, myötätunto ja syytökset. Optimistinen viesti, tulevaisuuteen katsova näkemys – se on tehokasta vaalityötä. Ja kun pandemia aikanaan on ohi, Trump on se johtaja, joka pystyy hoitamaan talouspolitiikkaa parhaiten.

Äänestäjien mielialoihin heijastuu myös kyllästyminen koronarajoituksiin. Sama ilmiö on nähty myös Euroopassa, jossa maa toisensa jälkeen on joutunut ryhtymään uusiin koviin toimiin epidemian uuden hyökyaallon estämiseksi.

Trumpin koronatoimet ovat herättäneet myös vastustusta. Mielenosoittajat vaativat presidentin eroa elokuussa New Yorkin Brooklynissa.­

Optimismi ei kuitenkaan pelasta, jos sille ei ole katetta.

Covid-19 on vakava tauti. Rokotteet siihen ovat vasta tulossa, eikä niiden suojatehosta ole vielä tietoa. Tautiin sairastuu ja kuolee vielä tuhansittain ihmisiä. Koronavirus ei katoa, vaikka sitä oikein kovasti toivoo.

Viisain tapa vastata pandemiaan on edetä dynaamisella strategialla, joka hakee koko ajan tasapainoa torjuntatoimien ja talouden välillä. Se on vaikea tie, eikä sitä ole helppo perustella yksinkertaisia ja selkeitä vastauksia kaipaaville kansalaisille – varsinkaan kiihkeässä vaalitaistelussa.