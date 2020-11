Näissä osavaltioissa presidentti ratkaistaan – tulosta voi joutua odottamaan päiviä

Joe Biden voisi mullistaa vaalit viemällä Georgian ja Arizonan osavaltiot.

Vaalien ratkaisun kannalta erityisen kiinnostavia osavaltiota ovat tällä hetkellä Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, Arizona ja Georgia.

Pennsylvaniassa viranomaiset ovat varoittaneet, että 2,5 miljoonan postiäänen käsittelyssä ja vahvistamisessa voi mennä päiviä. Kaikki äänet eivät ole edes vielä saapuneet. Vaalipäivänä lähetetyillä äänillä on perjantaihin asti aikaa saapua, jolloin ne vielä lasketaan. Moni piirikunta aloittaa resurssisyistä laskennan vasta keskiviikkoaamuna paikallista aikaa. Donald Trump on vastustanut vaalipäivän jälkeen tulleiden äänten laskemista.

Kiivaan taistelun kohteena olevassa vaa’ankieliosavaltiossa on jaossa 20 valitsijamiestä. Kun 62 prosenttia arvioidusta kokonaisäänten määrästä oli laskettu, Trump johti 57 prosentilla äänistä.

Myös 16 valitsijamiehen Michiganin tulosta joudutaan odottamaan, sillä laskenta on pahasti kesken. Joe Bidenille hyvää lupaa se, että Detroitissa äänestysvilkkaus on ollut suurin 20 vuoteen.

10 valitsijaäänen ratkaisuosavaltio Wisconsinissa ääntenlasku on hidastunut, koska koneet eivät ole toimineet toivotulla nopeudella, kertoo New York Times.

CNN.n Jake Tapperin mukaan Bidenin joukot laskevat, että Pennsylvaniassa, Wisconsinissa ja Michiganissa voisi tapahtua sama kuin Virginiassa, joka julistettiin Bidenille: Trump on ensin johdossa, mutta kun kaupunkien ja esikaupunkien äänet alkavat ropista, Biden nousee edelle.

Perinteinen etelän osavaltio Georgia oli ennusteiden alkuvaiheessa vahvasti menossa Trumpin laariin, mutta nyt Biden on vahvistanut asemiaan, kun Atlantan ääniä on laskettu. Georgian kaappaaminen olisi Bidenille merkittävä voitto. Vuonna 2016 Trump vei osavaltion prosentein 50-45 Hillary Clintonia vastaan. Jaossa on 16 valitsijamiestä. osavaltio on viimeksi tukenut demokraattia 1992, kun Bill Clinton sai siellä enemmistön äänistä.

Uusi vaa’ankieliosavaltio on Arizona, joka ei ole äänestänyt demokraattia sitten vuoden 1996. Demokraatit onnistuivat jo nappaamaan itselleen osavaltiossa senaattorinpaikan istuvalta republikaanilta. Kun 78 prosenttia äänistä oli laskettu, johti Biden 53 prosentilla. Jaossa on 11 valitsijamiestä.