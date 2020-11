Joe Biden puhui kannattajilleen: ”Olemme menossa kohti voittoa”

Demokraattien ehdokas esiintyi optimistisena.

Demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden piti lyhyen puheen kannattajilleen hieman ennen aamukahdeksaa Suomen aikaa.

Biden piti kotikaupungissaan Delawaren Wilmingtonissa lyhyen, mutta optimistisen puheen, missä hän uhkui voitonvarmuutta.

– Me tiesimme, että tämä kestää kauan, mutta kuka tiesi, että tämä kestää huomiseen asti, Biden totesi.

– Me olemme luottavaisia. Me uskomme, että olemme menossa kohti voittoa. Me tiesimme, että tämä tulee kestämään. Vaalit eivät ole ohi ennen kuin jokainen ääni on laskettu, Biden julisti.

– Meillä on hyvät tuntemukset tilanteestamme. Yksi kanava on jo julistanut meidän voittavan Arizonassa. Olemme edelleen mukana Georgiassa, vaikka emme itse uskoneet siihen. Meillä on hyvät tuntemukset Michiganista ja Wisconista. Ja ääntenlaskenta kestää, mutta me voitamme myös Pennsylvaniassa, Biden jatkoi.

Presidentti Donald Trump on aiemmin sanonut, että tuloksen pitäisi olla selvillä vaali-iltana.

– Ei ole minun tai Donald Trumpin tehtävä kertoa kuka voitti vaalin, se on kansan tehtävä, Biden muistutti.