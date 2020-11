Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kertoi MTV:llä seuranneensa Yhdysvaltain vaalien ääntenlaskua yöstä alkaen.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kertoi MTV:llä hieman ennen aamuseitsemää seuraavansa Yhdysvaltain presidentin ääntenlaskua jo kuudetta tuntia.

– Se on taas kerran aikamoinen jännitysnäytelmä, yllättäväkin tasaisuudellaan ja oikeastaan muuttumattomuudellaan, Niinistö sai MTV:n haastattelussa.

Niinistö totesi, ettei ollut nähnyt yhtään ennustetta, joka olisi povannut istuvalle presidentille Donald Trumpille edes selvän mahdollisuuden voittaa.

– Nyt varmasti siellä joutuvat kyllä tutkimuslaitosten ihmiset taas kerran miettimään, miten tämä näin pahasti pieleen meni.

Äänestyspaikat ovat sulkeutuneet useassa osavaltiossa, mutta vaaliyön ääntenlaskenta on yhä täysin kesken. New York Timesin päivittyvän ennusteen mukaan Joe Bidenilla on tällä hetkellä 209 ja Donald Trumpilla 118 valitsijamiestä, kun voittoon tarvitaan vähintään 270 valitsijamiestä.

Trump on johdossa Floridassa, Georgiassa ja Pohjois-Carolinassa. Niiden voitto lisäisi Trumpin voiton todennäköisyyttä merkittävästi ja takaisi sen, että kisasta on tulossa todella tiukka.

Riippumatta siitä, kumpi ehdokkaista voittaa, hän joutuu Niinistön mukaan keskittymään pitkälti Yhdysvaltain omiin ongelmiin. Joe Biden suhtautuisi kuitenkin selvästi avoimemmin muuhun maailmaan, kansainväliseen yhteistyöhön ja transatlanttiseen suhteeseen.

Biden on sanonut, että hänen johdollaan Yhdysvallat palaisi Pariisin ilmastosopimukseen. Niinistö pitäisi paluuta myönteisenä uutisena.

Entä kuinka Bidenin valinta vaikuttaisi Yhdysvaltain ja Venäjän suhteisiin?

Suhteesta on Niinistön mukaan ollut vaikea saada täyttä kuvaa. Venäjältä on kuulunut kommentteja, joiden mukaan suhde on tällä hetkellä huonompi kuin kylmän sodan aikana. Toisaalta Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin eivät ole toinen toistaan moitiskelleet, Niinistö totesi.

Niinistön mukaan vielä merkittävämmäksi on muodostumassa Yhdysvaltain ja Kiinan suhde.

– Siinä punnitaan aika paljon sitäkin, kuinka levolliselta tämän maailman meno näyttää.