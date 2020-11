Kongressiin nousee ensimmäinen 1990-luvulla syntynyt – Madison Cawthorn, 25, voitti kampanjoimalla omaa puoluettaan vastaan

Kovilla puheillaan huomiota herättänyttä republikaanien nousevaa tähteä on syytetty rasismista ja seksuaalisesta ahdistelusta.

Yhdysvaltain kongressin edustajainhuone sai tiistaina ensimmäisen 1990-luvulla syntyneen edustajansa, kun republikaani Madison Cawthorn, 25, voitti Pohjois-Carolinassa demokraattien Moe Davisin, 62. Cawthorn tuli tunnetuksi ympäri maata jo kesäkuussa, kun hän kukisti puolueen esivaalissa yllättäen Lynda Bennettin, jolle sekä presidentti Donald Trump että Valkoisen talon kansliapäällikkö Mark Meadows olivat osoittaneet tukensa.

Cawthorn täyttää kongressissa entisen mentorinsa Meadowsin paikan, josta tämä luopui siirtyessään Valkoiseen taloon. Samalla hän vie kongressin nuorimman edustajan tittelin demokraattien Alexandria Ocasio-Cortezilta, 31.

Cawthorn kampanjoi Trumpin puolesta syyskuussa Pohjois-Carolinan Hendersonvillessä.­

Kovilla puheillaan huomiota herättänyt Cawthorn kävi vaalikampanjaansa kritisoimalla omaa puoluettaan. Hän syytti republikaaneja Politicon mukaan muun muassa ksenofobiasta, vastuuntunnottomuudesta sekä empatian puutteesta. Samaan aikaan hän asemoi itsensä vahvasti näistä asioista syytetyn Trumpin liittolaiseksi.

– Kampanjoin ehdottomasti republikaanipuoluetta vastaan. Se on puolue, joka ei yritä puuttua oikeisiin kysymyksiin. Se on puolue, joka sanoo asioille aina ei, Cawthorn sanoi Politicon mukaan haastattelussa viime viikolla.

Hän on kuvaillut itseään republikaanien ”tikittäväksi sukupolviaikapommiksi”.

– Meidän pitäisi olla Amerikan ajatusjohtajia. Eikä meidän pitäisi edes käydä näitä laajoja sosiaalisiin kysymyksiin liittyviä väittelyitä demokraattipuolueen kanssa, Cawthorne sanoi.

Elokuussa 1995 Pohjois-Carolinan Ashevillessa syntynyt Cawthorn oli 18-vuotias, kun hän halvaantui jouduttuaan auto-onnettomuuteen vuonna 2014. Onnettomuuden jälkeen hänet palkattiin avustajaksi Meadowsin aluetoimistoon.

Republikaanien nousevana tähtenä pidetty Cawthorn sai elokuun lopulla puheaikaa puoluekokouksessa. Hän puhui onnettomuuden tuomien vastoinkäymisten voittamisesta ja kruunasi puheensa nousemalla sen lopuksi seisomaan pyörätuolistaan kahden avustajan tuella.

Madison Cawthorn nousi pyörätuolistaan seisomaan puhuttuaan republikaanien puoluekokouksessa elokuussa.­

Buzzfeedin mukaan Cawthorn on toistuvasti kiistänyt olevansa rasisti, kun hänen yhteytensä äärioikeistoon ovat joutuneet viime kuukausina tarkastelun alaisiksi. Elokuussa hän esimerkiksi poisti sosiaalisesta mediasta hetkeksi kuvan, jossa hän poseerasi Adolf Hitlerin Kotkanpesän edustalla Saksassa, ja myös muissa yhteyksissä hän on käyttänyt äärioikeistoon kytkettyä symboliikkaa.

Vasemmiston hampaisiin hän joutui erityisesti sen jälkeen, kun hänen kampanjasivuillaan oli julkaistu rasistisina pidettyjä kirjoituksia.

– Hän on raikas tulokas, mutta hänen suustaan tulevat asiat kuulostavat 1960-luvun Storm Thurmondilta. Hänen seksistisissä ja rasistisissa näkemyksissään ei ole mitään omaperäistä, demokraattivastustaja Davis kommentoi Cawthornia taannoin viitaten valkoisen ylivallan ja rotuerottelun avulla presidentiksi 1960-luvulla pyrkineeseen Etelä-Carolinan senaattoriin.

Viime aikoina Cawthorn on lähentynyt Trumpin kanssa ja presidentti on myös hänen omien sanojensa mukaan kysynyt häneltä kahdesti neuvoa. Trumpin tavoin myös Cawthorn on kiinteistösijoittaja, tosin ainakaan toistaiseksi hänen yhtiönsä – jonka ainoa työntekijä hän on – ei ole raportoinut minkäänlaisista tuloista.

Kampanjan aikana useat naiset astuivat esiin syyttäen Cawthorn seksuaalisesti aggressiivisesta käytöksestä sekä ahdistelusta. Toisaalta Cawthornin kampanja toi esiin myös useita naisia, jotka kuvailivat tämän käytöstä täysin päinvastaiseksi.

Lokakuussa ryhmä Cawthornin entisen opinahjon Patrick Henry Collegen alumneja julkaisi avoimen kirjeen, jossa tätä syytettiin ”seksuaaliseen saalistamiseen” viittaavasta käytöksestä opiskeluaikoinaan. Cawthornen mukaan suurin osa kirjeen yli 150:sta allekirjoittajasta ei kuitenkaan ollut tuntenut häntä.

Opiskelijan ja CrossFit-urheilijan Cristina Bayardellen kanssa kihloissa oleva Cawthorn määrittelee itsensä kristityksi ja perustuslailliseksi konservatiiviksi.