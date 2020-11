Kello 7.00: Tämä tiedetään Yhdysvaltain vaalituloksesta nyt

Katseet ovat Pennsylvaniassa, Wisconsinissa, Ohiossa ja Arizonassa. Georgian tulos valmistuu vasta keskiviikkona Yhdysvaltain aikaa.

New York Timesin päivittyvän ennusteen mukaan Joe Bidenillä on tällä hetkellä 209 ja Donald Trumpilla 118 valitsijamiestä. Voittoon tarvitaan vähintään 270 valitsijamiestä.

Äänestyspaikat ovat sulkeutuneet useassa osavaltiossa, mutta vaaliyön ääntenlaskenta on yhä täysin kesken. Ääniä on laskematta paljon etenkin isoissa kaupungeissa, jotka lähtökohtaisesti ovat demokraattien alueita.

Ennusteita on kuitenkin saatu jo useista osavaltioista. Ns. vaa’ankieliosavaltioista Biden on konservatiivisen Fox Newsin mukaan voittanut Arizonan ja Trump Floridan, mutta muut kanavat eivät ole ennustaneet kumpaakaan osavaltiota lainkaan.

Trump on johdossa Floridassa, Georgiassa ja Pohjois-Carolinassa. Niiden voitto lisäisi Trumpin voiton todennäköisyyttä merkittävästi ja takaisi sen, että Biden ei olisi ottamassa murskavoittoa. Georgian tulosta ei tosin saada tänään, sillä osavaltion suurimmassa piirikunnassa äänenlasku on keskeytetty ja sitä jatketaan keskiviikkoaamuna paikallista aikaa.

Mikäli Trump voittaisi edellämainitun kolmikon sekä Texasin ja Ohion, jossa presidentti on johdossa, se heikentäisi Bidenin mahdollisuuksia. Toisaalta Bidenin todennäköisin tie on koko ajan ollut voittaa Pennsylvania, Wisconsin, Michigan ja Arizona.

Vaalin uskotaan jäävän vain muutamien vaa'ankieliosavaltioiden varaan. Tällaisia ovat muun muassa Arizona, Ohio ja Pennsylvania.

Arizona olisi iso voitto Bidenille ja niinikään vähän pakkovoitto Trumpille. Trump voitti Arizonan neljä vuotta sitten, mutta tällä hetkellä Biden johtaa Arizonassa, jossa hän on saanut 53 prosenttia äänistä, kun Trump on saanut 45 prosenttia äänistä. Arizonassa äänistä on laskettu 75 prosenttia. Republikaanien suuntaan kallellaan oleva Fox News on jo ennustanut Bidenin voittavan Arizonan, mutta muut kanavat eivät olet vielä tehneet samaa ennustetta.

Biden johti aamuneljältä vaa'ankieliosavaltio Ohiossa, mutta aamuviiden jälkeen Suomen aikaa Trump siirtyi johtoon ja aamukuuden jälkeen hänen johtonsa oli jo yli 8 prosenttiyksikköä, kun 85 prosenttia äänistä oli laskettu. Laskematta oli vielä useiden suurten kaupunkien ääniä, joiden enemmistön uskotaan menevän demokraateille.

Wisconsinissa Trump johtaa, kun puolet äänistä oli aamukuuden jälkeen laskettu, mutta ääntenlaskenta on kesken ja osavaltion suurimman kaupungin Milwaukeen äänistä on laskettu vasta kolmannes.

Pennsylvaniassa 45 prosenttia äänistä on laskettu ja liki neljä miljoonaa ääntä on vielä laskematta. Trump on saanut äänistä 55 prosenttia, Biden 42 prosenttia. Osavaltion suurimmissa kaupungeissa Pittsburghissa ja Philadelphiassa äänistä on laskettu vain pieniä osia.

Georgian osavaltion tilanne on kannatusmittauksissa ollut tiukka. Aamuviideltä ennusteiden mukaan ei voitu vielä sanoa, kummalle osavaltion valitsijat menevät. Suurimmassa piirikunnassa ääntenlaskenta lopetettiin paikallista aikaa klo 22.30 ja laskentaa jatketaan keskiviikkoaamuna. Georgian tulosta ei siis saada vielä keskiviikon aikana.

Näissä vaaleissa myös perinteisemmin republikaaniosavaltio Texasissa on ennustettu tiukkaa kisaa.

Yhdysvaltalaismediat ennustavat, että istuva presidentti Trump vie voiton useissa tavallisesti republikaaneille menevissä osavaltioissa. Uutistoimisto APF:n mukaan Trumpin uskotaan vievän voiton muun muassa Indianassa, Kentuckyssa, Oklahomassa, Tennesseessä, Länsi-Virginiassa, Alabamassa, Etelä-Carolinassa ja Kansasissa.

Demokraattien Bidenin odotetaan puolestaan vievän voiton muun muassa Vermontissa, Marylandissa, Massachusettsissa, New Yorkissa, New Jerseyssä, Coloradossa ja kotiosavaltiossaan Delawaressa.

Se on selvää, että äänten laskennassa menee vielä pitkään. Koronapandemian takia ennakko- ja postiäänestys on ennätyssuosittua, ja monessa keskeisessä osavaltiossa näitä ääniä saa alkaa laskea vasta vaalipäivänä.