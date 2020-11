Kommentti: Trump teki sen taas

Trump osoitti taas, että arvostetuimpienkin mielipidemittauslaitosten luvut voivat olla väärässä jo toista kertaa, kirjoittaa Ilta-Sanomien ulkomaanuutisten tuottaja Jari Alenius.

Donald Trump teki sen taas. Uskomatonta. Ei voi kuin hattua nostaa.

Ei, en ole julistamassa häntä voittajaksi, vaikka hän saattaa sellaiseksi vielä muuttua. Tie on kuitenkin pitkä.

Mutta jo nyt on selvää, että hän osoitti taas ennakkokaavailuja vääriksi. Ihme mies.

Itäiset ja eteläiset vaa’ankieliosavaltiot Florida, Georgia ja Pohjois-Carolina osoittavat, että arvostetuimpienkin mittauslaitosten luvut voivat olla väärässä jo toiseen kertaan.

Esimerkiksi FiveThirtyEight-sivuston A+-luokkaan asettama Siena Collegen ja New York Timesin mittaus näytti aivan vaalin alla, että Biden voittaisi Floridan kolmella prosenttiyksiköllä. Hän ilmeisesti häviää sen noin kolmella prosenttiyksiköllä.

On totta, että Florida on aina ollut pahamaineisen vaikea ennustaa. Mutta sama virhe näyttää tapahtuneen myös Pohjois-Carolinassa ja Georgiassa, joskin pienempänä.

Vaikuttaa siltä, että viimeistään tämän jälkeen amerikkalaisia mielipidemittauksia voi käsitellä asteikolla vale-emävale-mielipidemittaus.

Toinen yllätys tulee ovensuukyselyistä, joita NBC-kanava teetti. Niiden mukaan koronapandemia ei ehkä olekaan ollut niin tärkeässä asemassa äänestyspäätöksissä kuin talous.

Näin sanoivat haastatteluissa iäkkäämmät amerikkalaiset, joiden luulisi murehtivan vähemmän taloudesta kuin terveydestään. Mutta ei. Donald Trump on tavoittanut jotain keskeistä heidän sieluistaan.

Nimenomaan talouspuolella Trumpilla näyttää edelleen olevan vankkaa luottoa. Mitenkään muuten hänen suhteellisen hyvää menestystään toistaiseksi ei oikein voi selittää.

Se on kova saavutus, kun keväällä 22 miljoonaa amerikkalaista jäi työttömäksi. Toki moni on saanut taas töitä, mutta joka tapauksessa johtopäätös on, että Trumpia ei kaikkien hänen puheidensa jälkeen ehkä syytetäkään koronan huonosta hoidosta ja sen luomista talousongelmista niin paljon kuin ennakkoon uumoiltiin.

Tämä asia voi olla kovaa valuuttaa myös pohjoisissa Ruostevyöhykkeen osavaltioissa, jotka muodostuvat näiden vaalien toiseksi ratkaisun paikaksi.