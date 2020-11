Yhdysvaltain vaaleista tulossa historiallisen vilkkaat – lähes 100 miljoonaa amerikkalaista on jo äänestänyt

Vaaleissa on annettu jo 99,7 miljoonaa ääntä.

Olipa Yhdysvaltain presidentinvaalien tulos mikä hyvänsä, vaalit ovat jo päässeet historiankirjoihin, sillä marraskuun 2020 presidentinvaaleista näyttää tulevan historiallisen vilkkaat. New York Times kertoo, että ennakkoon äänestämällä on toimitettu ”hämmästyttävät” 99,7 miljoonaa äänestyslippua, mikä on melkein kolme neljäsosaa kaikista vuoden 2016 vaaleissa annetuista äänistä.

Vuonna 2016 kaikkiaan 139 miljoonaa amerikkalaista antoi äänensä presidentinvaaleissa, jossa olivat vastakkain Donald Trump ja Hillary Clinton. Äänestysprosentti kohosi tuolloin 60,2:een.

Edellinen ennätys oli vuodelta 2008, jolloin 132 miljoonaa amerikkalaista äänesti vaaleissa. Tuolloin vastakkain olivat Barack Obama ja John McCain.

Tänä vuonna 45 prosenttia ennakkoäänen antaneista on raporttien mukaan rekisteröityjä demokraatteja, 31 prosenttia republikaaneja, ja 24 prosentin kohdalla puoletta ei ollut listattu.