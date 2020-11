Keskeisin syy jihadistisen liikehdinnän heijastumiselle Ranskassa on paikallisissa jihadistisissa aktiiveissa ja verkostoissa, kirjoittaa jihadismin tutkija Juha Saarinen.

Emmanuel Macronin Ranskassa on ollut hyökkäyksiä tai hyökkäysten yrityksiä ainakin Nizzassa ja Lyonissa lokakuun jälkimmäisellä puoliskolla .­

Vaikka Isisin nostattama jihadististen terrori-iskujen aalto Euroopassa on osoittanut hyytymisen merkkejä vuodesta 2018 lähtien, jihadistinen liikehdintä Ranskassa on viime viikkoina jälleen osoittanut olevansa uhka maalle.

Iskujen ja iskuyritysten tilastollinen piikki kytkeytyy ajoitukseltaan Charlie Hebdo -lehden päätökseen julkaista uudelleen profeetta Muhammedia käsittelevät pilapiirrokset. Edellisen kerran lehti julkaisi pilapiirroksia vuonna 2012.

Vajaata kolmea vuotta myöhemmin algerialaistaustaiset veljekset Chérif ja Saïd Kouachi hyökkäsivät lehden toimitukseen aiheuttaen 12 kuolonuhria.

Lehti päätti julkaista uudelleen profeetta Muhammedia käsitteleviä pilapiirroksia samana päivänä, kun Charlie Hebdo -iskuun ja muutamaa päivää myöhemmin tapahtuneeseen Kosher-supermarkettiin tehtyyn iskuun kytkeytyneiden 14 henkilön oikeudenkäynnit alkoivat Pariisissa syyskuun alussa.

Ensimmäinen kuvien uudelleenjulkaisuun kytkeytynyt isku tapahtui jo syyskuun lopulla, kun 18-vuotias pakistanilaislähtöinen haavoitti teräaseella kahta henkilöä Charlie Hebdon entisen toimituksen ulkopuolella.

Lokakuussa tapahtunut Samuel Patyn raaka teloitus pariisilaisessa lähiössä kiihdytti väkivaltaa huolestuttavasti. Opettajana työskennellyt Paty joutui lokakuun puolivälissä 18-vuotiaan tsetseenitaustaisen turvapaikanhakijan hyökkäyksen uhriksi, koska hän oli näyttänyt Hebdon julkaisemat pilakuvat opiskelijoilleen.

Pian Patyn teloitusmurhan jälkeen Presidentti Emmanuel Macron ilmoitti islamistisen separatismin olevan vaaraksi Ranskalle. Macron sanoi pyrkivänsä puolustamaan maan sekulaareja arvoja.

Lokakuun jälkimmäisellä puoliskolla Ranskassa on ollut hyökkäyksiä tai hyökkäysten yrityksiä ainakin Nizzassa ja Lyonissa.

Näyttää siltä, että tästä vuodesta tulee sekä iskujen että niiden aiheuttamien kuolonuhrien määrässä mitattuna tuhovoimaisin sitten vuoden 2016, jolloin Isisin nostattama terrori-iskujen aalto oli korkeimmillaan.

Isisin sekä Syyrian ja Irakin konfliktin edesauttama jihadististen terrori-iskujen aalto – ja laajemmin jihadistisen liikehdinnän kehittyminen 2010-luvulla – on vaikuttanut voimakkaasti juuri Ranskassa. Tämä on näkynyt niin Euroopasta konfliktialuelle suuntautuneessa, etenkin Isisiä hyödyttäneessä vierastaistelijaliikkuvuudessa, terrori-iskujen määrissä sekä jihadistisen miljöön kehittymisessä.

Arviolta viidestä tuhannesta Euroopasta konfliktialueelle matkanneesta vierastaistelijasta noin 1 400 on peräisin Ranskasta, joka onkin merkittävin yksittäinen vierastaistelijoiden alkuperämaa alueella.

Yhtä lailla yksikään toinen Euroopan maa ei ole kokenut yhtä monta jihadistista terrori-iskua kuin Ranska. Sen alueella on koettu myös 2010-luvun tuhovoimaisimmat jihadistiset terrori-iskut: marraskuussa 2015 Pariisissa (130 kuolonuhria) ja heinäkuussa 2016 Nizzassa (86 kuolonuhria).

Kesän 2014 ja lokakuun 2020 välillä Ranskassa tapahtuneissa yli kahdessakymmenessä terrori-iskussa on kuollut yli 250 ihmistä. Tänä aikana Ranskassa oli muun muassa Pariisin 2015 iskuista alkanut ja kaksi vuotta kestänyt poikkeustila sekä armeija kadulla turvaamassa yhteiskuntaa poikkeuksellisen korkealta terrori-iskujen uhkalta.

Osaltaan tätä selittää Ranskan jihadistisen miljöön pitkäaikainen kehitys, joka on vain kiihtynyt 2010-luvulla. Ranskassa arvioidaan olevan yksi Euroopan suurimmista ja kehittyneimmistä jihadistisista miljöistä. Vuonna 2018 maassa arvioitiin olevan noin 20 000 potentiaalisesti vaarallista ja 4 000 vaarallista ekstremistiä, jotka olivat turvallisuusviranomaisten tiedossa.

Määrällisesti turvallisuusviranomaisten on ollut mahdotonta valvoa kattavasti edes kaikkia vaarallisiksi luokiteltuja henkilöitä. Tämä on näkynyt monissa tragedioissa, joissa iskun jälkeen uutisoitiin tekijän olleen turvallisuusviranomaisten tiedossa.

Silti yli 60 prosenttia terrori-iskuihin vuosien 2014 ja 2018 välillä osallistuneista henkilöistä ei ollut erään ranskalaisen ajatushautomon tutkimuksen mukaan viranomaisten tiedossa.

Kolme ihmistä kuoli Nizzassa kirkkoon tehdyssä veitsihyökkäyksessä 29. lokakuuta. Kuva 31. lokakuulta.­

Nämä haasteet ovat kohdanneet Ranskaa aikana, jolloin myös jihadistinen liike on suurelta osin onnistunut sopeutumaan voimakkaampiin terrorismin vastaisiin toimiin Euroopassa ja globaalisti. Viime vuosina yhä useampi toteutunut isku on ollut vaikeasti identifioitavissa ja estettävissä.

Iskuja suoritetaan yhä useammin yksin, jolloin niiden suunnittelusta ei välttämättä jää ollenkaan suunnitelmia tai elektronista viestintää, joka saattaisi päätyä turvallisuusviranomaisten tietoon.

Iskuja suoritetaan myös entistä enemmän teräaseilla ja ajoneuvoilla, joiden onnistunut käyttö terrorin välineinä ei vaadi monimutkaista koulutusta ja joiden käyttöä turvallisuusviranomaiset eivät pysty rajoittamaan.

Vaikka vain yksittäisiä uhreja vaativat iskut jäävät vaikutuksiltaan kauas vuosituhannen alun al-Qaidan suunnittelemista näyttävistä iskuista, jatkuvien terrori-iskujen psykologista vaikutusta ei tule aliarvioida.

Viime vuosina Euroopan suurkaupungeissa tapahtuneiden onnettomuuksien tai väkivallantekojen jälkeen poliisiviranomaiset ovat toistuvasti joutuneet erikseen ilmoittamaan, ettei kyseessä epäillä olevan terrori-isku.

Ja kuten Samuel Patyn murha osoittaa, myös uhriluvuiltaan huomattavasti pienemmät iskut voivat nousta symboliselta merkitykseltään valtaviksi.

Syyt siihen, miksi jihadismi on kurittanut viime vuosina juuri Ranskaa, löytyvät Ranskasta. Jotkut ovat viime vuosina nostaneet esiin etenkin Ranskan ulkopolitiikan ja historiallisen kolonialismin painolastin sekä Ranskan asenteen vähemmistöihin, erityisesti pohjoisafrikkalaista alkuperää oleviin arabeihin. Näillä on tietysti oma kontekstisidonnainen ja tapauskohtainen roolinsa, mutta niiden laajempi selitysvoima on rajallinen.

Esimerkiksi Ranskan ulkopolitiikka selittää huonosti sen, miksi Sahelin konflikti, jossa Ranskalla on merkittävä rooli, ei ole vetänyt puoleensa edes murto-osaa vierastaistelijoita Syyriaan verrattuna. Aiemmin 2000-luvulla Ranskan kiivaasti Irakin sotaa vastustanut ulkopolitiikka ei myöskään estänyt Ranskan muodostumista merkittävimmäksi vierastaistelijoiden alkuperämaaksi Euroopassa kyseiseen konfliktiin vuosien 2003 ja 2008 välillä.

Ja mikäli Ranskan ongelmalliset suhteet muslimimaista tulleisiin vähemmistöihinsä, etenkin pohjoisafrikkalaistaustaisiin vähemmistöihin, olisivat todella keskeinen syy jihadistisen liikehdinnän kehittymiselle, olisi maan ongelma jihadistisen liikehdinnän kanssa moninkertainen nykyiseen verrattuna, eikä maassa tapahtuneiden terrori-iskujen määrä esimerkiksi 2000-luvun ja 2010-luvun välillä olisi niin suuri.

Keskeisin syy jihadistisen liikehdinnän heijastumiselle Ranskassa on paikallisissa jihadistisissa aktiiveissa ja verkostoissa. Ne pyrkivät ja valitettavan usein pystyvät käyttämään hyväksi symbolisesti merkittäviä, kitkaa aiheuttavia tapahtumia ja kehityksiä, kuten ilmaisunvapautta sekä Ranskan julkisten ja uskonnollisten tahojen voimakasta erottelua maalaten Ranskasta kuvan maana, joka on lähtökohtaisesti islamin ja muslimien vastainen.

Jihadistiset aktivistit ja verkostot lietsovat aktiivisesti epäluuloa, vihaa ja pelkoa ranskalaista yhteiskuntaa ja ranskalaisia arvoja vastaan. Heille Ranska on vihollinen. Charlie Hebdon profeetta Muhammediin kohdistama pilkka, joka mahtuu Ranskan ilmaisunvapauden piiriin, nähdään todisteena siitä, että vääräuskoinen Ranska käy sotaa islamia ja muslimeita vastaan.

Nämä jihadistiset toimijat ovat löytäneet suotuisan, tai vähintäänkin neutraalin toimintaympäristön Ranskan sisällä muodostuneissa, ympäröivästä yhteiskunnasta eristäytyneissä salafistisissa ja islamistissa rinnakkaisyhteisöissä ja vastakulttuureissa.

Näissä paikalliset toimijat – imaamit, aktivistit ja organisaatiot – käyttävät hyväksi Ranskan yhteiskunnallisia jännitteitä luodakseen ja ylläpitääkseen polarisoitunutta ilmapiiriä, jossa Ranskaan ja sen keskeisiin arvoihin, kuten sekularismiin tai ilmaisunvapauteen, suhtaudutaan paikoitellen avoimen vihamielisesti ja jossa rakennetaan vihollisuussuhdetta oman yhteisön ja Ranskan välillä.

Tämän vuoksi ei ole yllättävää että presidentti Emmanuel Macron on ottanut entistä voimakkaammin esiin etenkin salafismin ja islamismin ja niiden ympärille muodostuneiden rinnakkaisyhteisöjen ja vastakulttuurien haitallisen vaikutuksen Ranskan sosiaaliseen koheesioon, joka on myös monella tavoin hyödyttänyt jihadistisia toimijoita maassa.

Macronin puheissa ja toimissa korostuu nyt suvereniteetti. Tässä viitekehyksessä Ranskan toiminta ei rajoitu enää pelkästään terrorismintorjuntaan, vaikka terrori-iskun uhka on taas arvioitu korkeimmaksi mahdolliseksi, vaan siinä pyritään vapauttamaan Ranska ja sen vähemmistöt salafismin ja islamismin haittavaikutuksilta. Osana tätä Macron on entistä avoimemmin tunnustanut, että Ranskalla on merkittäviä ongelmia vähemmistöihin kohdistuvan syrjinnän kanssa, mutta onko tämä tarpeeksi? Nähtäväksi jää, miten Ranskan muslimivähemmistöt mutta myös muslimienemmistöisten maiden johtajat suhtautuvat tähän.

Lyhyellä aikavälillä on syytä kuitenkin odottaa jännitteiden kiristymistä entisestään, vastuutonta pelon ja vihan lietsontaa sekä Ranskan sisältä että ulkopuolelta – sekä valitettavasti myös Ranskaan, ranskalaisiin ja Ranskaa symbolisoiviin kohteisiin kohdistuvia, viattomia ihmishenkiä vaativia terrori-iskuja.