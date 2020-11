USA:n presidentinvaaleissa ennätykselliset 100 miljoonaa ennakkoääntä – tutkijat varoittavat väkivallan uhasta

Ääntenlaskennan on pelätty viivästyvän normaalista, koska vaaleissa on annettu historiallisen paljon ennakkoääniä. ISTV:n vaalistudion vieraina olleet suomalaistutkijat varoittavat ääntenlaskennan venymisen aiheuttamista uhista.

Ulkopoliittisen instituutin (UPI) vierailevan tutkijan Maria Annalan mielestä lopullisten vaalitulosten pitkittyminen voi aiheuttaa jopa väkivaltaisuuksia.

Katso Annalan kommentit jutun alussa olevalta videolta.

Annala muistutti ISTV:n vaalistudiossa tiistaina illalla, että etenkin Trumpin kannattajat ottavat erittäin vakavasti perustuslain takaaman aseenkanto-oikeuden. Laki luotiin Yhdysvaltain itsenäistyessä turvaamaan demokratiaa.

– Tällaisessa tilanteessa heidän näkökulmastaan demokratia on uhattuna. Ihmettelisin, jos ihmiset eivät tarttuisi aseisiinsa jos lähtevät osoittamaan mieltään. Kyllä siinä voi tapahtua tosi pelottavia asioita, varoitti Annala.

Myös UPI:n tutkija Ville Sinkkonen pelkää tilanteen kärjistymistä, jos vaalien tuloksen saaminen kestää.

– Mitä pidemmälle tulos venyy, niin sen todennäköisemmin nähdään liikehdintää kaduilla puolin ja toisin. Potentiaali sille, että nähdään jopa jotain väkivaltaisuuksien tapaista kasvaa, mitä pidemmälle mennään, huomautti Sinkkonen ISTV:ssä.

Presidentinvaaleissa annettiin ennätykselliset 100,2 miljoonaa ennakkoääntä ennen tiistain vaalipäivää. Ennakkoäänten määrä on jopa 72 prosenttia verrattuna siihen, mitä vuoden 2016 vaaleissa yhteensä annettiin. Tuolloin ennakkoon äänesti 57 miljoonaa amerikkalaista.

Nyt Texasin, Havaijin, Washingtonin ja Montanan osavaltioissa yksin ennakkoäänten määrät ylittivät neljän vuoden takaiset kokonaisäänilukemat.

UPI:n Maria Annalan mukaan koronapandemia on olennaisesti vaikuttunut ennakkoäänestämisen suosioon.

– Toisaalta tämä kertoo myös siitä, kuinka vakaasti ihmiset jompaakumpaa mieltä. He ovat puolueuskollisia ja ihmisillä on voimakas mielipide Trumpista. He olivat valmiit antamaan äänensä, totesi Annala ISTV:n vaalistudiossa.

Nyt annetuista ennakkoäänistä yli 64,5 miljoonaa on lähetetty postitse. Juuri postiäänten tarkistamisen hitauden pelätään venyttävän lopullisen vaalituloksen selviämistä. Esimerkiksi Michiganin, Pennsylvanian ja Wisconsinin vaa’ankieliosavaltioissa postiäänten laskeminen alkaa vasta vaalipäivänä.

Presidentti Trump oli pitkään kyseenalaistanut postiäänten luotettavuutta. Hän sai myös monet kannattajistaan huolestumaan salaliittojen mahdollisuudesta.

– Hauskaa sinänsä, että Trump itse antoi äänensä postitse, huomautti Annala.

Tiistain varsinainen vaalipäivä käynnistyi ilmeisesti ilman pelättyjä pitkiä jonoja äänestyspaikoilla, raportoivat amerikkalaismediat.

Myös IS:n Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Mikko Marttinen totesi äänestyspaikan edustalla Floridan Wellingtonissa, ettei sinne ollut jonoja.

Marttinen haastatteli vaalistudion lähetyksessä toisen polven amerikansuomalaista, Floridan Lantanassa asuvaa Jerry Purasta, joka jätti äänestämisen varsinaiseen vaalipäivään.

Puranen totesi, ettei vaalipaikalla ollut ruuhkaa ja luotti siihen, että vaalit sujuvat rehellisesti ja reilusti. Hän aikoi seurata mielenkiinnolla kotonaan vaalituloksen selviämistä. Itse hän äänesti Donald Trumpia.

– Olen konservatiivi ja Trump ajaa juuri niitä asioita. Ei mikään ole varmaa, mutta uskon, että hän voittaa, perusteli Puranen valintaansa.

IS:n Marttinen ja kuvaaja Antti Hämäläinen kävivät aiemmin tiistaina seuraamassa ennakkoäänten laskemista Palm Beachillä Floridassa. Ääniä laskettiin tarkoitusta varten vuokratussa teollisuushallissa.

– Tarkistuslautakunnan kokoukset ovat julkisia, ja puolueilla on ääntenlaskupaikalla omat tarkkailijansa. Ääntenlaskua on tervetullut seuraamaan kuka tahansa kansalainen, kuvaili Marttinen.

– Prosessi vaikutti luotettavalta ja läpinäkyvältä, totesi Marttinen näkemästään ISTV:n vaalistudiossa.