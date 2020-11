Venäjä uhkuu itsevarmuutta Yhdysvaltain vaalien alla – näin Biden voisi muuttaa suhteita

Venäjän mediassa luodaan mielikuvaa, jonka mukaan Kremlillä ei ole omaa suosikkiaan Yhdysvaltain presidentinvaaleissa, sillä voittipa Trump tai Biden, niin ”molempi pahempi”.

Venäjän median mukaan Vladimir Putinille on lopulta melko yhdentekevää, onpa Yhdysvaltain seuraava presidentti kumpi vain eli Donald Trump tai Joe Biden.­

Yhdysvaltain presidentinvaalien voittajalla ei ole Venäjälle suurtakaan merkitystä eikä Kremlissä sen vuoksi edes seurata vaalituloksen ratkeamista millään erityisellä jännityksellä.

Tämä on yleissävy Venäjän mediassa viime päivinä julkaistuissa jutuissa, joissa pohditaan, olisiko Donald Trumpin vai Joe Bidenin voitto parempi venäläisten kannalta.

Useissa artikkeleissa annetaan ymmärtää, että Yhdysvallat on ongelmissa joka tapauksessa itsensä kanssa ja maa uhkaa ajautua jopa jonkinlaiseen ”sisäiseen värivallankumoukseen”, voittipa vaalit sitten republikaanien tai demokraattien ehdokas.

Venäjän pääviesti kuuluukin, että Kremliä ei hetkauta, kumpi ehdokkaista lopulta valitaan.

– Kumpi tahansa voitti, niin me tulemme juhlimaan, siteeraa uutistoimisto Tassin poliittinen tarkkailija Andrei Shitov nimettömänä pysyttelevää korkea-arvoista venäläistä diplomaattia.

Kun Shitov pyytää diplomaattia selventämään huumorin varjolla heitettyä kommenttia, tämä vastaa ironisesti, sen enempää selittämättä:

– Eroavaisuutta (ehdokkaiden välillä) ei ole, mutta syytä maljan nostoon on (Venäjällä).

Donald Trump ja Vladimir Putin kuvattuna Helsingissä heinäkuussa 2018.­

Kremlin-mielisen Regnum-uutistoimiston mielestä kumpikaan mahdollinen presidentti ei ole enää Moskovan silmissä ”kuolemanvakava uhka”, sillä presidentti Vladimir Putinin aikana Venäjä on jo vakiinnuttanut asemansa maailmanlaajuisena vaikuttajana.

– Ehdokkaiden henkilökohtaisista intohimoista huolimatta maailmassa on laaja joukko globaaleja kysymyksiä, joiden ratkaiseminen ei ole mahdollista ilman Venäjää, Regnum huomauttaa.

Sobesednik-uutissivuston mukaan kumpikin ehdokas on itse asiassa toinen toistaan huonompi Venäjän kannalta.

– Molempi pahempi, kuvaili entinen kansanedustaja Adrei Tumanov.

– Tämä on kilpailu huonon ja oikein huonon välillä, luonnehti puolestaan politiikantutkija Aleksei Malashenko.

– Mutta uskon, että Amerikka äänestää jälleen miehistä Trumpia, sillä Biden näyttää poliittiselta impotentilta, hän ennustaa.

Malashenkon mukaan Yhdysvallat saa silti joka tapauksessa huonon presidentin, voitti kumpi tahansa ja äänestäjät tulevat vielä katumaan.

– Tilanne on samantyyppinen kuin vanhassa juutalaisessa vitsissä, jossa mies pyytää rabbilta neuvoa, mennäkö naimisiin vai ei. Ja tähän rabbi vastaa: mitä väliä sillä on, joka tapauksessa tulet katumaan.

Malashenkon mukaan Biden antaa itsestään vaikutelman helposti lähestyttävänä, mutta vanhana ukkelina. Venäläisille Trump on puolestaan tutumpi hahmona, sillä hänessä ja Venäjän liberaalidemokraattisen puolueen johtajassa Vladimir Zhirinovskissa on paljon samaa.

– Trump on heille kuin Zhirinovski meille: huutaa ja manipuloi.

Malashenkon mukaan Putinin on kuitenkin huomattavasti helpompaa tulla toimeen sellaisen henkilön kanssa, jossa on Trumpin piirteitä kuin Bidenin piirteitä.

– Puhtaan psykologisesti Putinille on miellyttävämpää olla tekemisissä sellaisen johtajan kanssa, jossa on karismaa, kuten Trump, Merkel ja Erdogan. Ja Trump puolestaan haluaa, että (vastassa) olisi sellainen epätavallinen, jopa hieman töykeä henkilö kuin Putin on.

Joe Biden tapasi Vladimir Putinin Moskovassa 2011. Tuolloin Biden oli Yhdysvaltain varapresidentti ja Putin istui pääministerin pallilla.­

Maiden väliset suhteet eivät tule yleisten venäläisarvioiden mukaan parantumaan, voittipa kumpi tahansa. Esimerkiksi Metro-lehden haastattelema politiikantutkija Vladimir Bruter huomautti, että Yhdysvallat tulee jatkamaan Venäjän periaatteellisena vihollisena.

– Olisi pelkkää utopiaa ajatella, että nyt Amerikassa tulee valtaan henkilö, joka suhtautuu meihin ystävällisesti.

Bruterin mukaan Yhdysvallat tulee jatkamaan tulevaisuudessakin politiikkaa, jonka päämääränä on Venäjän vastustaminen ja Moskovan vaikutusvallan kasvun hillitseminen. Ainoa ero hänen mukaansa on, että Trump tekisi sen todennäköisesti hieman toisenlaisin keinoin kuin Biden.

– Suhteemme tulevat jatkumaan huonoina. Sanoisin, että Biden tulisi yrittämään Venäjän kuristamista, kun taas Trump yrittäisi ampua meitä, Bruter kuvaili presidenttiehdokkaiden tyylieroja.

Venäjällä arvellaan etukäteen, että mikäli Biden voittaisi vaalit, hän ei todennäköisesti yrittäisi Trumpin tavoin estää Nord Stream 2 -kaasuputken rakentamista. Lisäksi Bidenin kanssa Venäjän olisi todennäköisesti mahdollista sopia ydinaseita rajoittavan Uusi Start -sopimuksen jatkamisesta.

Toisaalta Venäjällä uskotaan, että Trumpin vallan jatkuminen voisi tarkoittaa Moskovalle ainakin välillistä hyötyä siinä mielessä, että Trump jatkaisi suhteidensa huonontamista sekä Euroopan unioniin että Natoon, mikä puolestaan avaisi Putinille mahdollisuuksia Venäjän vaikutusvallan kasvattamiseen.

Venäjä-suhteiden osalta pohditaan puolestaan, että Bidenin olisi jopa helpompi yrittää normalisoida suhteita Moskovaan kuin Trumpin, sillä hänen kohdallaan ei ole samanlaista Venäjä-leimaa kuin Trumpilla on vuoden 2016 vaaivaikuttamisskandaalin myötä.

Venäjällä epäillään kuitenkin, että Bidenin voitto tarkoittaisi uusia sanktioita, sillä demokraattien uskotaan haluavan ”kiristää ruuveja” suhteessa Moskovaan.

– Biden on tietenkin paljon huonompi vaihtoehto Venäjän kannalta, sillä hän tulee tekemään useita erilaisia konkreettisia tekoja maatamme vastaan, arvioi esimerkiksi Kremlin-mielinen Tsargrad-sivusto.

Kremliä tukeva Svobodnaja Pressa -sivusto kysyi vaaleihin kantaa turvallisuuspolitiikkaan erikoistuneelta tutkijalta Konstantin Blohinilta. Hänen mielestään Yhdysvaltain hallintokoneisto ryhtyisi Bidenin voiton myötä toimimaan tarkasti kuin sveitsiläinen kello, ja päämääränä olisi sekä Kiinan että Venäjän vaikutusvallan patoaminen.

– Pääpaino asetettaisiin pakotteille ja Ronald Reaganin aikanaan toteuttaman asevarustelukilvan toistamiselle, jolla meitä yritettäisiin heikentää taloudellisesti. Samaan aikaan jatkuisi Venäjän totaalinen demonisointi, syytökset vaaleihin sekaantumisesta ja kaikista muista kuolemansynneistä, Blohin sanoi.

Blohinin mukaan Bidenin valtakaudella Yhdysvallat laskisi todennäköisesti paljon Venäjän sisäisen opposition varaan ja pyrkisi aktivoimaan sitä. Trumpin aikana tällaisia pyrkimyksiä on hänen mukaansa ollut vähemmän.

– Tavoitteena olisi, että me romahtaisimme sisältä päin, kuten kävi Neuvostoliitolle.

Putinin lehdistösihteeri Dmitri Peskov kommentoi Yhdysvaltain vaaleja lokakuun lopulla luonnehtimalla vaalitaistelua kilvaksi siitä, kuka pitää vähiten Venäjästä.

– Kyse on suuresta Venäjän inhoamiskilvasta. Me olemme ymmärtäneet tämän ja voimme vain ilmaista pahoittelumme sen suhteen, Peskov sanoi RBK-sivuston mukaan.

Kremlin varsin maltillisista reaktioista on kuitenkin jo päätelty, että Venäjä on hyvin varautunut ja valmistautunut Bidenin vaalivoittoon.

Taloustieteilijä Sergei Hestanovin mukaan Venäjän kannalta ikävintä olisi, jos Biden voittaisi ja hänelle sattuisi sen jälkeen jotain, jolloin valtaan nousisi varapresidentti Kamala Harris.

– Hän on hyvin tiukka nainen oikeuslaitoksesta, joten silloin tilanne voisisi viilentyä huomattavasti Hestanov sanoi Sobesdenikille.

Toisaalta Trumpinkaan presidenttiyden jatkuminen ei olisi Hestanovin mukaan Venäjälle mikään riemuvoitto.

– Väite siitä, että Trump olisi meille kaikki kaikessa, on suurta liioittelua. Sanoissaan hän on kyllä tehnyt itseään tykö, mutta käytännön toimissa se ei ole näkynyt.