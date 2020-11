Toistuuko vuoden 2000 vaali­skandaali Floridassa? IS seurasi ennakko­äänten laskemista paha­maineisessa Palm Beachissa

Palm Beachin vaalijohtaja Wendy Sartory Link työskentelee hurjan paineen alla. Hän aikoo nukkua perjantaina.

Näky suuressa tehdashallissa muistuttaa hieman ylioppilaskirjoituksia. Pulpettien takana istuu ihmisiä, jotka työskentelevät hiljaa toisilleen puhumatta.

Katso video: Äänten laskentaa West Palm Beachissä

He ovat Palm Beachin piirikunnan ääntenlaskijoita, ja tiistaina heidän työnsä tulokset kiinnostavat koko maailmaa. Vaa’ankieliosavaltio Floridassa voi ratketa Yhdysvaltojen seuraava presidentti. Yli miljoonan äänioikeutetun Palm Beach on osavaltion piirikunnista kolmanneksi suurin.

Palm Beachilla ja vaaleilla ei ole kovin hyvä kaiku. Vuoden 2000 vaaleissa piirikunta käytti sekavia äänestyslipukkeita, jotka saivat todennäköisesti tuhannet äänestämään vahingossa demokraatti Al Goren sijaan reformipuolueen Pat Buchanania. Sen myönsi jopa Buchanan itse.

Gore hävisi Floridassa republikaani George W. Bushille 537 äänellä, ja se ratkaisi Bushin vaalivoiton. Palm Beachissa ääniä laskettiin uudelleen vielä kuukausi vaalien jälkeen.

Ääntenlaskijat tekevät pitkiä työpäiviä.­

Ennakko- ja postiäänien jättöpaikka West Palm Beachissa.­

Vuonna 2000 Floridassa äänestettiin painamalla irti pieni paperinpala oman ehdokkaan nimen kohdalta. Joissain tapauksissa paperinpalat jäivät reunastaan roikkumaan äänestyslippuun. Tämä jätti tulkinnanvaraiseksi sen, mitkä äänet hyväksyttiin.

Nyt äänestyslipussa on ovaaleja, jotka väritetään oman ehdokkaan kohdalta. Enää ei tarvitse syynätä riippuvia paperinpaloja.

Monet ovat silti hermostuneita Floridan kyvystä selvitä vaaleista. Osavaltiossa ei ole yhtenäistä vaalijärjestelmää. Jokainen sen 67 piirikunnasta järjestää vaalit itsenäisesti.

Joka vaalissa jossain päin Floridaa tuntuu menevän jotain vikaan.

Vuoden 2018 välivaaleissa äänten uudelleenlasku takkusi Palm Beachissa niin pahasti, että Floridan kuvernööri Ron DeSantis antoi piirikunnan vaalijohtajalle kenkää. Tämä ei ollut hankkinut uusia ääntenlaskukoneita hitaiden vanhojen laitteiden tilalle.

Republikaani DeSantis nimesi virkaan puoluetoverinsa Wendy Sartory Linkin. Tämä päivitti piirikunnan ääntenlaskukoneet, mutta sai sitten eteensä vieläkin suuremman ongelman.

Koronavirus pelotti amerikkalaiset äänestäjät niin, että ennennäkemätön määrä äänestäjiä halusi antaa äänensä kirjeitse äänestyspaikalla jonottamisen sijaan. Palm Beachissa oli maanantaina annettu 380 000 postiääntä, kun viime vaaleissa luku oli 152 000.

Palm Beachin piirikunnan vaalijohtaja Wendy Sartory Link. Arkistokuva elokuulta.­

Linkin stressitason voisi kuvitella olevan tällä hetkellä lähellä maailman kärkitulosta, mutta hän saapuu vaalien aattopäivänä Ilta-Sanomien haastatteluun hämmästyttävän hyväntuulisena.

Painaako vastuu harteilla raskaana?

– Totta kai. Teemme kuitenkin kaikkemme, jotta kaikki sujuu niin täydellisesti kuin mahdollista, Link sanoo.

Se tarkoittaa hurjia työpäiviä.

– Nukkumisen aika on perjantaina.

Tähän asti Linkin johtama operaatio on sujunut mallikkaasti. Toisin kuin monessa muussa osavaltiossa, Floridassa postiäänien avaamista ei tarvitse odottaa vaalipäivään. Siksi myös Palm Beachissa ne on laskettu sitä mukaa, kun niitä on tullut.

Posti- ja ennakkoäänien tilanne julkistetaan Floridassa tiistaina pian vaalihuoneiden sulkeuduttua. Link arvioi sen tapahtuvan Palm Beachin osalta noin 19.15 tai 19.20. Sen jälkeen odotetaan vain varsinaisen vaalipäivän tulosten valmistumista.

Postiääniä on Palm Beachissa laskettu sitä mukaa, kun niitä on tullut.­

Maanantaina Linkin ääntenlaskijat työskentelivät niin myöhään, että jokainen siihen mennessä saapunut ääni oli laskettu.

Vaalipäivänä äänestäjät käyttävät laitteita, joiden ansiosta ääniä ei erikseen tarvitse laskea, mutta postiäänten käsittely vaatii työvoimaa.

– Kuoret pitää avata, sitten tarkistaa onko äänestäjä jo antanut äänensä, sitten täytyy tarkistaa nimikirjoitus ja ottaa äänestysliput kuoresta, Link selittää.

Palm Beachin vaalilautakunnan palveluksessa työskentelee tällä hetkellä lähes 500 ihmistä, kun tavallisesti presidentinvaalien aikaan heitä on töissä noin puolet siitä.

Palm Beachin vaalilautakunta on pyrkinyt välttämään ääntenlaskuun liittyvät ongelmat muun muassa hnkilöstön määrää lisäämällä.­

Nuoria äänestäjiä West Palm Beachin äänestyspaikalla.­

Moni on povannut kirjeäänten nimikirjoitusten tarkistamisesta samanlaista kiistakapulaa kuin vuoden 2000 riippuvista paperinpaloista. Linkin mukaan huoli on kuitenkin turha.

– Alle 0,2 prosenttia äänistä on hylätty ongelmallisen nimikirjoituksen takia, Link kertoo.

Jokaisen postiäänen kuoressa olevan nimikirjoituksen tarkistaa sekä tietokone että ihminen vertaamalla sitä tietokannassa olevaan nimikirjoitukseen. Työntekijät ovat saaneet kahden tunnin koulutuksen nimikirjoitusten tunnistamisesta.

Päätöksen äänen hylkäämisestä tekee tarkistuslautakunta, joka kokoontuu joka päivä.

Tämäkään päätös ei ole lopullinen, sillä äänestäjälle annetaan mahdollisuus korjata ongelma. Hylätyn äänen antaneelle lähetetään viestejä ja soitetaan tarvittaessa jopa kymmenen kertaa, jotta hänet tavoitetaan.

Pat Loynch kertoo, ettei ole toistaiseksi havainnut ongelmia ääntenlaskupaikalla.­

Koko prosessi on läpinäkyvä. Tarkistuslautakunnan kokoukset ovat julkisia, ja puolueilla on ääntenlaskupaikalla omat tarkkailijansa. Ääntenlaskua on tervetullut seuraamaan kuka tahansa kansalainen.

Pat Loynch istui maanantaina neljän ja puolen tunnin tarkkailuvuoroa paikallisen demokraattipuoluetta tukevan naisjärjestön puolesta. Hän ei ollut havainnut ongelmia viiden aikaisemman vuoronsa aikana.

– Kaikki noudattavat sääntöjä ja säädöksiä. Minun nähdäkseni he kaikki tekevät upeaa työtä, Loynch sanoi.

Voisiko Palm Beach välttyä tällä kertaa vaaliskandaalilta?