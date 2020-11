Kommentti: Tämä päivä voi päättyä kaaokseen

Amerikkalaiset käyvät tänään vaaliuurnille tulenarassa ilmapiirissä, kirjoittaa Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Mikko Marttinen Floridasta.

Olen keskustellut viime viikkojen aikana kymmenien amerikkalaisten kanssa viidessä osavaltiossa. Donald Trumpin kannattajat tuntuvat usein elävän eri todellisuudessa kuin Joe Bidenin tukijat, mutta yhtä väitettä toistavat molempien leirien edustajat: nämä ovat elinaikamme tärkeimmät vaalit.

Useimmat viittaavat tällä ehdokkaiden jyrkästi toisistaan eroaviin arvoihin ja ideologioihin, mutta tällä kertaa kyseessä ovat vieläkin merkittävämmät kysymykset.

Yhdysvallat on aina ollut ylpeä demokratiastaan, mutta nyt se on aidosti uhattuna. Kun amerikkalaiset käyvät tänään äänestyspaikoille, eivät he ratkaise ainoastaan seuraavaa presidenttiään vaan myös yhteiskuntajärjestyksensä kestävyyden.

Donald Trumpin kannattaja vaalitilaisuudessa Miamin Opa-Lockan lentokentällä Floridassa.­

Trumpin poikkeuksellinen presidenttikausi, yli 200 000 ihmistä tappanut pandemia ja yhteisen totuuden murentuminen ovat luoneet Yhdysvaltoihin olosuhteet, joissa rauhanomainen vallanvaihto on uhattuna ensi kertaa yli 150 vuoteen.

Amerikan hermot ovat kireällä.

Kaaoksen ainekset

Voidaan kiistellä siitä, onko Yhdysvaltojen kahden suurimman puolueen vallanhimossa aste-eroa. Selvää on se, että republikaanipresidentti Donald Trump on häikäilemättömyydessään kaikkia edeltäjiään avoimempi.

Kun koronavirus keväällä pakotti Yhdysvallat polvilleen ja koteihinsa, alettiin keskustella myös vaalien järjestämisestä turvallisesti. Ratkaisuksi esitettiin postiäänestystä.

Hyvin pian Trump aloitti kampanjan postiäänestystä vastaan. Sillä on ollut seurauksensa.

Joe Bidenin kannattaja kuunteli ehdokkaansa puhetta Pennsylvaniassa sunnuntaina.­

U.S. Elections Projectin mukaan reilun 47 miljoonan postitse äänestäneen puoluekanta tiedetään. Heistä demokraatteja on 45 prosenttia ja republikaaneja 30 prosenttia.

Tämä tarkoittaa, että mitä useampi postiääni hylätään, sitä todennäköisemmin Trump voittaa. Republikaanisen puolueen lakimiehet ovat taistelleet sen puolesta, että vaalipäivän jälkeen saapuneita postiääniä ei lasketa. Monissa osavaltioissa he ovat onnistuneet.

Tärkeässä vaa’ankieliosavaltiossa Pennsylvaniassa postiääniä odotetaan vielä kolme vuorokautta vaalien jälkeen.

On mahdollista, että vaalipäivän iltana Trump näyttää olevan johdossa, mutta Biden kirii postiäänillä ohi.

Seurauksena voi olla kaaos.

Aseet ladattuina

Yhdysvaltojen politiikasta on tullut äärimmäisen polarisoitunutta. Miljoonat äänestäjät kokevat, että kansakunnan tulevaisuus on uhattuna vastapuolen voittaessa.

Mitä nämä ihmiset tekevät, jos tulos on epäselvä ja väitteet vaalivilpistä riehuvat sosiaalisessa mediassa? Kuinka monta päivää he jaksavat odottaa ennen kuin he lähtevät puolustamaan sitä, minkä he kokevat oikeaksi? Kuinka moni tekee sen ase kädessään?

Liikkeiden omistajat varautuivat maanantaina New Yorkissa vaalipäivän levottomuuksiin suojaamalla ikkunoita.­

Väkivalta ei ole amerikkalaisessa yhteiskunnassa koskaan kaukana. Perustuslain toinen lisäys takaa oikeuden kantaa asetta. Se mainitsee myös asejoukot, joiden tehtävänä on suojella vapaan maan turvallisuutta.

Yhdysvalloissa on puolisotilaallisia joukkoja, jotka katsovat perustuslain antavan heille oikeuden tarttua aseisiin turvallisuutta puolustaakseen.

” Yhteistä totuutta ei enää ole.

Oikeistolaisten asejoukkojen aktiivisuudesta on nähty merkkejä kesän aikana. Ne ovat muun muassa vastustaneet koronaviruksen leviämistä vastaan asetettuja rajoituksia.

Toisaalta Yhdysvalloissa on myös suuri joukko vasemmistoanarkisteja, jotka käyttivät hyväkseen kesän mielenosoituksia rasismia ja poliisiväkivaltaa vastaan. Jotkut heistä kieltävät valtion auktoriteetin kokonaan ja tuskin välittävät siitä, kuka vaalit voittaa.

Mielenosoituksiin ja mellakoihin osallistui myös paljon sellaisia, joille Trump on Bidenia suurempi vihollinen. He ovat oppineet taktiikoita, jotka tekevät mellakoiden hallitsemisesta viranomaisille vaikeaa. Trumpin voitto voi aktivoida tätä joukkoa.

Monilla tavallisilla kansalaisilla on aito huoli vaalien jälkeisestä väkivallasta. Miljoonat ovat ostaneet ensi kertaa itselleen aseen.

Vaikka tarkoitus olisi itsepuolustus, ei aseiden lisääntyminen lisää turvallisuutta.

Valoa pimeydessä

Yhdysvalloilla on kokemusta kiistanalaisista presidentinvaaleista 20 vuoden takaa. Al Gore tunnusti George W. Bushin voiton vasta yli kuukausi vaalien jälkeen.

Maa toipui kriisistä nopeasti ja osoitti yhtenäisyytensä vajaata vuotta myöhemmin syyskuun 11. päivän terrori-iskujen jälkeen.

Nyt moni asia on kuitenkin toisin. Sosiaalinen media ja puolensa valinneet uutiskanavat ovat polarisoineet suuren osan kansasta. Yhteistä totuutta ei enää ole.

Trump on vain kiihdyttänyt kehitystä. Hänelle totuudella on arvoa vain, jos se puhuu hänen puolestaan. On vaikea kuvitella, että Trump myöntäisi tappionsa ellei se ole täysin selvä.

” On helppo unohtaa, että ääripäiden välissä on edelleen valtava joukko jalat maassa olevia amerikkalaisia.

Synkkyyden keskellä on kuitenkin valonpilkahduksia. Koin kaksi sellaista vaalien aluspäivinä Floridassa.

Palm Beachin piirikunnan ääntenlaskukeskus sijaitsee teollisuusalueen suuressa varastotilassa. Sen ulkopuolella olevan teltan seinässä lukee ”yleisön katselutila”. Kuka tahansa voi saapua milloin tahansa todistamaan ääntenlaskua.

Piirikunnan vaalijohtaja Wendy Sartory Link vakuutti minulle, että hän ja hänen alaisensa ovat tehneet kaikkensa vaalien onnistumiseksi. Link vaikutti aidosti asialleen omistautuneelta virkanaiselta. Hänen kaltaisensa ihmiset ovat tehneet kuukausien ajan kovaa työtä demokratian toteutumiseksi.

Ääntenlaskupaikka West Palm Beachissa. Kuka tahansa voi saapua milloin tahansa todistamaan ääntenlaskua.­

Maanantai-iltana olin Trumpin kampanjatilaisuudessa Miamin lähistöllä. Keskustelin 20-vuotiaan Ryan Hansburgin kanssa. Hän oli äänestänyt Trumpia jo ennakkoon elämänsä ensimmäisissä presidentinvaaleissa. Kysymyksiin tulosten viipymisestä ja Bidenin mahdollisesta voitosta Hansburg vastasi kypsemmin kuin moni kaksi kertaa häntä vanhempi.

– Kyse on vain vaaleista. Neljän vuoden päästä tulevat uudet. Toivottavasti ääneni auttaa, mutta en ole yksi niistä hulluista, jotka raivostuvat, Hansburg sanoi.

– Nykyinen ilmasto ei ole siisti. Olen nuori, joten toivottavasti voin auttaa muuttamaan sitä.

On helppo unohtaa, että ääripäiden välissä on edelleen valtava joukko Linkin ja Hansburgin kaltaisia jalat maassa olevia amerikkalaisia. Tulevien päivien ja viikkojen ajan Yhdysvaltain demokratia nojaa heihin.