Ruotsin poliisi­ylijohtaja Financial Timesille: Lisääntynyt jengi­väkivalta voi uhata demokratiaa

Poliisiylijohtaja Anders Thornbergin mukaan ruotsalaiset poliitikot ovat heränneet ongelman vakavuuteen.

Ruotsin demokratia saattaa olla uhattuna, mikäli maa ei puutu lisääntyneeseen jengiväkivaltaan ja rinnakkaisyhteiskuntien syntymiseen esikaupunkialueilla, Ruotsin poliisiylijohtaja Anders Thornberg kertoo.

Thornberg esittää näkemyksiään talouslehti Financial Timesin haastattelussa. Hänen mukaansa jengien väliset ammuskelut, pommi-iskut ja rikollissukujen klaanien kiristynyt ote tietyillä alueilla muodostuvat isoiksi ongelmiksi, jos asiasta ei puhuta.

– Se ei uhkaa demokratiaamme vielä. Mutta jos tiettyjä ryhmiä on yhteiskunnan ulkopuolella, meillä tulee olemaan valtava ongelma, Thornberg sanoo.

Ruotsissa on nähty viime vuosina huomattava määrä ammuskeluja sekä kranaatti- ja pommi-iskuja. Niitä on tapahtunut etenkin Tukholman maahanmuuttajavaltaisissa lähiöissä sekä Göteborgissa ja Malmössä. Thornbergin mukaan suurin osa rikoksista liittyy huumausaineisiin.

Thornberg kertoo Financial Timesin haastattelussa, että Ruotsissa on tällä hetkellä arviolta 60 ”haavoittuvassa asemassa” olevaa aluetta, joiden väestöstä valtaosa on joko toisen polven maahanmuuttajia tai syntynyt ulkomailla.

Thornberg kutsuu tällaisten alueiden syntymistä Ruotsin yhteiskunnan epäonnistumiseksi. Hän listaa alueiden ongelmiksi muun muassa koulujärjestelmän epäonnistumisen, työttömyyden, poissulkemisen kokemukset ja roolimallien puutteen.

– On erittäin tärkeää, että onnistumme integraatiossa. Nämä nuoret miehet tarvitsevat apua. Mutta jos he eivät integroidu, heidän täytyy kohdata seuraukset. Joskus olemme olleet liian pehmeitä.

Thornberg kertoo myös uskovansa, että ruotsalaisessa yhteiskunnassa on herätty ongelmaan ja yhä useampi poliitikko ymmärtää sen vakavuuden. Hänen mukaansa se on tällä hetkellä jopa poliitikkojen ykkösasia.

Hän toteaa myös odottavansa, että Ruotsilla on vuonna 2024 käytössään 5 000-6 000 poliisia enemmän kuin nyt.