”Trump on totuuden puhuja” – Anneli, 76, on yksi istuvaa presidenttiä äänestävistä floridan­suomalaisista, ja hänelle syy on selvä

Donald Trump on monien floridansuomalaisten valinta.

IS matkaa läpi ratkaisevien osavaltioiden.­

Yhdysvaltain presidentinvaali käydään tiistaina, mutta floridan­suomalainen Anneli Cavuoto, 76, on jo antanut äänensä ennakkoon. Hänen ei tarvinnut miettiä valintaansa, ja syykin on selvä.

– Trump on todella totuuden puhuja, Cavuoto sanoo.

Katso jutun alussa olevalta videolta IS:n kirjeenvaihtajan Mikko Marttisen raportti Floridasta.

Etelä-Floridan Lantanan ja Lake Worthin alueella on Yhdysvaltojen suurin suomalaisyhteisö. Siellä asuu tuhansia amerikansuomalaisia. Istuva presidentti Donald Trump nauttii heidän keskuudessaan suurta suosiota.

Amerikansuomalaisilla on paljon valtaa, sillä Florida on vaa’ankieliosavaltioista suurin. Sen 29 valitsijamiestä voivat ratkaista vaalien voittajan.

Vuonna 1964 suomalaisdiplomaatin sisäkkönä New Yorkiin saapunut Cavuoto meni naimisiin italialaissyntyisen miehen kanssa ja jäi Yhdysvaltoihin. Hän sai maan kansalaisuuden 1990-luvulla ja on aina äänestänyt republikaanista puoluetta.

– Kaikissa demokraattien hallitsemissa osavaltioissa on mellakoita. Ne eivät anna ihmisille töitä takaisin, vaan pitävät talouden kiinni. Kaikissa republikaanisissa osavaltioissa se on avattu, Cavuoto sanoo.

Hän tuntee kolme koronavirukseen kuollutta ihmistä mutta ei ole viruksen leviämisestä yhtä huolissaan kuin taloudesta.

– Onhan se nyt levinnyt, mutta se on levinnyt yhtä paljon demokraattisissa osavaltioissa. Miten ihminen laittaa ruokaa pöydälle, kun työt ovat menneet?

Paavo Lampi, Raija Gerringer ja Anneli Cavuoto luottavat Donald Trumpiin ja Fox News -uutiskanavaan.­

Cavuoto on vierailulla ystäväpariskuntansa Paavo Lammen ja Raija Gerringerin luona. Televisiossa on päällä Trumpia tukeva uutiskanava Fox News – niin kuin aina.

– Me emme katsele muita kanavia kuin Foxia. Siinä sanotaan totuus. He huomioivat molemmat puolet. CNN, ABC ja NBC vain valehtelevat eivätkä puhu totuutta. Jos on republikaani, ei voi kuunnella niitä, Cavuoto selvittää.

Lampi, 87, on kerran äänestänyt demokraattisen puolueen presidenttiehdokasta, John F. Kennedyä 1960. Lampi saapui Yhdysvaltoihin vuonna 1948 vain 15-vuotiaana.

New Yorkin osavaltiossa suomalaisyhteisö Lomalassa asunut Lampi teki työuransa rakennusalan yrittäjänä. Yritys periytyi hänen pojalleen.

– Republikaanien ansiosta bisnes käy hyvin. Meillä oli 14 ukkoa yrityksessä töissä, mutta jouduimme panemaan kuusi pois, kun Barack Obamasta tuli presidentti. Nyt bisneksillä menee todella hyvin, Lampi sanoo.

Lammen mielestä tiistaina käydään tärkein vaali niiden 72 vuoden aikana, jotka hän on Yhdysvalloissa viettänyt. Trumpin kampanja varoittaa Floridan moottoriteiden mainoksissa sosialismista, ja sitä pelkää myös Lampi.

– Demokraatit meinaavat vaihtaa tässä maassa liian paljon heti kerralla. Katso miten Venezuelassa kävi? Ne meinaa tehdä ihan saman täällä.

Merja ja Esko Hulkkonen kannattavat Donald Trumpia.­

Suomalaiskolmikko on samaa mieltä Fox Newsin arvioista, joiden mukaan maltillinen Biden on demokraattien Troijan hevonen, jonka puolue vaihtaa pian varapresidentti Kamala Harrisiin.

– Jos Bidenista tulee presidentti, ei hän siellä kahta, kolmea kuukautta pidempään ole. Hän on jo jossain La La Landissa. Kuka haluaa Kamala Harrisin? Gerringer sanoo.

Yli 50 vuotta Yhdysvalloissa ollut Gerringer, 71, työskenteli kodinhoitajana New Yorkissa ennen kuin muutti eläkepäiviksi Floridaan. Hän on huolissaan esimerkiksi demokraattisen puolueen ympäristöohjelmasta.

– He haluavat lentokoneet pois, ja talot pitää rakentaa uudelleen. Ihan hullua.

Armi Kunnas Sturgesin mielestä Trumpin ympärille on kehittynyt kultti, joka houkuttaa matalasti koulutettuja ja vähän arvostetuilla aloilla työskennelleitä ihmisiä.­

Kaikki Floridan suomenamerikkalaiset eivät ole Trumpin takana.

Armi Kunnas Sturges, 74, saapuu sunnuntaina suomalaisen kirkon jumalanpalvelukseen valkoiset helmet kaulassaan. Hän osoittaa näin kunnioitusta hiljattain menehtyneelle korkeimman oikeuden tuomarille Ruth Bader Ginsburgille, liberaalien amerikkalaisten sankarille.

Työurallaan muun muassa maahanmuuttajille englantia opettanut Kunnas Sturges on nähnyt läheltä, millainen on Amerikassa huono-osaisten asema. Se on saanut hänet kannattamaan demokraattista puoluetta.

– Trump on narsisti ja sosiopaatti. Hän vaistoaa hirveän hyvin ihmisten heikkoudet ja vaikeudet. Hän käyttää niitä hyväkseen, Kunnas Sturges sanoo.

– Hän osaa käyttää hyväkseen ihmisen pimeitä puolia: kateus, viha, rasismi, ahneus.

Trumpin kampanjamainos varoittaa sosialismista moottoritien varrella.­

Kunnas Sturges tietää olevansa Floridan suomalaisyhteisössä vähemmistössä. Hänen mielestään Trumpin ympärille on kehittynyt kultti, joka houkuttaa matalasti koulutettuja ja vähän arvostetuilla aloilla työskennelleitä ihmisiä.

– Suomalaiset ovat olleet täällä piikoina ja tehneet täällä duunarin hommia – enkä ajattele olevani yhtään heitä parempi ihminen – mutta he ovat lähteneet tähän kulttiin mukaan kuuluakseen johonkin ja voidakseen uhota.

Kunnas Sturges sanoo välttävänsä politiikasta puhumista tuntemattomien kanssa. Siksi hän ei pystytä Bidenin kannatuskylttiä omakotitalonsa pihalle Key Largossa. Hän pelkää Trumpia kannattavien naapureidensa reaktiota.

– Ei tiedä, jos he ampuvat ikkunan tai hajottavat autonrenkaat. Sitä tapahtuu täällä.