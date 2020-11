Mistä kaikesta nyt äänestetään? Mitä osavaltioita seurataan kiihkeimmin? Katso tästä, mitä Yhdysvaltain vaaleista pitäisi ainakin tietää

Kokosimme yhteen keskeisiä kysymyksiä ja haimme niihin vastaukset.

Mistä kaikesta näissä vaaleissa äänestetään?

Presidentin lisäksi myös kongressin kokoonpanosta sekä osavaltioparlamenttien edustajista, 11 kuvernööristä ja lukemattomista paikallisviranomaisten paikoista. Monissa osavaltioissa järjestetään myös kansanäänestyksiä.

Miksi vaalituloksen saamisessa voi tällä kertaa kestää?

Koronapandemian takia ennakko- ja postiäänestys on ennätyssuosittua, ja monessa keskeisessä osavaltiossa näitä ääniä saa alkaa laskea vasta vaalipäivänä.

Miten postitse äänestäneiden henkilöllisyys on varmistettu?

Vaatimukset vaihtelevat osavaltioittain. Nimikirjoitusta postiäänessä voidaan verrata esimerkiksi siihen, jonka äänestäjä on antanut rekisteröityessään äänestäjäksi. Äänestäjä voi myös joutua allekirjoittamaan eräänlaisen todistuksen siitä, että oikea henkilö äänestää. Tätä allekirjoitusta verrataan rekisteristä löytyvään allekirjoitukseen. Joissain osavaltioissa äänestäjän pitää lähettää myös kopio henkilöllisyystodistuksestaan ja / tai todistajien on vahvistettava ääni. Oman äänen käsittelyä voi seurata useimmissa osavaltioissa.

Kuinka iso osa kansasta äänestää?

Monessa osavaltiossa on rikottu ennätyksiä annetuissa ennakkoäänissä. Silti perinteisesti presidentinvaaleissa monet äänioikeutetut jättävät äänestämättä. Edellisen kerran yli 60 prosenttia äänioikeutetuista äänesti vuoden 1968 vaaleissa. Tuolloin äänestysprosentti oli 60,7 prosenttia.

Mitkä osavaltiot ovat seuratuimmat?

Florida, Pohjois-Carolina ja Arizona sulkeutuvat aikaisin, ja tuloksen uskotaan olevan selvillä vaaliyönä. Mikäli voittaja ei niissä ratkea, seurataan Pennsylvanian, Michiganin ja Wisconsinin laskentaa, joka voi kestää päiväkausia.

Kuka julistaa voittajan?

Tiedotusvälineet, koska viralliset tulokset ilmoitetaan vasta päivien päästä. Media toteuttaa tehtäväänsä ovensuukyselyillä, joiden tuloksia yhdistetään ääntenlaskentaan. Toinen ehdokas voittaa, kun toinen ei enää voi mennä ohi.

Mitä jos valitsijamiehet menevät tasan 269–269?

Silloin voittajasta päättää kongressin edustajainhuone 6. tammikuuta. Jokaisella osavaltiolla on äänestyksessä yksi ääni, josta päättää se puolue, jolla on enemmän kongressiedustajia kyseisessä osavaltiossa.

Mitkä osavaltiot voivat yllättää?

Georgia ja Texas. Perinteiset etelän konservatiiviosavaltiot eivät ole äänestäneet demokraattia vuosikymmeniin yhtä poikkeusta lukuunottamatta. Nyt Joe Bidenilla on mahdollisuus voittaa niissä.

Millä osavaltioilla on eniten valitsijamiehiä?

Eniten valitsijamiehiä, yhteensä 55, on Kalifornialla. Kakkosena on Texas, jolla on 38 valitsijamiestä. Jaetulla kolmannella sijalla ovat New York ja Florida, joilla on molemmilla 29 valitsijamiestä. Näistä Kalifornia ja New York ovat 1990- ja 2000-luvuilla äänestäneet demokraatteja. Texasissa on 1980-luvulta lähtien äänestetty republikaaneja. Trump voitti Floridassa viime vaaleissa, mutta sitä ennen osavaltiossa oli äänestetty demokraattien Barack Obamaa.

Miksi valitsijamiesten äänet ratkaisevat vaalit?

Yhdysvaltojen perustuslaki sanoo, että presidentin valitsee valitsijamieskokous eikä suoraan kansa. Valitsijamiesten määrä perustuu osavaltioiden väestön kokoon.