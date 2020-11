Kommentti: Biden haluaisi olla ”amerikkalaisten presidentti” – sen lupauksen täyttäminen on vaikeaa

Joe Biden on sanonut haluavansa yhdistää amerikkalaiset. Se on kuitenkin vaikeaa, ulkomaantoimittaja Ina Kauppinen kirjoittaa.

Yhdysvalloissa demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden on yhä mielipidemittauksissa ja vaaliennusteissa ennakkosuosikki. Biden on pyrkinyt houkuttelemaan äänestäjiä muun muassa lupaamalla useaan otteeseen yhdistävänsä amerikkalaiset olemalla ”amerikkalaisten presidentti”.

– Pyrin virkaan ylpeänä demokraattina, mutta johtaisin amerikkalaisena presidenttinä. Teen yhteistyötä sekä demokraattien että republikaanien kanssa. Teen yhtä paljon töitä niiden puolesta, jotka eivät tue minua kuin niiden, jotka tukevat, Biden lupasi esimerkiksi Georgiassa viime viikolla.

Lupauksen täyttäminen on vaikeaa. Yhdysvallat on poliittisesti polarisoituneempi kuin vuosikymmeniin, kertoo tuore Science-lehdessä julkaistu tutkimus. Tutkimuksen mukaan amerikkalaiset vihaavat vastakkaista poliittista puoluetta jopa enemmän kuin rakastavat omaa puoluettaan, CNN on uutisoinut.

Tuore esimerkki poliittisen kentän vastakkainasettelusta on vääntö korkeimman oikeuden kokoonpanosta.

Republikaanit runnoivat läpi konservatiivituomari Amy Coney Barrettin nimityksen alle kaksi viikkoa ennen vaaleja. Vuonna 2016 republikaanit olivat kieltäytyneet hyväksymästä demokraattipresidentti Barack Obaman ehdokasta korkeimpaan oikeuteen vaalivuonna, vaikka Obama valitsi ehdokkaansa yli seitsemän kuukautta ennen vaaleja.

Barrett nimitettiin syyskuussa kuolleen liberaalituomari Ruth Bader Ginsburgin tilalle. Nyt korkeimmassa oikeudessa on kuusi konservatiivituomaria ja kolme liberaalituomaria.

Barrettin nimitys on kismittänyt demokraatteja ja nostanut esille kysymyksen korkeimman oikeuden tuomarinpaikkojen lisäämisestä.

Käytännössä tuomareiden lisääminen ei ole aivan yksinkertaista. Yhdysvaltojen perustuslaissa korkeimman oikeuden tuomareiden määrää ei ole määritelty, mutta määrä on pysynyt yhdeksässä vuodesta 1869.

Edellisen kerran tuomaripaikkoja on yritetty lisätä 83 vuotta sitten, mutta kongressi ei hyväksynyt lakialoitetta.

Keskustelu aiheesta osoittaa sen, kuinka vähän luottamusta ja yhteistyöhalukkuutta puolueiden välillä on.

Vaikka demokraattien kiukku on ehkä perusteltua, herättää se kysymyksen siitä, millaisen viestin tuomareiden lisääminen antaisi.

Ensinnäkin se jättäisi huomioimatta ne miljoonat amerikkalaiset, jotka ovat äänestäneet Trumpia muun muassa sen takia, että hän lupasi nimittää konservatiivituomareita.

Valtapuolueita on jo nyt syytetty siitä, että lakeja ja sääntöjä yritetään muokata tai kiertää oman mielen mukaisesti hyödyntämällä erilaisia porsaanreikiä. Miltä näyttäisi, jos demokraatit lisäisivät tuomareiden määrää sen takia, että vastustivat konservatiivituomarin nimittämistä?

Tuomaripaikkojen lisääminen todennäköisesti myös politisoisi korkeimman oikeuden. Jos demokraatit saisivat korkeimpaan oikeuteen lisää liberaalituomareita, lisäisivätkö republikaanit konservatiivituomarien määrä vallassa ollessaan?

Seurauksena voisi olla kostonkierre, jossa puolueet nokittelevat korkeimman oikeuden nimitysten kautta.

Keskustelu on myös antanut republikaaneille tilaisuuden kritisoida demokraatteja. Esimerkiksi jatkokautta tavoitteleva presidentti Donald Trump tarttui aiheeseen maanantaina (joskin twiitin sisältö ei pitänyt paikkansa).

– Biden haluaa purkaa perustuslain toisen lisäyksen ja laajentaa tuomioistuinta.

Biden ei ole täysin torjunut mahdollisuutta tuomaripaikkojen lisäämisestä, mutta on suhtautunut ajatukseen nihkeästi. Presidenttiehdokas on sanonut, että presidenttinä hän nimittäisi molempia puolueita edustavan komission, joka selvittäisi tuomioistuinten uudistamista.

Tyynnyttelevällä ja diplomaattisella lausunnollaan Biden on todennäköisesti pyrkinyt näyttämään äänestäjille, että voi olla ”amerikkalainen presidentti”.

Pyrkimys yhdistää kansaa on toki hieno. Nykyisessä poliittisessa ympäristössä sen toteutuminen herättää kuitenkin isoja kysymyksiä.

Yhdysvalloissa vaalipäivä on 3. marraskuuta. Tuolloin äänestetään paitsi seuraavasta presidentistä, myös edustajainhuoneen jäsenistä. Lisäksi noin kolmasosa senaatin paikoista on auki.

Ilta-Sanomat seuraa Yhdysvaltojen vaalien käänteitä hetki hetkeltä tässä artikkelissa. Voit lukea kaikki vaalijutut täältä.