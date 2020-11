Kommentti: Trump voi tiistaina kaapata vaalit – mitä maailma voisi silloin tehdä?

Maailman pääkaupungeissa odotetaan kauhulla, mitä Donald Trump tekee huomenna, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

On täysin mahdollista, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump yrittää huomenna vallankaappausta. Maailma voisi vain seurata kauhuissaan.

Yhdysvalloissa äänestetään tiistaina. Suuri joukko amerikkalaisista on jo antanut äänensä postitse. Postiäänestyksen suosiota lisää koronaviruksen pelko.

Donald Trumpin veivät vuonna 2016 voittoon kantansa vasta viime hetkellä päättäneet äänestäjät, jotka olivat hiljaa mielipidekyselyissä. Nytkin uskotaan, että demokraattien Joe Bidenin kannattajat ovat suosineet postiäänestystä.

Trumpin lähipiiristä on vihjailtu, että presidentti haluaisi julistautua vaalivoittajaksi heti vaali-iltana ennen kuin postiääniä on ehditty laskea. Trump itse on sitä mieltä, että olisi kaunista, jos tulos saataisiin jo vaali-iltana.

Trump nimitti jo keväällä postilaitoksen johtoon tukijansa Louis DeJoyn. Tätä on syytetty postin toiminnan vaikeuttamisesta, monien mielestä vaalien varalle. Ajatuksena on, että Trump yrittäisi saada osan todennäköisesti Bidenille annetuista äänistä kokonaan mitätöityä.

Väkivalta uhkaa

Jos Trump julistautuisi voittajaksi kun paljon ääniä on vielä laskematta, seuraisi suuri oikeustaistelu. Korkeimmassa oikeudessa on nyt enemmistö republikaaneille myötämielisiä tuomareita.

Kiista koskettaisi myös virkavaltaa ja viime kädessä armeijaakin. Yhdysvalloissa arvioidaan tänä vuonna jo noin 25 ihmisen kuolleen poliittisen väkivallan seurauksena. Demokraattisessa länsimaassa tämä on paljon. Rauhattomassa kehitysmaassa ei olisi.

Yhdysvalloissa ihmiset omistavat runsaasti aseita ja niitä on puolin ja toisin jo esitelty mielenosoituksissa. Riski suurista väkivaltaisuuksista on todellinen.

Yhdysvaltain armeijassa toivotaan selvää voittoa jommallekummalle ehdokkaalle. Muuten kenraalit saattavat joutua kiusalliseen välikäteen. Trump pitää itseään sotilaiden suosiossa, mutta monet kenraalit ovat palvelleet ulkomailla ja tietävät miten heidän kotimaansa siellä nähdään.

Mitä maailma tekee?

Yhdysvaltain juuttuminen oikeudellisten sotkujen ja väkivallan kierteeseen olisi salatun ilon aihe sen suurimmille kilpailijoille Kiinalle ja Venäjälle. Virallisesti ne toki pahoittelisivat asiaa.

Yhdysvaltain Nato-liittolaiset olisivat entistä enemmän omillaan. Niiden kuvioita sotkee myös Britannian EU-ero. Nato-häirikkö Turkki voisi olla vain mielissään, sillä sen peleille Välimerellä ja Lähi-idässä tulisi yhä enemmän tilaa.

Monessa pääkaupungissa pidetään peukkua, että Trumpin uho on sittenkin vain uhoa, jos Biden voittaa.

On vielä täysin mahdollista, että Trump voittaa vaalit aivan rehellisesti. Se merkitsisi sekavan nykymenon jatkumista.

Joe Bidenillakaan ei ole taikasauvaa, joka palauttaisi Yhdysvaltain mahdin entiselleen.