Tutkijat tekivät sensaatiomaisen löydön metsän uumenista: Sukupuuttoon kuolleiksi luultuja kameleontteja on yhä elossa

Baijerilaisten tutkijoiden retki Madagaskarille toi esiin tieteellisen sensaation.

Saksalaiset ja madagaskarilaiset tutkijat tekivät harvinaisen löydön Intian valtameressä sijaitsevalla Madagaskarin saarella.

Madagaskarissa kasvien lehtien välistä pilkisti liskon nenä ja pian tutkijat olivat ilosta sekaisin. Paljastui, että lisko oli Voeltzkowin kameleontti (Furcifer voeltzkowi) jonka luultiin kuolleen sukupuuttoon jo 100 vuotta sitten. Münchenin eläintieteellisen instituutin tutkijat löysivät yhdessä madagaskarilaisten tutkijoiden kanssa pian lisää lajin yksilöitä. Lajin elinympäristö on vaarassa kadota metsien hävittämisen takia.

Baijerilaisen Zoologische Staatssammlung Münchenin tutkijat kertoivat löydöstä Bild-lehdelle. Aiheesta kertoivat myös US News ja CNN. Suomessa aiheesta kertoi ensin MTV.

– Kadonneiksi luultujen lajien lajien löytäminen on erittäin tärkeää. Se tarjoaa ratkaisevaa tietoa suojelua varten ja tuo toivoa biologisen monimuotoisuuden kriisin keskellä, tutkimusryhmä painottaa.

Voeltzkowin kameleontti löytyi ensimmäisen kerran vuonna 1893. Sen tuntomerkit kuvaili Oskar Boettger. Laji nimettiin saksalaisen biologin, Alfred Voeltzkowin mukaan.

Kameleontit (Chamaeleonidae) tunnetaan kyvystään vaihtaa väriä, venyvästä kielestään ja silmistään, jotka pystyvät liikkumaan eri suuntiin.

Living Planet 2020 -raportin mukaan maailman villieläinten populaatiot ovat kutistuneet keskimäärin 68 prosenttia. Muutos on tapahtunut alle 50 vuodessa. Selkärankaisia eläimiä on nyt vähemmän kuin koskaan ihmiskunnan historiassa. Käynnissä on ennennäkemätön ihmisen aiheuttama sukupuuttoaalto, joka uhkaa myös taloutta, ruoantuotantoa ja ihmisten terveyttä.