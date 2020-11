Hän ehti olla hautautuneena raunioihin 58 tuntia Turkin Izmirissä.

Vaikka aika käy vähiin uhrien löytämiseksi elossa, pelastustyöt jatkuvat keskeytymättä Egeanmeren rannikon perjantaisen maanjäristyksen tuhoalueella.

Yksi valonpilkahdus tragedian keskelle saatiin myöhään sunnuntaina kun pelastustyöntekijät havaitsivat nuoren ihmisen ääniä kuuluvan kerrostalon raunioista. Pian Egeanmeren maanjäristyksen raunioista pelastettiin 14-vuotias tyttö Izmirissä, Turkissa. Hän ehti olla hautautuneena raunioihin lähes 60 tuntia.

– Kaikki tapahtui vain muutama minuutti sitten. Se on uskomatonta, todellinen ihme, paikallinen toimittaja Duygu Tuncer kertoi liikuttuneena kansainväliselle lehdistölle.

Aiheesta kertoi myös Aftonbladet.

Tyttö löydettiin maanjäristyksessä tuhoutuneiden kerrostalojen raunioista.

Turkkilainen Milliyet-lehti kertoo, että pelastettu on 14-vuotias İdil Şirin.

Pelastettu oli loukannut jalkansa, mutta täysin tajuissaan löytöhetkellä. Kukaan ei vielä tiedä, miten hän oli pysynyt hengissä 58 tuntia raunioissa.

Raunioista on pelastettu nyt 105 ihmistä. Turkin viranomaisten mukaan pelastustyöt jatkuvat yhä. Pelastustöissä on mukana 8 000 ihmistä, 21 koiraa ja 1 000 ajoneuvoa.

Maanjäristyksessä on kuollut ainakin 73 ihmistä ja 961 on loukkaantunut, joista sairaalahoidossa on 218.