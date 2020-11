Belgia otti käyttöön ankarat rajoitustoimet – Olivia, 18, ikuisti Brysselin täpötäydet kadut päivää ennen koronasulkua

Belgiassa otetaan käyttöön entistä tiukemmat koronarajoitukset. Maassa asuvan suomalaisen Olivia Mäen mielestä se on hyvä juttu.

Belgia on sulkeutumassa toden teolla reiluksi kuudeksi viikoksi kampittaakseen koronavirusepidemian.

Koronasulku (lockdown) alkaa sunnuntaina keskiyöllä. Silloin suljetaan kaikki kaupat – ruokakauppoja ja apteekkeja lukuun ottamatta. Vapaa-ajan viettoon tarkoitetut paikat, elokuvateatterit, kauneushoitolat, kampaamot ja museot menevät kaikki kiinni.

Ravintolat ja kahvilat ovat olleet kiinni jo pidempään, mutta noutoannosten ostaminen onnistuu yhä. Baarien ovet taas ovat pysyneet suljettuina jo kuukauden päivät.

Ulkona ei saa liikkua iltakymmenen jälkeen ja henkilökohtaisten kontaktien määrä on rajoitettu yhteen henkilöön kuukaudessa. Kokoontumiset julkisissa tiloissa taas on rajoitettu neljään henkilöön ja maskien käyttö on pakollista.

Tieto alkavasta koronasulusta sai ihmiset liikkeelle maan pääkaupungissa Brysselissä viikonloppuna. Maassa au pairina työskentelevä Olivia Mäki, 18, kertoo, että tunnelma ydinkeskustan vilkkaalla ostoskadulla oli tukala ja kaupoissa satojen metrien jonoja.

Suomalainen Olivia Mäki kuvasi tunnelmia Brysselin vilkkaalla ostoskadulla sunnuntaina.­

– Olin ohikulkumatkalla. Siellä oli tosi paljon ihmisiä, eikä minkäänlaisia turvavälejä. Tullaan tosi lähelle, eikä maskeja pidetty hyvin, hän kertoo.

– Katu sentään oli jaettu kahtia niin, että toiseen suuntaan kävellään toista puolta ja toiseen toista.

Belgian jatkuvasti tiukentuvat koronarajoitukset eivät oikeastaan haittaa Mäkeä tai vaikuta hänen elämäänsä, hän kertoo. Kahviloihin ei toki pääse, mutta hänestä on tärkeämpää, että virusepidemia saataisiin kuriin.

– Ei tämä minusta pahalta tunnu, kunhan korona lähtisi pois. Ei se omaan elämääni kauheasti vaikuta, vaikka kahviloihin ei pääse. Ei se hirveästi haittaa.

Ostoskatu Brysselissä oli jaettu kahtia sunnuntaina.­

Suomessa on tällä hetkellä 16 291 todettua koronavirustartuntaa ja miljoonaa asukasta kohden tartuntoja on 2 939. Belgiassa vastaava luku oli 36 982. Yhteensä maassa on 429 229 tartuntaa ja 11 625 ihmistä on kuollut viruksen aiheuttamaan tautiin.

Tartuntojen huomattavan suuresta määrästä huolimatta asuminen ja oleminen Belgiassa ei tunnu Mäestä kovin erilaiselta verrattuna siihen, millainen tilanne oli aiemmin Suomessa. Ihmisiä on toki joka puolella enemmän, hän sanoo.

– Täällä olen kyllä nähnyt enemmän kavereita, turvavälit ja muut huomioiden.

Tartunnan saaminenkaan ei Mäkeä pelota. Eniten häntä sen sijaan jännittää se, että perutaanko hänelle tärkeitä lentoja.

– Eli pääsenkö jouluksi Suomeen.