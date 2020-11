Thaimaan kuningas puhui ulkomaiselle medialle ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1979 – kommentoi kuukausia jatkuneita protesteja

”Rakastamme heitä kaikesta huolimatta”, Thaimaan kuningas Maha Vajiralongkorn kommentoi mielenosoittajia, jotka pyrkivät rajaamaan hänen omaa valtaansa.

Thaimaan kuningas Maha Vajiralongkorn, 68, on yllättänyt kommentoimalla ensimmäistä kertaa julkisesti maassa kuukausien ajan jatkuneita mielenosoituksia, joiden yksi tavoite on rajoittaa hänen omaa valtaansa.

Kuningas antoi harvinaisen lausuntonsa yhdysvaltalaisen uutiskanavan CNN:n ja Britannian julkisen palvelun tv-kanavan Channel 4:n lyhyessä yhteishaastattelussa Bangkokin kuninkaallisella palatsilla sunnuntaina. Hän antoi haastattelussa ymmärtää, että pitkään kestäneestä poliittisesta pattitilanteesta saattaisi löytyä tie ulos.

Viuhkaa heiluttaneella avustajalla riitti töitä, kun kuningas Maha Vajiralongkorn ja kuningatar Suthida kiertelivät väkijoukossa tervehtimässä monarkian kannattajia.­

Palatsille saapuneita tuhansia monarkian kannattajia tervehtineeltä kuninkaalta kysyttiin CNN:n mukaan, mitä hän haluaisi sanoa mielenosoittajille, jotka ovat vaatineet kaduilla lisää demokratiaa sekä monarkian reformia.

– En kommentoi, väkijoukossa mikrofonin eteen osunut kuningas vastasi ensin.

– Rakastamme heitä kaikesta huolimatta, hän lisäsi kuitenkin, toistaen samat sanat vielä muutamaan otteeseen.

Keltaisiin pukeutuneet rojalistit odottivat kuninkaallisia palatsin edustalla.­

Kuninkaalta kysyttiin myös, onko olemassa sijaa kompromissille mielenosoittajien kanssa.

– Thaimaa on kompromissien maa, kuningas totesi.

Kuninkaan kommentteja voidaan pitää poikkeuksellisina, sillä hän on puhunut ulkomaisille tiedotusvälineille edellisen kerran vuonna 1979 ollessaan kruununprinssi. Harvinaista on sekin, että palatsi oli kutsunut kansainvälistä lehdistöä kuningasta tavanneiden rojalistikansalaisten joukkoon.

Kuninkaalla on tapana viettää pitkiä aikoja Saksassa. Nyt hän on ollut joitakin viikkoja kotimaassaan.­

Tavallisesti vastaavista, vuosittain järjestettävistä tilaisuuksista on lupa raportoida vain kuninkaallisilla uutistiimeillä. CNN:n mukaan kyseessä voi olla merkki siitä, että kuningas pyrkii kohentamaan kansainvälistä imagoaan samaa aikaan, kun mielenosoittajien massat uhkaavat suoraan hänen valta-asemaansa.

– Tuntuu siltä, että kyse on vain sanoista. Sana ”kompromissi” on vastakohta sille, mitä oikeasti on tapahtunut -- häirintää, voimankäyttöä ja lakien käyttöä, Reutersin haastattelema protestijohtaja Jutatip Sirikhan, 21, kommentoi.

Rojalistien tapahtumaan arvioitiin osallistuneen yli 10000 ihmistä.­

Palatsi ei ole aiemmin kommentoinut virallisesti protesteja, joiden tähtäimessä on erityisesti sotilasjuntan tekemän vallankaappauksen avulla valtaan nousseen pääministeri Prayuth Chan-o-chan viraltapano.

Kuninkaallisten vallan rajoittamisesta puhumalla ja kuninkaallisia arvostelemalla mielenosoittajat ovat rikkoneet Thaimaassa ikiaikaisina pidettyjä tabuja. Mielenosoittajien mielestä kuninkaalla ei pitäisi olla henkilökohtaista valtaa armeijan yksiköihin eikä mahdollisuutta kahmia itselleen miljardien omaisuutta.

Paikalla oli myös muita kuninkaallisia, kuten kuvassa hymyilevä prinsessa Sirivannavari Nariratana.­

Lisäksi aktivisteissa on herättänyt närää kuninkaan tapa oleskella pitkiä aikoja Saksassa. Mielenosoittajien mukaan kyse on tuhlaamisesta. He syyttävät myös monarkkeja sotilasvallankaappausten mahdollistamisesta.

Useita kuukausia jatkuneisiin mielenilmauksiin on osallistunut kymmeniätuhansia ihmisiä. Kuningasta tukevien rojalistien sunnuntaiseen tapahtumaan arvioitiin osallistuneen siihenkin yli 10 000 ihmistä.

Kuninkaan arvellaan pyrkivän kansainvälisen imagonsa kohentamiseen ulkomaista mediaa paikalle kutsumalla.­

Viime kuussa pääministeri Prayuthin hallitus kielsi mielenosoitukset sekä pidätytti joukon protestien johtajiksi katsottuja henkilöitä. Hallituksen määräämät hätätilatoimet kuitenkin peruutettiin, kun niiden myötä Bangkokin kaduilla nähtiin entistä suurempia väkijoukkoja.

Prayuth on sanonut, ettei aio erota. Hän on myös kiistänyt mielenosoittajien väitteet siitä, että hänen valtakauttaan jatkaneiden viimevuotisten vaalien tulos olisi peukaloitu hänen edukseen.