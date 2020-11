Myös nämä ovat pelissä USA:n vaaleissa: putoavatko Trumpin liittolaiset, kuka hallitsee osavaltioita seuraavat 10 vuotta?

Tiistaina pidetään Yhdysvaltojen presidentinvaalit. Silloin äänestetään myös paikallistasolla ja kysytään äänestäjien mielipidettä eri kysymyksistä.

Kun maailman huomio keskittyy ensi tiistaina Joe Bidenin ja Donald Trumpin presidenttikisaan, taustalla ratkotaan Yhdysvaltojen tulevaisuutta myös muissa vaaleissa.

Ne saattavat olla pitkällä tähtäimellä jopa tärkeämpiä kuin se, kuka hallitsee Valkoista taloa.

Erityistä huomiota saa senaatin vaali, jossa valitaan 35 senaattoria kuudeksi vuodeksi, sekä kymmenen osavaltiotason vaalia, joissa ratkaistaan, kuka pääsee piirtelemään vaalipiirejä uusiksi. Jälkimmäinen muutos säteilee peräti seuraavan kymmenen vuoden päähän.

Uhanalaiset senaattorit

Senaatin enemmistön hallitsija hallitsee maata. Näin voi todella sanoa siinä mielessä, että senaatti pystyy torppaamaan presidentin aloitteet monessa kysymyksessä, kuten tuomarivalinnoissa. Siksi demokraatit janoavat paitsi Bidenia presidentiksi myös hänelle myötämielistä senaattia.

Tällä hetkellä voimasuhteet ovat 47–53.

Demokraattien täytyy voittaa neljä lisäpaikkaa 51–49-enemmistöön. Tosin 50–50-tilannekin riittäisi, jos Biden voittaa vaalit, sillä tasatilanteessa varapresidentin ääni ratkaisee senaatin äänestykset.

Käytännössä demokraattien pitää kaataa viisi istuvaa republikaanisenaattoria, sillä demokraatti Doug Jones menettää hyvin todennäköisesti paikkansa Alabamassa.

Seuraavassa niin sanotut uhanalaiset republikaanisenaattorit, jotka saattavat mittausten mukaan joutua maksamaan presidentti Donald Trumpin epäsuositusta politiikasta:

Cory Gardner ja John Hickenlooper (taustalla) vaaliväittelyssä.­

Cory Gardner, Colorado: Republikaanisenaattori ei puhu Trumpista kampanjassaan, sillä demokraattienemmistöisessä osavaltiossa se olisi tuhoisaa. Hän yrittää korostaa puoluerajat ylittävää toimintaansa. Entinen demokraattikuvernööri John Hickenlooper sen sijaan on vaalimainoksissaan muistuttanut Gardnerin tuesta presidentin epäsuositullekin politiikalle ja johtaa kisaa noin 8 prosenttiyksiköllä.

Martha McSally puhui MAGA-vaalitilaisuudessaan Tucsonissa lauantaina.­

Martha McSally, Arizona: Hävisi vuonna 2018 senaattorinvaalin demokraateille, mutta nimettiin väliaikaisesti senaattiin syöpään menehtyneen John McCainin tilalle. Kärsii myös tuestaan Trumpille. Vastassa on näkyvä uusi demokraattikasvo, ex-astronautti Mark Kelly, joka on johtanut kisaa muutamalla prosenttiyksiköllä.

Susan Collins puhui toimittajille Mainen Kitteryssa viime tiistaina.­

Susan Collins, Maine: Harvinainen maltillisen linjan republikaanisenaattori äänesti ainoana puolueestaan korkeimman oikeuden tuomaria Amy Coney Barrettia vastaan. Tämä saatetaan kuitenkin tulkita laskelmoinniksi, sillä tiukoissa paikoissa Collins on pysynyt Trumpin takana. Demokraatti Sara Gideon on johtanut kyselyitä noin 4–5 prosenttiyksiköllä.

Senaattori Thom Tillis puhui vaalitilaisuudessaan Wilmingtonissa tiistaina.­

Thom Tillis, Pohjois-Carolina: Republikaanisenaattorin sijaan huomio on kohdistunut haastajaan, demokraatti Cal Cunninghamiin, joka jäi tekstiviestien takia kiinni avioliiton ulkopuolisesta suhteesta. Republikaanit ovat vyöryttäneet valtavaa mainoskampanjaa ”tekopyhäksi” syyttämäänsä Cunninhamia vastaan pelastaakseen Tillisin. Silti Cunningham on yhä johdossa mittauksissa – sikäli kuin ne ovat oikeassa.

Iowan senaattori Joni Ernst taistelee paikastaan.­

Joni Ernst, Iowa: Ratkaiseeko soijapapu kisan demokraattihaastaja Theresa Greenfieldille? Iowa on Yhdysvaltain toiseksi tärkein soijapavun tuottajaosavaltio, ja maatalous on kärsinyt Trumpin kauppasodasta Kiinan kanssa. Äänestäjät saattoivat menettää luottamusta Joni Ernstin kykyyn hoitaa heidän asiaansa, kun tämä ei vaaliväittelyssä tiennyt soijapavun tuotantohintaa. Kisa on mittauksissa käytännössä tasoissa.

Senaattori David Perdue ja haastaja Jon Ossoff väittelivät virtuaalisesti keskiviikkona.­

David Perdue, Georgia: Osakekaupoissa ryvettynyt republikaani kärsii siitä, että demokraatit havittelevat Georgiaa tosissaan myös Bidenin taakse ja ovat kaataneet hillittömästi kampanjarahaa osavaltioon. Vastassa on nouseva demokraattitähti Jon Ossoff, joka on tasoissa kyselyissä. Kisa saattaa mennä uusintavaaliin joulukuussa, sillä voittajan pitää Georgiassa saada yli 50 prosenttia äänistä.

Lindsay Graham johti oikeusvaliokuntaa korkeimman oikeuden tuomarinimityksessä.­

Lindsay Graham, Etelä-Carolina: Näkyvä konservatiivi vastusti alun perin Trumpia, mutta käänsi täydellisesti takkinsa ja golfaa presidentin kanssa. Oikeusvaliokunnan puheenjohtajana hankki sulan hattuunsa korkeimman oikeuden tuomarinimityksessä. Musta demokraattihaastaja Jaime Harrison on kuitenkin tehnyt kaikkien aikojen rahankeruuennätyksen viimeisellä kampanjaneljänneksellä ja on mittauksissa iskuetäisyydellä Grahamin takana.

Montanan senaattori Steve Daines kauppavaliokunnan istunnossa.­

Steve Daines, Montana: Senaattikisan kummajainen on konservatiivinen Montana, jonka Trump voitti neljä vuotta sitten lähes murskaavasti. Nytkin hänen uskotaan vievän osavaltion, mutta republikaani Daines saattaa kärsiä presidentin epäsuosiosta. Demokraattihaastaja Steve Bullock on muutaman prosenttiyksikön päässä mittauksissa.

Edustajainhuone demokraateille

Kaikki 435 kongressiedustajaa valitaan aina kahden vuoden välein uudelleen.

Mielipidemittauksissa pitäisi olla muhkea virhe, että demokraatit menettäisivät hallinnan kongressin edustajainhuoneessa. Puolueelle povataan lisäpaikkoja lähiöistä, joiden äänestäjät toivat demokraateille selvän voiton 2018.

Demokraattien todennäköisestä voitosta huolimatta vaalissa on panosta erikoisemman seikan kautta: on mahdollista, että presidentinvaali päättyy tasapeliin valitsijamiesäänin 269–269, ja silloin edustajainhuone ratkaisee kenestä tulee presidentti.

Äänestyksessä kullakin osavaltiolla olisi yksi ääni. Osavaltion äänen pääsee antamaan se puolue, kummalla on enemmän kongressiedustajia osavaltiossa.

Tämänhetkisten voimasuhteiden perusteella republikaanit ovat enemmistössä 26 osavaltiossa, demokraatit 22:ssa ja Pennsylvaniassa kummallakin on yhtä paljon. Demokraattien pitää siis saavuttaa lisää paikkoja eri puolilla maata kääntääkseen tilanteen edukseen. Edustajainhuoneen demokraattijohtajan Nancy Pelosin on kerrottu patistaneen puoluetta kamppailemaan kaikista yksittäisistä paikoista viimeiseen asti juuri tämän syyn takia.

Nancy Pelosi tiedotustilaisuudessaan kongressissa viime viikolla.­

Tiistain vaalit nostavat kongressiin myös uusia, erilaisia kasvoja, sillä republikaanipuolueessa ehdolle on päässyt useita henkilöitä, jotka kannattavat avoimesti QAnon-salaliittoteorioita.

Toisaalta kongressi saattaa muuttua myös värikkäämmäksi siten, että seksuaalivähemmistöihin kuuluvien kongressiedustajien määrän uskotaan nousevan vaalien jälkeen.

Kuka pääsee piirtämään?

Jokainen tasavuosikymmen Yhdysvalloissa suoritetaan väestönlaskenta, jonka jälkeen määritellään uudelleen esimerkiksi osavaltioiden saamat kongressiedustajien ja valitsijamiesten määrät.

Vielä merkittävämpi on valta piirtää vaalipiirit osavaltioiden sisällä uusiksi. Tämä nimittäin mahdollistaa kikkailun nimeltä gerrymandering: vaalipiirit voidaan väännellä sellaisiksi, että ne suosivat omaa puoluetta.

Asian voi ilmaista myös niin, että poliitikot pääsevät valitsemaan äänestäjänsä, vaikka sen pitäisi olla toisin päin.

Ennakkoäänestys on ollut ennätysvilkasta Yhdysvalloissa.­

Republikaanit saivat vuoden 2010 vaaleissa vallan monissa osavaltioissa ja käyttivät tätä myös hyväkseen. Demokraatit harrastavat gerrymanderingia ihan yhtä mielellään, mutta eivät ole onnistuneet siinä niin tehokkaasti.

Osa piirtelyistä on myöhemmin todettu jopa perustuslain vastaisiksi.

Nyt demokraateilla on mahdollisuus korjata altavastaajan asemaansa, kun tiistain vaaleissa päätetään samaan syssyyn myös osavaltioparlamenttien koostumuksesta.

Vaaliennustesivusto FiveThirtyEight on määritellyt, että näissä vaaleissa pelissä on erityisesti kymmenen osavaltion vaalipiirijako.

Gerrymandering on jatkuvasti kiihkeän keskustelun kohde ja myös oikeusistuimet saattavat jälkikäteen puuttua räikeimpiin epäkohtiin, erityisesti jos vaalipiirijaon tulkitaan syrjivän rotuvähemmistöjä.

11 kuvernöörivaalia

Osavaltiotasolla äänestetään myös 11 kuvernöörinvaalissa. Ne ovat tänä vuonna saaneet vain vähän huomiota, koska istuvien kuvernöörien odotetaan pitävän paikkansa helposti.

Huomio keskittyy Montanaan, jossa virka on auki nykyisen demokraatti­kuvernöörin Steve Bullockin siirryttyä syrjään kahden kauden jälkeen. Demokraatti Mike Cooney ja republikaani Greg Gianforte kisaavat vaalissa mittausten mukaan tasaväkisesti.

Montanan kuvernööriksi pyrkivä nykyinen varakuvernööri Mike Cooney soitti rumpuja vaalimainoksessaan syyskuussa.­

Gianforte on puolueensa kongressiedustaja, joka vuonna 2017 töni väkivaltaisesti maahan brittilehti Guardianin toimittajan, kun tämä oli kysynyt häneltä kommenttia republikaanien terveydenhoitosuunnitelmaan. Trump kehui Gianfortea tapauksen johdosta. Toimittaja ei nostanut siviilikannetta, kun Gianforte pyysi anteeksi. Tuomari passitti Gianforten 20 päivän vihanhallintakurssille.

Erityislait

Kymmenissä osavaltioissa vaalipäivää käytetään tänä vuonna hyväksi myös paikallisvirkamiesten valintaan ja lakialoitteiden hyväksymiseksi kansanäänestystyyliin.

Esimerkiksi Virginiassa äänestäjät voivat hyväksyä tai hylätä tasapuolisemmaksi suunnitellun tavan piirtää vaalipiirejä tulevaisuudessa.

Viidessä osavaltiossa äänestetään kannabiksen laillistamisesta tai sallimisesta lääkekäyttöön.

Kalifornian vaaleissa on mukana äänestys siitä, kohdellaanko Uber-kuljettajia yrittäjinä vai työntekijöinä.­

Kaliforniassa on syydetty etukäteen runsaasti lobbausrahaa kansanäänestyksiin, joissa muun muassa päätetään Uberin kuljettajien palkkaustavasta ja lääketieteellisistä vaatimuksista dialyysiklinikoille.

Kaliforniassa yritetään sallia myös 17-vuotiaiden äänestys esivaaleissa, jos he täyttävät 18 varsinaiseen vaalipäivään mennessä. Coloradossa käytäntö on jo voimassa, mutta nyt äänestetään sen romuttamisesta.

Kun kaikki vaalit ja äänestykset presidentistä alaspäin lisätään osavaltioiden vaalilipukkeisiin, niistä saattaa tulla monisivuisia nippuja, joiden täyttämiseen menee runsaasti aikaa.