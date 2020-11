Amber, 20, ehti äänestää Yhdysvaltain vaaleissa ennakkoon ennen kuin kuoli – ääntä ei kuitenkaan lasketa

Yhdysvalloissa reilussa kymmenessä osavaltiossa ennakkoääntä ei lasketa, jos sen antaja ehtii kuolla ennen vaalipäivää.

Yli 92 miljoonaa amerikkalaista on jo äänestänyt, vaikka virallinen vaalipäivä on vasta 3. marraskuuta, äänestystä seuraava U.S. Elections Project -sivusto on tilastoinut. Tämä on 66,8 prosenttia vuonna 2016 annetuista äänistä.

CNN:n mukaan kaikkien ääniä ei kuitenkaan lasketa: joissain osavaltioissa ennakkoäänestäjän, joka kuolee ennen vaalipäivää, ääntä ei lasketa.

Kuolleen ennakkoäänestäjän ääntä ei lasketa vaa’ankieliosavaltioista Wisconsinissa, Iowassa, Michiganissa, Pohjois-Carolinassa ja Pennsylvaniassa. Sen sijaan Arizonassa, Floridassa, Georgiassa ja Ohiossa äänet lasketaan. Erojen taustalla on erilaiset vaalilait osavaltioissa.

Kaikista osavaltioista noin tusinassa laki sallii kuolleen ennakkoäänestäjän äänen laskemisen, reilussa tusinassa ääni hylätään ja muissa lainsäädäntö on epäselvä.

Monille omaisille on tullut yllätyksenä se, ettei heidän omaisensa äänellä olekaan merkitystä.

Syöpää sairastanut wisconsinilainen Amber Pflughoeft, 20, oli tutkinut Trumpin ja Bidenin verkkosivuja ja väitellyt politiikasta ystäviensä kanssa ennen kuin päätti kumman puolueen ehdokasta äänestää. Nuori nainen ehti äänestää ennen kuin kuoli syyskuun lopussa.

– Hän oli niin innoissaan siitä, naisen Tiffany-äiti muisteli.

– Hän kuoli maanantaina, mutta lauantaina, kun hän vielä pystyi puhumaan, hän kertoi sairaanhoitajille ja lääkäreille: ”Minä äänestin.”

– Emme tajunneet, ettei sitä laskettaisi.

Myös Wisconsinissa asunut Marion Roos-Weis, 86, oli pitänyt äänestämistä tärkeänä. Hänen tyttärensä Linda Roos-Stutz kertoi CNN:lle, että hänen äitinsä äänesti joka vaaleissa.

– Olen varma, että hän olisi hyvin, hyvin turhautunut saadessaan tietää, ettei hänen ääntään lasketa nyt.