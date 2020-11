Keskiaikaisiin vaatteisiin pukeutunut mies puukotti hengiltä ainakin kaksi ihmistä Kanadan Quebecissä, viisi haavoittunut

Epäilty on poliisin mukaan saatu kiinni.

Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoo, että Kanadassa Quebecin kaupungissa on paikallismedian tietojen mukaan puukotettu hengiltä ainakin kaksi ihmistä ja viisi on haavoittunut. Epäilty on poliisin mukaan saatu kiinni. Hänet on viety sairaalaan.

Hyökkäykset tehtiin ilmeisesti miekalla.

Radio Canadan mukaan puukotukset näyttävät tapahtuneen eri alueilla Quebecin vanhankaupungin ja parlamentin alueella.

The Guardian kertoo, että poliisi on pyytänyt ihmisiä pysymään sisätiloissa ja lukitsemaan ovet ja ikkunat. Epäilty tekijä on lehtitietojen mukaan noin 25-vuotias ja hän oli pukeutunut keskiaikaisiin vaatteisiin.

BBC:n mukaan paikalla olevat toimittajat ovat twiitanneet kuvia, joissa näkyy poliisien komentopiste parlamenttirakennuksen ulkopuolella.

Asiasta lisää hetken kuluttua.