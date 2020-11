Ranska suljettiin jälleen – katso kuvat autioituneista kaupungeista

Perjantaina Ranska aloitti toisen ”lockdowninsa” seitsemän kuukauden sisällä.

Keskiviikkona Ranskan presidentti Emmanuel Macron ilmoitti, että 67 miljoonan asukkaan Ranska siirtyy neljän viikon sulkutilaan perjantaista alkaen.

Johns Hopkinsin yliopiston seurannan mukaan Ranskassa on vahvistettu yli 1,37 miljoonaa koronatartuntaa ja yli 36 600 koronaan liittyvää kuolemantapausta. Kuluneen kuukauden aikana uusia tapauksia on todettu 773 316. Samassa ajassa koronaan on Ranskassa kuollut 4 619 ihmistä. Päivittäin uusia tapauksia on viime aikoina todettu noin 40 000.

Uusi sulkutila on monin osin samanlainen kuin kevään ensimmäinen totaalinen sulkutila, mutta myös eroavaisuuksia on. Nyt kaikki koulut ja päiväkodit pysyvät auki toisin kuin keväällä. Myös esimerkiksi lasten maskinkäyttömääräyksiä kouluissa on tiukennettu, kertoo France24.

Yliopistot jatkavat toimintaansa, mutta etänä. Kirkot, moskeijat ja temppelit pysyvät auki, mutta muita seremonioita kuin häitä ja hautajaisia niissä ei järjestetä. Hääjuhliin vieraita saa tulla vain kuusi ja hautajaisiin 30.

Puistoihin, metsiin, rannoille ja puutarhoille meneminen on sallittua, mutta vain jos asuu niistä alle kilometrin päässä.

Kahviloihin ja baareihin ranskalaisilla ei ole asiaa seuraavaan kuukauteen. Myös yksityisjuhlien järjestäminen ja kaikenlaiset kokoontumiset on kielletty.

Marseille oli tavallista hiljaisempi perjantaina.­

Marseille.­

Pariisin syke on rauhoittunut.­

Pariisi.­

Pariisi.­

Pariisi.­

Pariisi.­

Pariisi.­

Nizzan kuuluisa rantapromenadi.­

Ajaccio.­

Strasbourg.­