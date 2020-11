Ranska ja Saksa tiukensivat koronarajoituksiaan tällä viikolla. Muun muassa Italian uskotaan seuraavan pian perässä. Ulkomailla asuvat suomalaiset kertovat tunnelmistaan.

Ranskassa otettiin tällä viikolla käyttöön uusia rajuja rajoitustoimia koronapandemian hillitsemiseksi. Muun muassa ravintolat, baarit ja suuri osa liikkeistä suljetaan. Lisäksi ulkona liikkumista rajoitetaan ympäri vuorokauden.

Pariisissa asuva Jasmin Bergmark kertoo, että tunnelmat pääkaupungissa ovat yllättyneet.

– Kukaan ei uskonut, että tulee ihan näin raju päätös, että uudestaan joudutaan lockdowniin. Tosi yllättyneitä on kaikki, ja itsekin olen, Bergmark sanoo.

Pariisissa asuva Jasmin Bergmark kertoo olevansa tyytymätön Macronin hallituksen tapaan tiedottaa rajoituksista.­

Ulkonaliikkumiskiellon ollessa voimassa kaduille ei ole asiaa ilman pätevää syytä, joka tulee osoittaa niin kutsutulla lupalapulla. Kyseessä on sähköinen asiakirja, johon henkilö täyttää matkansa syyn, päivämäärän ja kellonajan. Yhdellä luvalla saa liikkua kerrallaan tunnin ajan.

– Niitä tarvitsee useamman päivässä. Jos vie lapset kouluun, käy kaupassa, ja mitä kaikkea, Bergmark luettelee.

Bergmarkin mukaan ranskalaiset ovat turhautuneita ja tulevat todennäköisesti rikkomaan rajoituksia. Lupalaput esimerkiksi mahdollistavat kikkailun ja hän uskoo, että ihmiset tulevat käyttämään tätä hyväkseen.

– Nyt jo moni sanoo, että jos siihen laittaa, että menee esimerkiksi auttamaan vanhempaa perheenjäsentä, siihen saa luvan. Varmaan kaikkia kyllästyttää, varsinkin kun on talvi edessä.

Orleansin kadut ammottivat tyhjyyttään edellisen ulkonaliikkumiskiellon aikaan.­

Ranskassa maskipakon rikkomisesta voi saada 135 euron sakon.­

Bergmark kritisoi Ranskan hallituksen toimia erityisesti tiedottamisen suhteen. Rajoituksista ilmoitetaan hyvin lyhyellä, parin päivän varoitusajalla. Maan koronatoimet ovat hänen mukaansa äkkinäisiä ja lyhytnäköisiä.

– Minusta tuntuu, että Macronin hallituksella ei ole mitään pitkäaikaista suunnitelmaa. Vielä kuukausi sitten suositeltiin, että kaikki saa mennä takaisin töihin. Nyt kaikki menee taas etätöihin takaisin.

Orleansissa asuva kuvataiteilija Leena Nousiainen toteaa, ettei uusissa rajoituksissa ole varsinaisesti mitään uutta. Ranskalaiset ehtivät totuttautua karanteenielämään jo keväällä ja maskipakko on ollut voimassa jo kuukausien ajan.

Nousiaisen mukaan rajoituksia valvotaan aktiivisesti. Orleansissa poliisit liikkuvat polkupyörillä neljän henkilön partioissa ja puuttuvat sääntöjen vastaiseen toimintaan. Esimerkiksi maskipakon rikkomisesta voi Ranskassa saada 135 euron sakon.

Ranskan Orleansissa asuva Leena Nousiainen toteaa, ettei tiukoissa rajoitustoimissa ollut mitään uutta kevääseen verrattuna.­

– Maskipakkoa ei enää niinkään tarvitse valvoa, mutta nyt kun lähdetään näiden lupalappujen kanssa taas liikkeelle, niin niitä varmasti taas valvotaan, Nousiainen arvelee.

Myös asiakkaiden määrää ruokakaupoissa on rajoitettu. Esimerkiksi Nousiaisen lähikaupassa, jonka hän arvioi noin 300– 400 neliömetrin kokoiseksi, ei saa olla kerrallaan yli 80 asiakasta.

– Ihmiset jonottivat kärryjen kanssa ulkona ja vartija päästi sisään sitä mukaa kun ihmisiä tuli ulos.

Nousiaisen huomasi torstaina kaupassa käydessään, että ihmiset ovat ryhtyneet hamstraamaan tulevaa ulkonaliikkumiskieltoa varten.

– Se oli ihan järkyttävän näköistä. Jengi ostaa niin kuin olisi kaksi joulua peräkkäin eikä pääse siinä välissä kertaakaan ulos, Nousiainen kuvailee.

Muun muassa ravintolat sulkevat ovensa koko Ranskassa.­

Myös Saksassa kiristetään rajoituksia rankalla kädellä. Muun muassa ravintolat, baarit ja monet kulttuuri- ja liikuntapaikat sulkevat ovensa maanantaina.

Saksan länsirajalla Dürenin kaupungissa asuva Olli Kääpä kertoo asuinalueensa olevan tällä hetkellä Saksan pahimpia koronakeskittymiä. Hänen mukaansa Saksan uudet rajoitukset eivät juuri kosketa häntä henkilökohtaisesti, sillä hän ei ole ravintoloissa viihtynyt aiemminkaan.

Kääpän mukaan saksalaiset ovat kurinalaista kansaa ja noudattavat muun muassa maskin käytöstä ja turvaväleistä annettuja määräyksiä kuuliaisesti.

– Ainahan löytyy niitä juhlijoita, jotka laittavat tilanteen sekaisin, Kääpä sanoo.

Saksalainen Olli Kääpä arvelee, että saksalaiset ovat kurinalaista kansaa ja suurin osa noudattaa rajoituksia kuuliaisesti.­

Berliinin lähistöllä Potsdamin kaupungissa asuva Veera Tiilikainen kertoo, että kaupat ovat tyhjentyneet taas kerran kuiva-aineista ja vessapaperista. Pandemia on vaikuttanut myös joukkoliikenteeseen, jossa vuoroja on peruttu ja kulkeminen on hankaloitunut.

Myös Saksassa on Ranskan tapaan rajoitettu kauppojen asiakasmääriä, ja maskittomat asiakkaat käännytetään ovelta takaisin. Tiilikaisen mielestä kuitenkin suuremmat rajoitukset, kuten ravintoloiden sulkeminen kokonaan, ovat yliampuvia.

– Tietysti kun miettii, kuinka paljon ihmisiä täällä asuu ja kuinka paljon luvut ovat nousseet, niin ehkä ne ovat osittain ihan tarpeellisiakin.

Veera Tiilikaisen mielestä rajoitukset ovat osin yliampuvia, mutta silti tarpeellisia.­

Saksassa rajoituksia valvotaan niin ikään tarkasti. Maskipakon rikkomisesta voi saada 150 euron sakon.

– Ensin puhutaan vähän kauniisti ja käsketään laittaa maski, mutta sitten alkaa tulla.

Saksa on laajasti tunnettu siitä, että maassa pidetään käteistä rahaa suuressa arvossa. Koronapandemia on muuttanut tilannetta ja pankki- ja luottokortit ovat yhä useammassa paikassa käypiä maksuvälineitä. Käteinen on silti Kääpän mukaan pääasiallinen maksuväline.

Berliini rajoitustoimien aikaan. Veera Tiilikaisen mukaan kyseinen katu on normaalisti kaupungin ruuhkaisin ja täynnä autoja.­

– Vähänkin isommissa kaupoissa lukee nyt, että suosittelemme korttimaksua. Se menee nyt siihen järkevämpään suuntaan tässäkin maassa, mutta ollaan siitä kyllä pitkästi jäljessä, Kääpä toteaa.

– Pienemmissä liikkeissä, joissa aiemmin ei ole korttimaksua ollut, nyt yhtäkkiä onkin. Kyllä se on vaikuttanut suuresti, Tiilikainen sanoo.

Italiassa on voimassa maanlaajuinen ulkonaliikkumiskielto yöaikaan. Lisäksi ulkona liikuttaessa on käytössä maskipakko. Roomassa asuva Nina Sarén kertoo havainneensa, että noin puolet ihmisistä käyttää FFP-luokiteltuja maskeja, jotka suojaavat myös käyttäjäänsä.

Ala- ja yläkoulut ovat Italiassa auki, mutta lukioissa läsnäolo on säädellympää. Opettajana työskentelevän Sarénin mukaan sääntöjä on vaihdettu viikon aikana viiteen kertaan.

– Viimeisimmän säännön mukaan 75 prosenttia oppilaista on kotiopetuksessa, eli neljännes saa olla koulussa.

Hän uskoo, että pian Italiassa nähdään samankaltaisia toimia kuin Ranskassa tällä viikolla.

– Luultavasti koko maa on kiinni maanantaista lähtien, Sarén arvelee.

Espanjan Aurinkorannikolla asuntoja välittävä Liisa Kuoksa toteaa, että koronatilanne Etelä-Espanjassa on parempi kuin annetaan ymmärtää.­

Espanjan Marbellassa kiinteistönvälittäjänä työskentelevä Liisa Kuoksa kertoo, että koronatilanne ei ole maassa niin paha kuin on annettu ymmärtää. Ei ainakaan Aurinkorannikon alueella.

– Jos iltayhdentoista ja aamukuuden välillä ei saa olla kadulla huvittelemassa, niin ei ole kyllä ennenkään oltu. Me eletään täällä normaalia elämää ja käydään töissä. Ainoa on, että ulkona liikuttaessa pitää käyttää maskia, Kuoksa sanoo.

Kuoksan työpaikka sijaitsee suomalaisten suosimassa Fuengirolan kaupungissa. Siellä koronatilanne näkyy ja kuuluu siten, että suomen kieltä ei kadulla kuule juuri puhuttavan. Turistien kato on näkynyt myös kiinteistö­kaupassa, mutta asuntoja liikkuu silti.

– Asuntokauppa on hiljaisempaa, mutta sitä tehdään. Suomalaisia asiakkaita ei kylläkään ole. Espanjalaiset ovat alkaneet ostamaan asuntoja ja on ruotsalaisia, saksalaisia, Kuoksa luettelee.