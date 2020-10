Perisuomalainen sana yllätti vaalilähetyksessä Yhdysvalloissa

Lordstownin pormestarin kasvomaskia koristi muun muassa Suomen lippu.

Pormestari Arno Hillin kasvomaskissa on Suomi-viittaus.­

Yhdysvaltalaisen NBC Newsin iltaohjelmassa vilahti Suomen lippu ja perisuomalainen sana ”sisu,” kun haastateltavana oli ohiolaisen Lordstownin pormestari Arno Hill. Hill oli peittänyt nenänsä ja suunsa mustalla kasvomaskilla, jossa oli Suomen lippu ja valkoisella ”sisu”.

Hilliltä kysyttiin, syyttikö hän presidentti Donald Trumpia siitä, että kaupunki oli menettänyt General Motorsin tehtaan.

– En ollenkaan. Minusta päätöksessä oli kyse liiketoiminnasta, Hill sanoo.

Hill esitellään Trumpin kannattajana, joka on keskittynyt uusien työpaikkojen luomiseen. Hill vei toimittajan ja kuvaajan GM:n uudelle tehtaalle, jossa on muun muassa tarkoituksena valmistaa akkuja sähkökäyttöisiä lava-autoja.

Tiedossa ei ole, miksi Hillin kasvomaskissa on viittauksia Suomeen.

Hill esiintyy alla olevassa videossa, alkaen kohdasta 17:50.

Lordstown on noin 3 200 asukkaan kylä Trumbull Countyn piirikunnassa, Ohiossa. General Motorsin tehtaassa valmistettiin autoja vuodesta 1966 aina vuoteen 2019 asti. GM oli suurin työllistäjä.

Hill kertoi NPR:n haastattelussa viime vuonna, että jotkut olivat joutuneet muuttamaan muualle, kun työt tehtaalla loppuivat.

– Sanoisin, että on ainakin kahdeksasta kymmeneen perhettä, jotka ovat muuttaneet tai General Motorsilla työskennellyt on muuttanut ja muut seuraavat. Joten ihmisiä on muuttanut.