CNN: Yhdysvalloissa tuhansia äänestys­lippuja kadonnut mystisesti vaa’ankieli­osavaltiossa: ”Jotain on tapahtunut. Emme tiedä mitä”

Postiviranomaiset ovat tietämättömiä ongelmista. Vaalijohtaja tiedostaa ongelmat liiankin hyvin.

Yhdysvaltalaismedia CNN uutisoi, että jopa lähes 10 000 postiäänestyslomaketta on joutunut teille tietämättömille Pennsylvanian osavaltiossa vain kolme päivää ennen Yhdysvaltain presidentinvaalien alkamista.

CNN:n mukaan Butlerin piirikuntaan lähetettyjä postiäänestyslomakkeita on jäänyt saapumatta äänestäjille, mikä on aiheuttanut puhelinsoittojen vyöryn paikalliselle vaaliviranomaiselle.

Soittoja kerrotaan olleen jopa yli 10 000, minkä perusteella hukkaan joutuneita postiäänestyslomakkeita voi CNN:n mukaan olla tuhansia. Useat huolestuneista äänestäjistä tosin ovat kyselleet useita kertoja äänestyslomakkeidensa perään.

CNN:n mukaan postiviranomaiset ovat tietämättömiä nyt raportoiduista ongelmista, mutta Butlerin piirikunnan vaalijohtaja Aaron Sheasley tiedostaa tilanteen.

– Postin ja Pittsburghin lajittelukeskuksen välillä on tapahtunut jotain. Emme tiedä mitä.

Sheasley ei ole kommentoinut, kuinka moneen äänestäjään tilanne voi pahimmillaan vaikuttaa.

– Emme ole antaneet mitään tietoja lukumääristä, koska emme yksinkertaisesti tiedä.

Pennsylvania on yksi vaa’ankieliosavaltioista, joista saatavien valitsijamiesten määrä vaikuttaa merkittävästi presidentinvaalien lopputulokseen. Pennsylvanian tapauksessa pelissä on 20 valitsijamiestä. Voittoon tarvitaan 270 valitsijamiestä.

Postiviranomaisten mukaan missään ei kuitenkaan ole pyörimässä unohdettua pinoa äänestyslomakkeita, joka olisi jäänyt toimittamatta äänestäjille.

CNN kertoo Butlerin piirikunnassa asuvan noin 150 000 rekisteröityä äänestäjää. Vaaliviranomaiset kertoivat torstaina järjestetyssä tiedotustilaisuudessa, että postiäänestyslomakkeita on lähetetty Butleriin noin 40 000 kappaletta. Näistä noin 21 300 on jo palautunut vaaliviranomaisille. Loppujen postiäänestyslomakkeiden kohtaloon tiedotustilaisuus ei tuonut lisävaloa, sillä viranomaiset eivät tiedä kuinka moni postiäänestykseen osallistuva on jo ratkaisunsa tehnyt ja laittanut lomakkeen postiin.

Vuoden 2016 presidentinvaaleissa Donald Trump vei Butlerin piirikunnan äänistä 66 prosenttia ja hänen vastaehdokkaansa Hillary Clintonin äänisaalis jäi 29 prosenttiin.

Butlerin piirikunnan vaalijohtaja Aaron Sheashely vakuuttaa CNN:lle, että tilanteen selvittely on täydessä vauhdissa ja viranomaiset pyrkivät tekemään kaikkensa, että kaikki halukkaat äänestäjät pystyvät jättämään äänensä määräaikaan mennessä.