Yhdysvalloissa on jälleen rikottu ennätys uusien korona­tartuntojen määrissä

Uusia koronatartuntoja on todettu noin 94 000 kappaletta.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Yhdysvalloissa on jälleen rikottu uusi ennätys päivittäisissä koronatartuntojen määrissä. Viimeisimmän vuorokauden aikana Yhdysvalloissa on todettu noin 94 000 uutta koronavirustartuntaa.

Johns Hopkinsin yliopiston mukaan uusia tartuntoja raportoitiin perjantaina peräti 94 125.

Edellisen kerran ennätys rikkoutui vain vuorokautta aikaisemmin, jolloin Yhdysvalloissa todettiin yli 91 000 uutta koronatartuntaa.

Yhdysvalloissa jo yli 9 miljoonaa ihmistä on saanut koronavirustartunnan. Virukseen liittyviä kuolemia on lähes 230 000. Yhdysvalloissa on tilastoitu määrällisesti eniten tartunnan saaneita ja virukseen liittyviä kuolemia maailmassa.

Lisää aiheesta hetken kuluttua.