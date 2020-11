Yhdysvaltain tulevasta presidentistä päätetään Pennsylvanian Levittownin kaltaisissa esikaupungeissa. Ilta-Sanomat lähti kysymään, mitä äänestäjät siellä ajattelevat.

Donald Trump pitää kampanjatilaisuuksissaan pitkiä monologeja, joissa sekoittuvat monet tyylilajit. Oli vaikea arvioida, pyrkikö hän huumoriin puhuessaan Pennsylvanian Johnstownissa 13. lokakuuta.

– Voinko pyytää teiltä pientä palvelusta? Esikaupunkien naiset, voisitteko pitää minusta? Jooko? Jooko? presidentti aneli ja jatkoi jo hieman turhautuneisuutta äänessään:

– Pelastin hemmetin asuinalueenne!

Huumoria tai ei, kommentti paljasti Trumpin uudelleenvalintakampanjan tärkeimmän kohderyhmän. Hän yrittää vedota suburbeihin eli esikaupunkeihin, joissa noin puolet Yhdysvaltain äänestäjäkunnasta asuu. Niiden on arvioitu olleen monissa vaaleissa ratkaisuasemassa, niin myös nyt.

Trump pyrkii hyödyntämään kampanjassaan pelkoa ja ennakkoluuloja. Kun rasismin ja poliisiväkivallan vastaiset mielenosoitukset levisivät kesällä koko Yhdysvaltoihin, varoitti Trump mellakoitsijoiden tulevan kaupunkien keskustoista esikaupunkialueille.

– Laki ja järjestys! Trump toisteli kerta toisensa jälkeen.

Fraasi toi Richard Nixonille voiton 1968, kun Yhdysvalloissa edellisen kerran elettiin laajojen levottomuuksien aikaa. Mutta voisiko sama viesti toimia 52 vuotta myöhemmin?

Parasta kai kysyä suoraan.

Levittownissa koko ikänsä asunut perheenäiti Robin DiTommaso ei ole vielä päättänyt ketä äänestää, mutta hän sanoo olevansa taipumassa Joe Bidenin kannalle.­

Robin DiTommaso, 37, on kolmen lapsen äiti. Hän on asunut Philadelphian esikaupungissa Levittownissa koko ikänsä. Neljä vuotta sitten Hillary Clintonia äänestänyt DiTommaso ei ole vielä päättänyt, kenelle äänensä nyt antaa.

Harkitsetko äänestäväsi Trumpia, koska hän voi pitää sinut turvassa?

– En. Hän ei ole täällä eikä tänne tule, joten en tiedä, miten hän voisi sen tehdä, DiTommaso sanoo kotipihallaan.

Levittownin asukas osoittaa pihallaan tukensa demokraattisen puolueen ehdokkaille.­

Amerikkalaisen suburbin tarinassa Pennsylvanian Levittownilla on erityinen paikka.

Muuttoliike kaupunkien keskustoista niiden liepeille alkoi jo 1800-luvulla raideliikenteen kehityksen myötä. Sitä kiihdytti amerikkalainen ihanne maaseutumaisesta elämäntavasta.

Kaupunkien keskiluokkaiset toimistotyöläiset saattoivat vetäytyä työpäivänsä päätteeksi raitiovaunulla esikaupunkeihin pakoon keskustan saasteita ja rikollisuutta. Omakotitalosta tuli amerikkalaisen unelman symboli. Siihen oli kuitenkin varaa vain murto-osalla väestöstä.

Vasta toisen maailmansodan jälkeen unelmasta alkoi tulla totta suurille massoille. Autojen yleistyminen, rakennustekniikan kehittyminen ja halpa maa loivat olosuhteet, joissa miljoonat rintamalta palanneet miehet saattoivat siirtää kasvavan perheensä esikaupunkeihin.

Rakennusurakoitsija Abraham Levitt sekä hänen poikansa William ja Alfred hyödynsivät tämän kehityksen tehokkaammin kuin ketkään muut.

William Lewitt suunnitteli Lewittownista yhteisöllisen paikan.­

Levittit olivat keränneet toisen maailmansodan aikana kokemusta tehokkaasta rakentamisesta, kun he urakoivat Virginiaan taloja laivaston henkilökunnalle. Sodan jälkeen he hioivat työskentelytapojaan New Yorkin lähellä Long Islandilla, jonne nousi ensimmäinen Levittown.

Pennsylvanian Levittownista tuli Levittien kruununjalokivi. Kun he kuulivat, että 30 kilometrin päähän Philadelphiasta oli nousemassa uusi, jättimäinen terästehdas, ostivat he alueelta 2 300 hehtaarin edestä parsakaali- ja pinaattipeltoja.

Vuosien 1950 ja 1960 välillä 20 miljoonaa ihmistä toteutti amerikkalaisen unelmansa muuttamalla suburbeihin. Levittowniin heistä asettui 60000.­

Levittownista tuli Amerikan suurin täysin suunniteltu kaupunki. Se oli jaettu kuuteen alueeseen, joista jokaisella oli oma peruskoulunsa. Yhdenkään lapsen ei pitänyt kävellä kouluun yli mailin matkaa tai ylittää valtatietä.

Kaupungissa oli kuusi yleistä uima-allasta ja Yhdysvaltain itäisen puolen suurin ostoskeskus. Abraham Levitt pyrki luomaan kaupunkiinsa yhteisöllisyyttä. Naapurustoilla oli omat palloilujoukkueensa, ja piha-aitojen pystytys oli kielletty.

Talomalleja oli vain kuusi, ja niitä rakennettiin massatuotantona. Jokaisella rakentajaryhmällä oli oma tehtävänsä. Yksi porukka valoi perustukset ja siirtyi seuraavaan taloon. Sen jälkeen tontille tuli seuraava porukka pystyttämään rungon. Yhden miehen tehtävä oli ainoastaan pultata pesukoneet lattiaan.

Rakennusurakka alkoi maaliskuussa 1952, ja joulukuussa 1957 viimeinen 17 311 talosta oli valmis. Taloja valmistui siis keskimäärin 250 kuukaudessa. Talot myytiin loppuun sitä mukaa kun ne valmistuivat. Asunnot olivat halpoja, ja sotaveteraanit saivat edullisia asuntolainoja.

Ensimmäiset Levittownin asukkaat muuttivat mudan keskelle.­

Levittownissa oli alkuun vain neljä talotyyppiä. Myöhemmin lisättiin kaksi.­

Vuosien 1950 ja 1960 välillä 20 miljoonaa ihmistä toteutti amerikkalaisen unelmansa muuttamalla suburbeihin. Levittowniin heistä asettui 60 000.

John Danaher muutti Levittowniin 1955 kolmevuotiaana, kun hänen perheensä talo siellä valmistui. Hänen insinööri-isänsä oli maksanut 11 000 dollarin talosta sadan dollarin käsirahan.

Perheessä oli kolme lasta, ja Levittownissa syntyi kaksi lisää. Kaupunki oli täynnä kasvavia perheitä.

– Tämä oli mahtava paikka kasvaa, Danaher sanoo.

Danaherien tonttinaapureina olivat Lahdesta Yhdysvaltoihin muuttaneet Uosikkiset. John soitti Uosikkisten pojan Davidin kanssa ensimmäisen keikkansa näiden pihalla. David Uosikkisesta tuli sittemmin menestysyhtye The Hootersin rumpali.

John ja James Danaher viettivät Levittownissa onnellisen lapsuuden. Heidän naapurissaan asuivat suomalaislähtöiset Uosikkiset.­

– Davidin vanhemmat olivat ainoat aikuiset, joita saimme kutsua heidän etunimillään. Kukaan ei osannut lausua heidän sukunimeään.

Levittownin asukkaat edustivat eri uskontoja ja kansallisia taustoja, mutta yhdeltä ihmisryhmältä oli sinne pääsy kielletty. Mustaihoiset eivät saaneet ostaa eivätkä vuokrata alueelta asuntoja.

Sääntö perustui valtion rahoitusehtoihin, mutta William Levittin katsotaan tukeneen sitä.

– Juutalaisena ajatuksissani tai sydämessäni ei ole tilaa rotuennakkoluuloille, mutta olen saanut tietää, että jos myymme yhdenkin talon mustalle perheelle, 90 tai 95 prosenttia valkoisista asiakkaistamme ei muuta yhteisöön, Levitt kirjoitti.

– Yrityksemme asenne on yksinkertaisesti tämä: voimme ratkaista asunto-ongelman tai voimme ratkaista rotuongelman, mutta emme voi yhdistää niitä kahta.

Yksikerroksinen omakotitalo Deepgreen Lanella ei erotu muista Levittownin taloista kuin hieman keskimääräistä heikomman kuntonsa takia. Koira haukkuu vihaisesti aitauksessa talon pihalla.

Talo on kuitenkin Levittownin kuuluisin. Musta Meyersin perhe osti asunnon toiselta perheeltä ja muutti sinne 1957. Seurasi kuukausia jatkuneita levottomuuksia. Meyersin talon ikkunan läpi heitettiin kivi, ja heidän pihallaan poltettiin ristejä.

Daisu ja William Myers olivat ensimmäiset mustat asukkaat Levittownissa.­

Daisy ja William Myersin talo ei ole muuttunut paljon.­

Youtubesta voi katsoa tuolloin kuvatun dokumenttielokuvan, jossa haastatellaan Levittownin asukkaita aiheesta. Jotkut puolustavat Meyerseja, jotkut sanoivat suoraan haluavansa mustien pysyvän poissa kaupungistaan.

– Minulle yksi tärkeimmistä syistä muuttaa tänne oli se, että tämä on valkoinen yhteisö, perheenäiti sanoo.

Lopulta Pennsylvanian osavaltio puuttui asiaan ja lopetti Meyerseihin kohdistuneen häirinnän. Perhe asui Levittownissa useita vuosia.

Levittownin asukkaista mustaihoisia on edelleen vain noin neljä prosenttia. Se heijastelee ympäröivän seudun tilannetta. Mustaihoisten osuus on samaa luokkaa myös Bucksin piirikunnassa, johon Levittown kuuluu.

West Chesterin yliopiston maantieteen professori Suzanne Dayanim on tutkinut Levittownia ja amerikkalaisia esikaupunkeja. Hänen mukaansa esikaupunkien kehityksen myötä amerikkalaisista on tullut pelokkaampia.

Levittownin ensimmäiset asukkaat muuttivat sinne ahtaista kaupungeista, joissa he olivat tottuneet käyttämään julkisia fasiliteettejä. Ajan kuluessa Levittien ruokkima yhteisöllisyys rapisi.

Pihoille alkoi nousta koripallotelineitä, ja pelit puistoissa vaihtuivat omiin heittoharjoituksiin.

Yksityiset uima-altaat söivät julkisten uimaloiden suosiota, ja ne sulkeutuivat yksi toisensa perään. Uima-altaita suojaamaan pystytettiin aitoja, vaikka alkuperäiset säännöt kielsivät ne.

– Uima-altaiden ja kiipeilytelineiden rakentaminen takapihoille oli valtava taloudellinen moottori koko maassa. Pohjalla oli halu tehdä esikaupungeista turvallisemman tuntuisia, Dayanim sanoo.

” Esikaupungeista on tullut paikkoja, jotka kannustavat eristäytymiseen.

Kehityksen sivuvaikutuksena amerikkalaiset kohtasivat yhä harvemmin ennalta tuntemattomia ihmisiä. Se oli omiaan ruokkimaan pelkoja ja ennakkoluuloja – varsinkin, koska esikaupunkialueet olivat varsin homogeenisiä.

– Esikaupungeista on tullut paikkoja, jotka kannustavat eristäytymiseen, Dayanim sanoo.

Tämä on tunne, johon Trump iskee. Hän on varoittanut, että demokraattinen puolue haluaa kaavoittaa esikaupunkeihin edullisia asuntoja. Jokainen amerikkalainen osaa lukea rivien välistä, että Trump viittaa vähemmistön edustajien muuttoon esikaupunkeihin.

Kun Black lives matter -mielenosoitus saapui rikkaaseen esikaupunkiin St. Louisissa, siellä asuva pariskunta uhkasi kulkuetta aseilla. He pääsivät republikaanien puoluekokoukseen esittämään tukensa Trumpille.

Tilanne kärjistyi St. Louisissa kun talonomistajat uhkasivat Black lives matter -protestin osanottajia aseilla kesäkuussa 2020.­

Levittown on monin tavoin jäänyt jälkeen amerikkalaisten suburbien kehityksestä. Sen talokanta on nykyisellä mittapuulla vaatimatonta, vaikka useimmat asukkaat ovat remontoineet ja laajentaneet alkuperäisiä talomalleja.

Uusia taloja ei näy. Miksi kukaan haluaisi rakentaa modernin omakotitalon pienelle tontille laatikkotalojen keskelle?

Kaupungin synnyn takana ollut terästehdas ajoi toimintansa alas jo 90-luvulla. Ei Levittownista silti mitään slummia ole tullut. Alueen asukkaat kuuluvat tulotasonsa puolesta alempaan keskiluokkaan.

Kuten monet muut Levittownin asukkaat, myös John McGowan, 55, on asunut Levittownissa koko ikänsä. Hän muutti takaisin lapsuudenkotiinsa isänsä kuoltua.

McGowanin arvomaailmassa työnteko on tärkeää. Se on hänelle syy äänestää Trumpia.

John McGowan pitää Donald Trumpista.­

” Trump sanoo luovansa hyviä työpaikkoja.

– Trump sanoo luovansa hyviä työpaikkoja. Ilman hyvää työpaikkaa ihmisellä ei ole mitään, McGowan sanoo.

– Minusta pitäisi olla niin kuin hyvinä aikoina Englannissa. Presidenttinä saisi olla ikuisesti, kuolemaan asti.

Eikö Barack Obama olisi silloin yhä presidentti?

– En äänestänyt Obamaa. En ole ennakkoluuloinen, minulla on mustia ystäviä. En ole pätkääkään ennakkoluuloinen, mutta Obama oli senaattorina kaksi kuukautta, koska hänen edeltäjänsä kuoli. Sitten hänellä kävi tuuri ja hän voitti sai mustien äänet ja pääsi sisään.

Todellisuudessa Obama oli senaattorina lähes neljä vuotta. Hänen edeltäjänsä ei kuollut vaan jätti tavoittelematta jatkokautta. Obama sai 2008 presidentinvaaleissa 10 miljoonaa ääntä enemmän kuin John McCain.

Neljä vuotta sitten Trump voitti esikaupunkien äänet niukasti prosentein 47–45. Levittownissa Hillary Clinton sai hieman Trumpia enemmän ääniä.

Mielipidetiedustelut osoittavat, että Trump on menettänyt kannatustaan esikaupungeissa selvästi. Se uhkaa sinetöidä hänen kohtalonsa.

Esikaupungit liikkuivat demokraattisen puolueen suuntaan jo vuoden 2018 välivaaleissa. Muutoksen takana olivat ennen kaikkea naiset.

” Muutoksen takana olivat ennen kaikkea naiset.

Heitä ärsyttivät Trumpin muukalaisvastaisuus ja aikeet heikentää terveysvakuutuksia.

Nyt esikaupunkien naiset ovat mittausten mukaan todella kääntäneet selkänsä Trumpille. New York Timesin tuore mielipidetutkimus osoitti, että Pennsylvanian tapaisissa vaa’ankieliosavaltioissa he kannattavat Joe Bidenia peräti 23 prosenttiyksikön erolla.

Demokraattien mielipidemittaaja Anna Greenberg on erikoistunut esikaupunkien naisiin. Hän arvioi Politicon haastattelussa, että Trumpilla on ryhmästä vanhentunut kuva. Esikaupungit kasvavat ja muuttuvat monimuotoisemmiksi ympäri Amerikkaa.

Carol Hagerty äänesti ennakkoon Joe Bidenia.­

– Ei esikaupungeissa ole monoliittista ryhmää valkoisia naisia, jotka lukitsevat ovensa, asettavat varashälyttimensä ja pelkäävät valtaavia muukalaislaumoja. Eivät he yksinkertaisesti näe elämää sillä tavalla, Greenberg sanoi.

Yksi Trumpin vastustajista on Levittownissa kasvanut ja sinne uudelleen muuttanut Carole Hagerty, 60. Hän kävi jättämässä äänestyslippunsa paikallisessa palvelukeskuksessa.

– Se hullu pitää saada viralta! hän huudahtaa.

– Kun Trump oli ehdolla neljä vuotta sitten, oli hänellä alkuun jotain kelvollista sanottavaa, mutta kun hän jatkoi puhumista, tajusin hänen olevan hullu. Hän on seksistinen, pettävä, egoistinen, valehteleva, tekopyhä rasisti.

Tätä mielipidettä ei taida presidentin anelu muuttaa.