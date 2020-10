Kumpi tahansa heistä voi vielä voittaa – tässä ovat vaihtoehdot, miten Yhdysvaltain vaaleissa voi käydä

Bidenilla on useita teitä voittoon. Trumpin on vedettävä valttikortteja hihastaan.

Pian on se hetki, kun koko maailman katseet kohdistuvat muutamaan isoon ja keskisuureen amerikkalaiseen osavaltioon.

Ne ovat kaikille tuttuja niminä: Florida, Pennsylvania, Ohio, Michigan, Pohjois-Carolina, Arizona, Wisconsin...

Ensi tiistaina niiden merkitys maailman tapahtumakentässä on suhteettoman suuri, koska osavaltioiden äänestäjät päättävät, kuka on Yhdysvaltain seuraava presidentti.

Jos mielipidemittaukset ovat vähänkään oikeassa, se on Joe Biden.

Tätä kirjoittaessa viisi päivää ennen vaaleja Donald Trumpin kannatusnousu ei ole materialisoitunut. Vaikka Trump vielä nousisikin, Biden on silti ennakkosuosikki. Monta asiaa pitää tapahtua yhtä aikaa, jotta Trump voittaisi.

Yhdysvaltain vaalien tulosennusteet voikin kiteyttää kahteen vaihtoehtoon:

1. Joe Biden voittaa selvästi.

2. Joe Biden ei voita selvästi. Mittaukset voivat olla väärässä. Voittajan löytäminen voi viivästyä, koska monissa osavaltioissa postiääniä voidaan laskea koko viikko. Tämä vaihtoehto sisältää mahdollisuuden, että Trump voi kivuta niukkaan voittoon.

Jos mielipidemittaukset ovat vähänkään oikeassa, Yhdysvaltojen seuraava presidentti on Joe Biden.­

Vaihtoehto 1

Voittaja tarvitsee vaaleissa taakseen 270 valitsijamiestä. Yhdysvaltain vaalimatematiikka on yksinkertaista yhteenlaskua, jossa ehdokkaiden pottiin lisätään heidän voittamiensa osavaltioiden valitsijamiehet, kunnes toinen ylittää rajan.

Lähtökohdaksi otetaan oheinen kartta, jonka on laatinut mielipidemittausten keskiarvoja laskeva RealClearPolitics-sivusto.

Jos Biden voittaa kaikki osavaltiot, jotka Hillary Clinton voitti neljä vuotta sitten, eli myös Nevadan, Minnesotan ja New Hampshiren, hän tarvitsee taakseen enää vain Pennsylvanian, Michiganin ja Wisconsinin, ja hän on uusi presidentti.

Hän johtaa kaikissa näissä kuudessa keskeisimmässä osavaltiossa keskimäärin noin neljällä prosenttiyksiköllä. Michiganissa ja Wisconsinissa pitää tapahtua jotain hyvin erikoista, jotta Biden häviäisi.

Vaikka Biden kompuroisi Pennsylvaniassa, hän voi silti korjata potin voittamalla Arizonan sekä yhden vaalipiireistä Nebraskassa tai Mainessa, jotka jakavat valitsijamiehensä vaalipiirikohtaisesti.

Tämä yhteenlasku toisi Bidenille täsmälleen 270 valitsijamiestä.

Mikäli Biden veisi vaalien jättipoteista Floridan tai jopa Texasin, kisa olisi ohi nopeasti.

Kysymysmerkki Bidenin voiton tiellä on lähinnä se, ovatko mittaukset sen verran väärässä, että kisa meneekin tasaiseksi.

Trumpin voitto on mahdollinen, mutta sen saavuttaminen on käytännössä vaikeaa.­

Vaihtoehto 2

Donald Trumpin mahdollisuuksia voittaa peilataan usein hänen vuoden 2016 yllätysvoittoonsa. Republikaaneille mielipidemittauksia tehnyt Whit Ayres käytti pokeritermejä tilanteen kuvailuun:

– Vuonna 2016 hänen mahdollisuutensa olivat samaa luokkaa kuin vetää pokerissa kortti, joka täydentää suoran keskelle kättä.

Eli jos kädessä on kortit 5, 6, 8 ja 9, pelaaja saavuttaa suoran vain vetämällä seiskan, mikä on todella vaikeaa.

– Kyse tänä vuonna on siitä, pystyykö hän vetämään tällaisen suoran kaksi kertaa peräkkäin, Ayres luonnehti.

– Se on mahdollista, mutta käytännössä vaikeaa.

Trump on kampanjoinut voimakkaasti myös Nevadassa, Minnesotassa ja New Hampshiressa, jotka Clinton siis kykeni voittamaan. Hän suuntaa tarmonsa erityisesti Pennsylvaniaan katkoakseen Bidenin voittotien. Florida on hänelle melkein pakkovoiton paikka, samoin Ohio ja Pohjois-Carolina. Nekään eivät yksin riitä, vaan Trumpin pitäisi pystyä nappaamaan myös pari muuta osavaltiota, joissa hän on ollut pahimmin jäljessä Bidenia.

– Jos mittaukset eivät tasoitu väittelyn jälkeen ... tulemme oikeastaan pisteeseen, jossa Trumpin ainoa mahdollisuus voittoon on iso mittausvirhe, isompi kuin 2016 (tai jos vaalit varastetaan jollain tavoin), kirjoitti vaaliennustesivusto FiveThirtyEightin perustaja Nate Silver Twitterissä.

Lisävaihtoehto

Etukäteen on spekuloitu runsaasti myös kolmannella vaihtoehdolla, että voittaja ratkaistaisiin oikeustaisteluilla ja jopa äänivallan ottamisella pois kansalaisilta.

Tämä voisi tapahtua esimerkiksi tavalla, jonka Atlantic-lehti esitteli kohua aiheuttaneessa jutussaan syyskuussa:

Oletetaan, että tulos jää kiinni vain yhdestä tai korkeintaan muutamasta osavaltiosta, kuten Pennsylvaniasta ja/tai Wisconsinista. Niiden postiäänten pätevyys voidaan riitauttaa, jos äänestäjä on allekirjoittanut äänen epäselvästi tai unohtanut sulkea lipukkeen kahteen kirjekuoreen. Ääni voi postin takia saapua myös liian myöhään.

Kummallakin kampanjalla on juristiarmeijansa, jotka veisivät kiistat oikeuteen. Jos kiistat päätyvät korkeimpaan oikeuteen, se saattaa tuoreen tuomarin Amy Coney Barrettin avulla ratkaista kiistat Trumpille.

Jos tilanne on niin kiemurainen, että ratkaisun saaminen kestää, pian alkaa lähestyä takaraja, jolloin valitsijamiehet pitää joka tapauksessa valita. Se on tänä vuonna 8. joulukuuta.

Silloin voi tapahtua jotain erittäin poikkeuksellista, mutta täysin laillista: osaval­tioparlamentti voi päättää, että se ohittaa vaalituloksen, koska sitä ei ole, ja nimeää itse valitsijamiehet. Atlanticin haastattelema pennsylvanialainen republikaaniedustaja myönsi, että tällaisesta vaihtoehdosta oli keskusteltu.

Sekä Pennsylvaniassa että Wisconsinissa ovat republikaanit vallassa. He nimeäisivät valitsijamiehet äänestämään Trumpia. Kummassakin osavaltiossa on kuitenkin demokraattikuvernööri, joka voisi kiistää päätöksen ja valita omat valitsijamiehet kannattamaan Bidenia.

Seuraavaksi kiistaa ratkottaisiin liittovaltion kongressissa, jossa vahvoilla olisi se puolue, joka olisi saanut enemmistön samoissa marraskuun vaaleissa, joissa presidenttiä ei saatu valittua. Joka tapauksessa maa voisi olla jopa tammikuuhun asti perustuslaillisessa kriisissä.

Jopa sellainen mahdollisuus on teoriassa olemassa, että kiistaa ei saada ratkaistua ennen kuin Trumpin ensimmäinen presidenttikausi päättyy 20. tammikuuta 2021. Tällöin edustajainhuoneen puheenjohtajasta tulisi väliaikainen presidentti.

Vaalien syöksymistä kaaokseen on pidetty etäisenä mahdollisuutena – mutta ei mahdottomana.