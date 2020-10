Asiantuntija: Saksan ja Ranskan koronatilanne lähti käsistä erityisesti kahdesta syystä

Koronapandemian kasvu näkyy nyt ympäri Eurooppaa. Muun muassa Saksassa ja Ranskassa otetaan käyttöön voimakkaita rajoituksia. Asiantuntija kertoo, miksi koronatilanne on pahentunut ja mitä Suomessa voidaan oppia muiden maiden virheiltä.

Ranskassa astuvat perjantaina voimaan koko maan laajuiset rajoitustoimet, joilla yritetään hillitä koronaviruksen leviämistä maassa. Kuukauden ajan vain välttämättömät kaupat saavat olla auki, eikä kotoa saa poistua kuin töihin tai muusta välttämättömästä syystä.

Myös Saksassa osavaltiot ovat sopineet kuukauden kestävistä rajoituksista. Maanantaina alkava sulku koskee muun muassa ravintoloita, teattereita, kuntosaleja ja uimahalleja.

Saksan päivittäiset uudet koronatartuntaluvut ovat nousseet yli 10 000:een, mutta viranomaiset ovat varoittaneet, että loppuviikosta tartuntoja voi olla jo yli 20 000 päivässä.

Saksassa yhteiskunta on sulkeutumassa ainakin kuukaudeksi. Jos hallituksen asettamia rajoituksia rikkoo, siitä seuraa sakkoja.­

Torstaina Saksassa raportoitiin yli 16 000 uutta koronavirustartuntaa. Lisäksi tehohoidossa olevien potilaiden määrä on tuplaantunut 10 päivässä.

– Saksassahan tilanne on parempi kuin esimerkiksi Ranskassa ja Belgiassa, mutta siellä pyritään toimimaan hieman enemmän etuajassa, ja lienee tarkoitus, että tämä kuukausi riittää ja sen jälkeen saksalaiset pystyisivät viettämään joulua normaalimmin, kertoo virologian professori Olli Vapalahti Helsingin yliopistosta.

– Saksassa tartuntojen määrä on kasvanut sen verran kovasti, että jos ei nyt toimita, niin sitten ollaan samassa tilanteessa kuin Ranskassa, Vapalahti jatkaa.

Olli Vapalahti on optimistinen Suomen koronatilanteen suhteen. ”Tällä hetkellä tilanne on Suomessa tasoittumassa, eli tässä on mahdollisuus pitää tämä kurissa”.­

Koronan toinen aalto koettelee Ranskaa vielä Saksaakin ärhäkämmin. Maassa todetaan yli 36 000 tartuntaa päivässä. Päiväkohtainen koronakuolleisuus Ranskassa on nyt korkeimmillaan sitten huhtikuun.

Vapalahden mukaan Ranskan ja Saksan pahaksi äitynyt koronatilanne selittyy kahdella asialla.

– On varmaan yhdistelmä sitä, että kokoontumisrajoituksia purettiin vähän ylioptimistisesti liian aikaisin ja sitten toisaalta suosituksia ei ole noudatettu. Euroopassa hengähdettiin vähän liian aikaisin tämän koronatilanteen kanssa.

– Samantyyppinen ongelma on kaikissa Euroopan maissa, että nuorten ikäluokkien tapausmäärät ovat kasvaneet ensin ja sitten kun tartuntamäärät kasvavat riittävän isoiksi, niitä kaikkia tartuntaketjuja ei pystytä kontrolloimaan ja silloin tartunnat valuvat riskiryhmiin.

Ranskassa baarit ja ravintolat sekä osa kaupoista suljetaan perjantaista alkaen ja liikkumista alueiden välillä rajoitetaan.­

Vapalahti näkee, että Saksan ja Ranskan tiukat rajoitustoimet ovat nyt tarpeen.

– Pakon edessä tietysti näitä toimia tehdään, vaikka tiedetään, että se tekee kipeää taloudelle, mutta on kuitenkin huonoista vaihtoehdoista parempi.

Koronatilanne on huonontunut nopeasti myös muun muassa Tshekissä ja Belgiassa. Molemmissa maissa todettiin torstaina noin 13 000 uutta koronatartuntaa.

– Ehkä parhaiten ongelma nähdään esimerkiksi Tshekissä, missä saatiin torjuttua ensimmäinen aalto rajoitustoimilla, ja sitten juhlittiin ikään kuin pandemian loppumista ja ajateltiin, että voidaan toimia niin kuin ennenkin.

– Vähän aikaa sitä pystytäänkin kontrolloimaan, mutta kun tartuntamäärät kasvavat tietyn rajan yli, niin tilanne vyöryy hallitsemattomasti riskiryhmiin. Seuraukset tulevat siis jälkijunassa.

Vapalahti muistuttaa, että maskisuosituksen noudattaminen on edelleen tärkeää.­

Vapalahti näkee, että Suomella olisi opittavaa esimerkiksi Ranskan ja Saksan tilanteesta, jossa ainoaksi vaihtoehdoksi jäi käytännössä koko yhteiskunnan sulkeminen.

– Tämä on hyvä esimerkki, mitä emme halua Suomeen ja minkä takia lievemmät rajoitukset ja kontrollitoimet ovat tärkeitä. Näillä estetään se, ettemme joudu samaan tilanteeseen.

– On aina hyvä, jos voi oppia muiden virheistä, niin ei tarvitse tehdä niitä itse. Ja tässä tilanteessa meillä on tämä etulyöntiasema, että me tullaan vähän jäljessä, ja että Suomi on harvaan asuttu maa.

Vapalahti ymmärtää, että koronatilanne voi alkaa jo kyllästyttää, mutta pitää tärkeänä, että suosituksia, kuten kasvomaskin käyttöä, jaksettaisiin edelleen noudattaa.

– Se on selvää, että ihmiset ovat väsyneitä tähän tilanteeseen, mutta toivottavasti voidaan Suomessakin nähdä, että meillä on se etu, että voidaan nähdä näitä vaihtoehtoja etukäteen muista maista. Alueelliset ja yksittäiset rajoitukset, niin ikäviä kuin ne ovat yksittäisille elinkeinoille, niin ehkä ne ovat pienempi paha kuin, että yhteiskuntaa joudutaan vielä enemmän sulkemaan.