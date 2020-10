Brian Williams, 20, ja monet hänen kaltaisensa politiikkaan pettyneet ovat Bidenin kampanjalle suurempi uhka kuin Trump – IS vaali­kiertueella Yhdysvalloissa

Mustaihoisten äänestysprosentti voi ratkaista vaalit. Detroitilainen Brian Williams, 20, ei uurnille mene.

IS matkaa läpi ratkaisevien osavaltioiden.­

Detroitilainen Brian Williams, 20, aikoo uida olympialaisissa, tulla rikkaaksi ja perustaa hyvän­tekeväisyys­järjestön.

Äänestää hän ei aio.

– Joe Biden on luultavasti pienempi paha kuin Donald Trump, mutta he ovat molemmat pahoja, joten en oikein edes ymmärrä puhetta pienemmästä pahasta, Williams sanoo.

Williamsin kaltaiset politiikkaan pettyneet mustat äänestäjät ovat Bidenin kampanjalle Michiganissa Trumpia suurempi uhka.

Trump voitti 2016 osavaltion niukasti 10 704 äänellä. Michiganin suurimmassa kaupungissa Detroitissa demokraattien Hillary Clinton sai 94 prosenttia äänistä, mutta se ei auttanut, sillä kymmenet tuhannet jäivät kotiin.

Detroitissa äänensä antoi 41 625 ihmistä vähemmän kuin 2012 Barack Obaman ollessa toista kertaa ehdolla.

Detroit on Yhdysvaltain suurista kaupungeista mustin. Sen asukkaista on afroamerikkalaisia lähes 80 prosenttia.

Tällä kertaa demokraattinen puolue tekee kaikkensa saadakseen mustat takaisin uurnille. Sen näkee Detroitissa joka puolella. Katumainokset, radiokanavat ja erilaiset kampanjat korostavat mustien äänen voimaa.

Biden ja Obama matkustavat lauantaina yhdessä Michiganiin. Bidenin kampanja julkaisi mainoksen, jossa koripallolegenda Magic Johnson patisti detroitilaisia äänestämään ennakkoon.

Detroitin ydinkeskustan ulkopuolella levittäytyy joka suuntaan tiiviisti rakennettuja omakotitaloalueita. Viime vuosisadan alkupuolella Detroitin valtavien autotehtaiden työntekijöillä oli lihavat palkat ja varaa ostaa oma koti.

Nyt talot ovat suurimmaksi osaksi ränsistyneitä, ja niistä moni on tyhjillään. Liiketiloista suuri osa on suljettu. Jäljellä on pikaruokaloita, alkoholiliikkeitä ja pieniä kirkkoja.

Detroitin taloudellisen romahduksen arvet näkyvät kaikkialla. Kaupunki ajautui syöksykierteeseen, kun sitä elättäneet autotehtaat muuttivat muualle. Vuonna 1970 Detroitissa oli yli 1,5 miljoonaa asukasta, nyt alle 700 000.

Varakas valkoihoinen väestö on muuttanut esikaupunkeihin. Jäljelle jäivät köyhät mustat. Verotulonsa menettänyt kaupunki hakeutui konkurssiin 2013.

– Tämä on helvetti maan päällä, Williams kuvailee kotikaupunkiaan.

Williamsin mukaan huumeet ovat hänen naapurustossaan arkipäivää, ja ampumisia tapahtuu usein.

– Ihmiset ajattelevat, että jengiläiset ampuvat toisia väärien tunnusten takia. Nykyisin kyseessä on vain kunnia. Ihmisiä ammutaan tyhmistä syistä, kuten siitä, että joku ajattelee toisen katsoneen häntä väärällä tavalla.

Williamsin äiti on musta­ihoinen ja biologinen isä valkoinen. Hän kasvoi äitinsä ja tämän uuden miehen hoivissa.

Lapsuus ei ollut helppo. Kodin molemmat aikuiset olivat istuneet vankilassa henkirikoksesta, ja Williamsin suhde isäpuoleensa oli myrskyisä.

Williams joutui jo päiväkodissa tappeluihin, jotka jatkuivat koulussa. Hän koki, että se johtui hänen muita vaaleammasta ihonväristään. Kolmannen luokan jälkeen hänen äitinsä otti lapsensa pois koulusta.

– Hän sanoi opettavansa meitä kotona mutta ei oikeastaan tehnyt sitä.

Kun Williams palasi kouluun 13-vuotiaana, tunsi hän jälleen olonsa erilaiseksi kuin muut. Hän ei ollut tottunut toimimaan muiden lasten kanssa. Williams sairastui masennukseen ja yritti itsemurhaa.

Kaiken keskellä Williamsin turvapaikka oli vesi. Uinti on Yhdysvalloissa perinteisesti valkoisten laji, mutta Williamsista tuli Detroitin nopein uimari. Hän pystyi kilpailemaan esikaupunkien varakkaiden valkoisten perheiden lasten kanssa.

– Kaikki, mikä minua on sinä päivänä vaivannut, jää pinnalle kun sukellan veteen. Tunnen itseni vapaaksi, ja kaikki on hiljaista ja rauhallista, Williams kuvailee.

Koronavirus iski keväällä Detroitiin rajusti. Yli 1 500 kaupungin asukasta kuoli, ja Michiganin osavaltio sulkeutui.

Ainoa allas, jossa Williams saattoi jatkaa harjoittelua, oli yli 20 kilometrin päässä. Hän kulki sinne päivittäin polkupyörällä. Eräs allasta hallinnoineen uimaseuran valmentajista patisti Williamsin rekisteröitymään äänestäjäksi.

” Olit sitten musta, valkoinen, latino tai mikä vain, eivät he välitä meistä kenestäkään pätkän vertaa.

Niin Williams tekikin. Muutama viikko sitten hän kuitenkin päätti, ettei uurnille mene.

– Juttelin asiasta kaverini kanssa, ja tulimme siihen lopputulokseen, että mustaihoisille äänestäminen on kuin itsemurha. Olit sitten musta, valkoinen, latino tai mikä vain, eivät he välitä meistä kenestäkään pätkän vertaa, Williams sanoo.

Williams ei ole kuullut salaliittoteoria Qanonista mutta referoi sen väitteitä eliittien johtamista lapsikaupparingeistä.

Salaliittoteoriat leviävät sosiaalisessa mediassa villeinä. Tuoreen kyselyn mukaan jopa neljännes amerikkalaisista uskoo demokraattisen puolueen johtohahmojen pyörittävän ihmiskauppaa.

Brian Williams valmennettaviensa Symone Headin (altaassa) ja Unique Theusin kanssa.­

Williams vaikuttaa olevan vaikutteille altis. Hän tunnustaa ihailleensa lukioikäisenä äärikonservatiivista kommentaattoria Ben Shapiroa, joka on kiistänyt mustien kärsivän rakenteellisesta rasismista.

Nyt Williams pitää rasismia ongelmana. Hän uskoo, että viranomaiset olisivat kiinnostuneet hänen perheensä ongelmista enemmän, mikäli perhe olisi valkoinen. Hän tietää, että esikaupunkien valkoisilla uimareilla on paremmat harjoitusolot kuin hänellä itsellään.

Onko Donald Trump rasisti?

– On. Sataprosenttisesti. Kusen hänen haudalleen.

Onko Joe Biden rasisti?

– On. Hän sanoi, että ”jos et äänestä minua, et ole musta”. Ei sellaista voi sanoa.