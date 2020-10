Musta päivä Ranskalle: Neljä ihmistä kuollut kahdessa eri välikohtauksessa – myös konsulaatin vartijaa puukotettiin Saudi-Arabiassa

Haavoittunut vartija on sairaalassa, mutta hänen tilansa on vakaa.

Yhteensä ainakin neljä ihmistä on kuollut tänään Ranskassa kahdessa eri välikohtauksessa.

Nizzassa kolme kuoli ja useita loukkaantui puukkoiskussa. Teko tapahtui lähellä paikallista kirkkoa yhdeksän aikaan aamulla paikallista aikaa. Epäilty tekijä saatiin kiinni, ja hän on sairaalahoidossa. Video yllä.

Nizzan pormestarin mukaan hyökkääjä huusi ”Allahu akbar” eli ”Jumala on suurin”.

Noin kaksi tuntia myöhemmin Avignonissa poliisi ampui miehen, joka ranskalaismedian mukaan uhkasi ohikulkijoita ja poliisipartiota käsiaseella.

Radioasema Europe 1 kertoo Avignonin hyökkääjän huutaneen ”Allahu akbar”.

Lisäksi Ranskan konsulaatin vartijaa on puukotettu Saudi-Arabian Jeddassa. Asiasta kertoo paikallinen media.

Vartija haavoittui iskussa. Hän on sairaalassa, mutta hänen tilansa on vakaa. Epäilty puukottaja on mediatietojen mukaan otettu kiinni.

Ranskan suhteet arabivaltioiden ja Turkin kanssa ovat kiristyneet sen jälkeen, kun presidentti Emmanuel Macron on puolustanut oikeutta julkaista pilakuvia profeetta Muhammadista ja todennut islamin olevan kriisissä.

Macron antoi kommenttinsa sen jälkeen, kun ranskalainen opettaja surmattiin tämän näytettyä pilakuvaa Muhammadista oppilailleen.

Arabimaissa ja Turkissa on vaadittu muun muassa boikottia ranskalaisille tuotteille.