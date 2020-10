Belgialainen sairaala pyytää koronatartunnan saaneita sairaanhoitajia jatkamaan töissä – ”Ei tartuntariskiä”

Tartunnan saaneet sairaanhoitajat hoitavat vain koronapotilaita.

Belgialaissairaala pyytää sairaanhoitajiaan jatkamaan työntekoa, vaikka heillä todettaisiin koronavirustartunta. Sairaalan mukaan hoitajat voivat jatkaa työskentelyä, jos ovat oireettomia.

Sairaalan mukaan päätös oli vaikea, mutta niin on myös alueen koronatilanne.

– Se vaikeutuu ja vaikeutuu, ja lähestymme kriittistä rajaa, sairaalan osastonjohtaja, tohtori Alexander Ghuysen sanoo Euronewsille.

Ghuysenin mukaan tartunnan saaneiden työnteko ei kuitenkaan lisää tartuntariskiä, sillä tartunnan saaneet hoitavat vain potilaita, joilla on jo tartunta.

Heidät pidetään erillään myös muusta henkilökunnasta.

– Lähestymme tilannetta, jossa ei ole kuin huonoja ratkaisuja.

Belgian koronatilanne on Euroopan vaikeimpia, ja Liegessä tilanne on maan pahin. Sairaalan työntekijöistä joka viides on poissa töissä tartunnan vuoksi.

Liegen kaupunki on vedonnut myös oireettomana covid-19-tautia sairastaviin lääkäreihin, jotta nämä palaisivat töihin kymmeneen kaupungin sairaalaan.

Belgian terveydenhoitoliittojen puheenjohtaja Philippe Devos myönsi aiemmin, että on olemassa riski, että tällaisessa tilanteessa lääkäri voi tartuttaa viruksen potilaalle. Muuta vaihtoehtoa ei Devos’n mukaan kuitenkaan ole. Muuten terveydenhuoltojärjestelmä romahtaisi päivissä.

Vajaan 12 miljoonan asukkaan Belgiassa on todettu jo yli 321 000 vahvistettua koronavirustartuntaa. Kuolleita on lähes 11 000.

Maassa on otettu käyttöön voimakkaita rajoitustoimia.

Belgian kaikki ravintolat ja baarit on suljettu marraskuun 19. päivään saakka, ja maahan on julistettu myös öinen ulkonaliikkumiskielto.

Juttuun on 29.10. klo 12.02 korjattu Belgian asukasluku. Asukasluku on vajaat 12 miljoonaa, ei vajaat 2 miljoonaa.