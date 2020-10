IS vaalikiertueella Yhdysvalloissa: Äänestämisestä on tehty hankalaa Ohion kaupungeissa – Paula keksi keinon, joka auttaa ongelmaan

Äänestäminen ei ole Ohiossa helppoa. Paula Kampf on yksi vapaaehtoisista, jotka auttavat ihmisiä käyttämään äänioikeuttaan.

IS matkaa läpi ratkaisevien osavaltioiden.­

Kadulle on pystytetty telttoja, mutta ne eivät riitä suojaamaan kaikkia jonottajia tihkusateelta. Turvavälit pidentävät jonoa, mutta se liikkuu onneksi rivakasti.

Tiistaina iltapäivällä Clevelandin kaupungin ainoalle ennakkoäänestyspaikalle piti jonottaa vain 20 minuuttia. Viikonloppuna jonotusaika oli pahimmillaan useita tunteja.

Ohion osavaltion jokaisessa piirikunnassa on vain yksi ennakkoäänestyspaikka riippumatta sen koosta. Vintonissa on 13 000 asukasta, Clevelandissa ja Columbuksessa yli 1,2 miljoonaa.

Se tarkoittaa, että maaseudun asukkaiden ei tarvitse jonottaa sateessa.

Sue Dean Dyken lippikseen oli ikuistettu Joe Bidenin lause Will you shut up, man. Näin Biden käski Donald Trumpia olemaan hiljaa ensimmäisessä presidentinvaaliväittelyssä.­

Rajoitus asetettiin 2011 laissa, jonka hyväksyi republikaanisen puolueen hallitsema Ohion lainsäädäntöelin. Ohio on edelleen republikaanien vallassa. Puoluetta äänestetään erityisesti maaseudulla.

Neljä vuotta sitten republikaani Donald Trump voitti Ohiossa selvästi. Nyt mielipidetiedustelut ennustavat äärimmäisen tasaista kisaa Trumpin ja demokraattien Joe Bidenin välillä.

Yhtä mieltä ollaan siitä, että korkea äänestysprosentti erityisesti kaupungeissa suosii Bidenia.

Paula Kampf ohjeisti vapaaehtoiskandidaattia ilmoittautumislomakkeen täyttämisessä.­

Clevelandilainen Paula Kampf, 54, aloitti aktivismin viidennellä luokalla. Yksi hänen koulunsa oppilaista oli tuonut kouluun puukon. Koulun vessat suljettiin siltä varalta, että sama oppilas tulisi uudelleen puukon kanssa kouluun ja hyökkäisi toista vastaan vessassa.

Paulan mielestä tämä oli väärin. Hän kokosi joukon ystäviään ja sai heidät lupaamaan, ettei kukaan palaisi välitunnilta luokkaan ennen kuin asia ratkaistaisiin toisella tavalla.

Paula sai tahtonsa läpi. Hän päätti omistaa elämänsä sosiaalityölle ja poliittiselle vaikuttamiselle.

” Ohio on pitkälti Trump-puolueen vallassa. Heidän edustajansa ovat tehneet kaikkien äänioikeuden toteutumisesta vaikeaa.

Kun George W. Bush kukisti Al Goren vuoden 2000 presidentinvaaleissa uudelleenlaskennan jälkeen, Kampf kiinnostui äänestäjien oikeuksista.

– Silloin todella ymmärsin, että kaikki eivät saa äänestää, eikä kaikkien ääniä lasketa, Kamp sanoo.

Yksi Kampfin suurista esikuvista oli kongressiedustaja John Lewis, joka kuoli heinäkuussa. Lewis taisteli 1960-luvulla henkensä kaupalla mustien äänioikeuden puolesta.

– Kun hän kuoli, olin musertunut. Kävin vakavia keskusteluja ystävieni kanssa. Lopputuloksena oli, että halusimme tehdä jotain John Lewisin muistoksi, Kampf kertoo.

Ystävykset päättivät perustaa VoterDriven. Järjestön kokoamat vapaaehtoiset kuljettavat ilmaiseksi ihmisiä äänestyspaikoille.

– Sille on selvästi suuri tarve, Kampf sanoo.

Tarve palvelulle ei jakaudu tasaisesti. Vuonna 2014 toteutettu tutkimus havaitsi, että mustaihoiset ohiolaiset ovat neljä kertaa todennäköisemmin autottomia kuin valkoiset ohiolaiset.

Ihmiset jonottivat sateessa Clevelandin alueen ainoalle ennakkoäänestyspaikalle.­

Kampfin mukaan Clevelandin julkinen liikenne ei ole kattava, eikä se palvele riittävän hyvin esimerkiksi pyörätuolin tai opaskoiran kanssa liikkuvia. Clevelandin koronavirustilanne on pahentumassa, joten moni ei edes uskalla käyttää julkisia kulkuvälineitä.

Ohion lainsäätäjät ovat kieltäneet poliittisia puolueita kyyditsemästä ihmisiä äänestämään. Siksi VoterDrive on poliittisesti sitoutumaton. Sen vapaaehtoisiin lukeutuu juristi, joka pitää huolta siitä, että puolueettomuutta ei voi kyseenalaistaa.

– Kuskimme eivät saa keskustella autossa politiikasta lainkaan. He eivät saa edes kertoa poliittista vitsiä, Kampf sanoo.

– Jos kuskilla on johonkin puolueeseen liittyviä tarroja autossaan, hänen täytyy peittää ne. Hän ei saa pukeutua vaatteisiin, jotka tukevat jotain puoluetta.

Kampf ei itsekään voi puhua politiikasta VoterDriven edustajana. Yksityisenä kansalaisena hän saa mielipiteensä kuitenkin esittää.

Clevelandin alueella on ainoastaan yksi ennakkoäänestyspaikka.­

Kampfin mielestä demokratian toteutuminen on Ohiossa uhattuna.

– Ohiossa yritetään voimakkaasti estää ihmisten äänestäminen, ennen kaikkea tiettyjen ihmisten äänestäminen. Näemme koko ajan Donald Trumpin kampanjan uskovan, että jos he voivat estää ihmisiä äänestämästä, se auttaa heitä.

Kampf viittaa erilaisiin äänestämiseen liittyviin lakijuttuihin, joita republikaaninen puolue on nostanut ympäri Yhdysvaltoja. Republikaanit sanovat puolustavansa vaaliturvallisuutta, demokraattien mielestä he tähtäävät äänestämisen vaikeuttamiseen.

– Ohio on pitkälti Trump-puolueen vallassa. Heidän edustajansa ovat tehneet kaikkien äänioikeuden toteutumisesta vaikeaa. On melko helppoa äänestää, jos on hänen puolellaan. On melko vaikea äänestää, jos ei ole.